Dolunay Karaca’dan gün gün Temmuz 2018 astroloji yorumları...

1 Temmuz 2018, Pazar

Ay’ın Kova burcunda olduğu bugün duygulardan ziyade mantık ön planda. Mars ile kavuşumu olan Ay, Venüs ile karşıt açı yapıyor. Kendi iç dünyamızda denge kurmanın zor olacağı kesin. İnatçı davranışlardan uzak olmaya önem vermeliyiz. Üstler ile ilişkiler, bir fikri inatla kabul ettirmek, haklı olma gayreti için uygun bir günde değiliz.



2 Temmuz 2018, Pazartesi

Güneş ve Jüpiter’in olumlu açısı, duygusal denge kurmaya, sorumluluklarımıza odaklanmaya yardım ediyor. Bu enerjiyi özellikle öğlen saatlerinde kullanarak sorumluluk gerektiren işlerimizi bitirmek adına kullanmalıyız. 15.42 sonrası Ay’ın boşluğa girmesi ile dikkat gerektiren işlerimizde zorluklar yaşayabiliriz. Öğleden sonraki saatleri çok daha rahat geçirme arzusunda olacağımızı bilerek günü planlamalıyız.



3 Temmuz 2018, Salı

Bugün Ay Balık burcunda. Konsantrasyon konusunda zorluklar günün enerjisinde dikkat çekiyor. Günlük işlerimize ve sorumluluklarımıza odaklanmak konusunda zorlanabiliriz. Bugün tatlı ihtiyacımız artabilir, hormonal dengesizlikler söz konusu olabilir. Duygusal durumumuz abur cubur ve tatlı tüketimimizin artmasına neden olabilir.



4 Temmuz 2018, Çarşamba

Bugün Güneş ve Ay arasındaki dost enerji dikkat çekiyor. Beklentilerimizin karşılığını almak, ne istediğimizi fark etmek ve harekete geçmek, karşımızdaki insanlara karşı empati geliştirmek konusunda başarılı olacağımız bir gün. Olası problemleri çözerken sevgi dilini kullanmak fırsat getirecek. Nezaket dili ile kapıları aralayabilirsiniz.



5 Temmuz 2018, Perşembe

Ay’ın Koç burcunda olduğu bugün, enerjik ve hareketli ortamlar ve aktiviteler için uygun. İlişkiler açısından şanslı enerjiler devrede, iletişim trafiğinin hareketli olduğu bugün evde olmamak için birçok nedenimiz olacak. Fakat, bencil yaklaşımlarda bulunmamak gerekiyor; dikkat!



6 Temmuz 2018, Cuma

Ay’ın zorlu açıları aktif! Özgür olmak, özgürce hareket etmek isteyebileceğimiz bugün ani ve beklenmedik, üzerine düşünülmemiş kararlara açık olabiliriz. Duyguları abartmamak yerinde olacak. Ay Koç burcunda.



7 Temmuz 2018, Cumartesi

Gökyüzü baskıya açık! Sınırlanmış hissedebilir, otorite figürleri ile sorunlar yaşayabiliriz. Stresli, nedeni belli olmayan huzursuzluk hali günün enerjisinde dikkat çekerken, sağduyulu olmaya önem vermeliyiz. Önümüzdeki birkaç gün kazalara, sakarlıklara karşı kendimizi korumalıyız.



8 Temmuz 2018, Pazar

Ay Boğa burcunda. Konfor ihtiyacımız yüksek. Gökyüzünde Ay ve Merkür arasındaki zorlayıcı enerjinin hissedildiği bugün kuralları değiştirmek, farklı ve sıra dışı bir şeyler yapmak için arzu duyabiliriz. Ani ve hızlı gelişen olaylar, beklenmedik yenilikler gündemimizde olabilir.



9 Temmuz 2018, Pazartesi

Güneş ve Jüpiter arasındaki dost enerji güne farklı bir anlam katıyor. Aşk konusunda destekler devrede. İlişkiler ile ilgili pozitif gelişmeler var. Sosyal ortamlardan gelecek bir destekle karşılaşabiliriz. Seyahat planları için uygun bir gün! 20.00 itibarıyla Ay’ın İkizler burcuna geçişi iletişim trafiğini de hareketlendirecek.



10 Temmuz 2018, Salı

Venüs burç değiştirmeye hazırlanıyor ve Başak burcuna geçiş yapıyor. Bu durum giyim tarzımızın daha sade; kullandığımız aksesuarların daha pratik ve kaliteli olmasına neden olabilir. Ay ve Mars’ın uyumlu enerjisi; sevgiye ve aşka önem verdiğimizi gösteriyor. İlişki problemlerini konuşarak ve gerçek fikirlerimizi ifade ederek giderebiliriz. Ameliyat veya estetik uygulamalar için uygun bir gün.



11 Temmuz 2018, Çarşamba

Mars ve Uranüs arasındaki zorlu açı dikkat çekici. Buna dikkat etmeli ve gereksiz alınganlıklar yapmamalıyız. Fiziksel efor gerektiren işlerde başarılı olabileceğimiz bir süreç bekliyor bizi. Bugün Ay ve Satürn’ün sert enerjisi dikkat çekiyor; kazalardan ve yaralanmalardan sakınmalı, hızlı hareket etmemeliyiz.



12 Temmuz 2018, Perşembe

Ay Yengeç burcunda ve yeni ay enerjisine hazırlanıyor. Durgun, sakin, düşünceli, tedirgin hissedebiliriz. Ailemizle ilgilenmek, evde vakit geçirmek için ideal enerjiler devrede.



13 Temmuz 2018, Cuma

Yengeç burcunda Güneş tutulması yaşanıyor bugün. Güneş tutulmasında Ay ve Güneş kavuşumdalar; yani yeni ay enerjisi hakim gökyüzüne. Yeni projeler geliştirerek, girişim enerjisini hissedebileceğimiz bir yeni ay, hedeflerimize odaklanmalıyız. Yengeç temalarıyla ilgili konularda kadersel etkiler hakim.



14 Temmuz 2018, Cumartesi

Venüs ve Uranüs desteği ikili ilişkiler konusunda parlak fikirler sunuyor. Yaratıcı fikirleriniz varsa bunları hayata geçirebilirsiniz. Duyuru yapmak, teklifte bulunmak, imza atmak, karar almak, iş görüşmeleri yapmak için ideal. Satürn ve Venüs ise Aşk’ta sorumluluktan kaçılmayacağını gösteriyor. Ay Aslan burcunda.



15 Temmuz 2018, Pazar

Sabit fikirli yaklaşımların önümüzü tıkayabileceğini bilmeliyiz. Yaratıcılık konusunda evren bizi destekliyor. Karşımızdaki insanların fikirlerine önem vermemiz gerekiyor. ‘Ben bilirim’ tavrı ile yol alamayacağımızı bilmeli, buna göre davranmalıyız.



16 Temmuz 2018, Pazartesi

Ay ve Venüs Başak burcunda. Tempoya ayak uydurmak, biriken işlerimiz varsa hızlı ve pratik çözümlerle sonlandırmak için avantajlıyız. Güneş ve Plüton karşıtlığı sağlığımıza dikkat etmemiz konusunda bizi uyarıyor. Sağlık kontrollerimizi ihmal etmemeliyiz. Özellikle bugün ve önümüzdeki bir hafta boyunca kalp sağlığımıza dikkat etmeliyiz.



17 Temmuz 2018, Salı

Ay ve Satürn karesi etkisindeyiz. Mutsuz ve depresyonda hissedebiliriz. Fiziksel enerjimiz de biraz düşük. Tartışmalara kolay girebilir, karşımızdaki insanlara kolaylıkla rest çekebiliriz. Aman dikkat edelim. Trafik kurallarına uymalı, hız sınırını aşmamalıyız. Aşk adına ise güzel geri dönüşümler var.



18 Temmuz 2018, Çarşamba

Ay’ın Terazi burcunda ilerlediği bugün, çevre ilişkilerimiz hareketli olacak. İlişkilerimiz, arkadaşlarımız çevremizdeki insanlar ile daha fazla iletişim halinde olmak isteyebileceğimiz bugün, uzun zamandır aramadığımız insanları aramak, gönüllerini almak için ideal.



19 Temmuz 2018, Perşembe

Ay bugün Terazi burcunda. Ay ve Mars üçgeni duygusal dünyamızda abartılı davranışlara neden olabilir. Abartılı her türlü duygu durumu gözlemlenebilir. Sevgi, adalet, haklılık, kararsızlık günün enerjisiyle ortaya çıkacak duygular... Sakin davranmalı, abartılı duygularımızı kontrol altına alabilmeliyiz.



20 Temmuz 2018, Cuma

Ay ve Güneş’in zorlayan enerjisi ile başlıyoruz güne. Annemiz ve/veya hayatımızdaki kadın figürleri ile iletişimde gerginlikler gözlemlenebilir. Duygusal baskı hissederken, bunu çevremizden gizlemek isteyebiliriz. Sakin bir hafta sonu planlamak, yalnız kalabileceğimiz ortamlar yaratmak için değerlendirebileceğimiz bir gündeyiz.



21 Temmuz 2018, Cumartesi

Ay Akrep burcunda. Kontrollü duygular, sakinlik arzusu günün enerjisinde dikkat çekici. Güneş artık burç değiştirmeye hazırlandığı bugün ilişkilerimiz önem kazanıyor. İlişkilerde beklentiyi yüksek tutabiliriz. Fazla korumacı davranışlar ile karşımızdaki insanı zorlayabiliriz.



22 Temmuz 2018, Pazar

Gökyüzünde pek çok gezegen retro konumda; Mars 26 Haziranda başlamıştı retro hareketine ve Ağustos 27’ye kadar Retro olacak. Bu zaman diliminde evlilik, nişan, söz gibi ikili ilişkiler için ciddi adımlardan kaçınmak gerekiyor. Retro süreçlerinde eski konular, geçmişte yaşananlar bir bir önümüze serilebilir. Ay Yay burcunda olacak. Önemli işler için Ay’ın Yay geçişini beklemeliyiz. Öğleden önceki saatler çok daha hassasken, öğleden sonraki saatlerde neşeli ve dışa dönük olabileceğiz.



23 Temmuz 2018, Pazartesi

Ay Yay burcunda. Spontane, neşeli, iyimser bir gündeyiz. Girişimci, cesaretli olmamız için Ay-Merkür desteği dikkat çekerken, Ay-Mars zorlayıcı enerjisi ise üzerine düşünülmemiş, bir anda karar verilerek yapılacak işlerin sorun getirebileceğini gösteriyor. Beklenmedik tepkilere hazırlıklı olmalıyız, iyimserliğimizi zorlayacak kişilerle karşılaşabiliriz. Aslanlar iyi ki doğdunuz. Güneş artık Aslan burcunda.



24 Temmuz 2018, Salı

Ay ve Satürn yakın ilişkisi ile kendimizi baskı altında hissedebiliriz. Bu enerjiyi doğru yönde kullanırsak iradeli, ağırbaşlı davranarak istediğimizi elde etme fırsatı yakalayabiliriz. Sorumluluk üstlenmek durumunda kalabilir, bu sorumluluğun baskısından uzaklaşmak isteyebiliriz. Duygusal denge kurmaya önem vermeliyiz.



25 Temmuz 2018, Çarşamba

Merkür retro harekete başlıyor bugün, üç haftalık süreçte iletişim konuları hassas. Ay Oğlak burcunda. Sistemli, çalışkan ve sorumluluklarımızın bilincinde hareket ediyoruz. Venüs ve Ay arasındaki uyum duygularımız ve mantığımızın aynı yönde olacağını gösteriyor. Sevgi ve aşk için özellikle bugün sağlam, kalıcı birliktelikler başlayabilir.



26 Temmuz 2018, Perşembe

Bugün, Ay ve Plüton etkisi ile oldukça yoğun duygular altındayız. İçimizde başlattığımız büyük bir değişim sürecine hazırlanıyoruz sanki. Belki de sonlanmasını istediğimiz konulara odaklanıyoruz. Kıskanç, baskı kuran, yoğun tutkulu ruh halinde olabiliriz. Duygusal denge kurmaya önem verirken, güç savaşlarından uzak olmalıyız.



27 Temmuz 2018, Cuma

Kova burcunda Ay tutulması gerçekleşiyor bugün. Bu bir dolunay, bireysellikten uzak, hümanist ve sosyal formları geliştirmek için değerlendirmeliyiz. Bugün özellikle gerginliklerden uzak durmak iyi olacak. Bu dolunayda Mars’ın da etkin rol oynaması gösteriyor ki, bireysel özgürlüğümüze önem veriyor, bazı kalıpları değiştirmek için enerjik hissediyoruz. Baş ağrıları dikkat çekebilir. Trafik yoğunluğu artabilir.



28 Temmuz 2018, Cumartesi

Ay Tutulmasının rehavetini üzerimizden atamamış olabiliriz. Konsantrasyon konusunda zorlanabilir, dalgın ve dikkatsiz olabiliriz. Güneş ve kuzey düğüm Aslan enerjimizi yükseltecek. Akşamüstü ayaklarımızı uzatıp günün tadını çıkartmaya çalışabilir, müzik dinleyip bolca kitap okumanın zevkine varabiliriz.



29 Temmuz 2018, Pazar

Arkadaş canlısı, hoş sohbet, iletişimin yoğun kurulacağı bir gün bizleri bekliyor. Zihinsel faaliyetlerimizi arttıran şeylere ilgi duyabilir, geçmişten getirdiğimiz bir takım yeteneklerimizi değerlendirebiliriz. Bugün entelektüel ve sıra dışı bakış açısındayız, yaratıcı fikirler için değerlendirebileceğimiz bir gün. Otorite figürleriyle uyum içerisindeyiz.



30 Temmuz 2018, Pazartesi

Ay Balık burcunda. İşlerimizi organize etmek konusunda zorlansak da aşk ve ilişkiler adına uygun etkiler söz konusu. Günü hayal kurmak, romantik bir yemek planlamak, hafta sonu için şimdiden organizasyon yapmak, sevdiklerinizi düşünmek, küslüklere son vermek açısından değerlendirebilirsiniz.



31 Temmuz 2018, Salı

Bugün, Ay ve Venüs arasında zorlayıcı enerji hakim. Bir tarafımız özgürlük diye ısrar ederken, diğer yanımız güvenlikten yana. Bugün meditasyon yapmak, yavaş bir müzikle ruhumuzu dinlendirmek iyi gelebilir. Sakinlik arayışımız ön planda. İlişkilerimizden beklentilerimiz yükseliyor.