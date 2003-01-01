Fala inanmasanız da falsız kalmayanlardan mısınız? O halde bu hesaplar tam size göre! İşte Twitter üzerinden takip edebileceğiniz en popüler astroloji hesapları...

Mars mı geriliyor, gezegenlerin açıları mı değişiyor, dolunay mı var? Yeni iş mi, yeni aşk mı, yeni kararlar mı? Hepimizin ilgilendiği şeyler farklı olsa da amacımız aynı! Yani sorularımıza cevap arıyoruz. Peki, aradığımız cevapları kim verebilir diyorsanız, onun cevabı da Twitter'da.

Twitter’da astrolojiye yönelik hesapların sayısı azımsanmayacak kadar çok. Köşe yazarlarından, gezegen haritalarına ya da esprili burç yorumları yapan sitelere kadar size hitap eden farklı paylaşımlara hızla Twitter üzerinden ulaşabilirsiniz.

Takipçi sayıları yüz binlere ulaşan astroloji hesaplarından bazılarını şöyle;

@Hande_Kazanova: Aynı zamanda gazetede köşe de yazan astrolog Hande Kazanova, astrolojik haritalar, gezegenlerin faaliyetleri ve bu faaliyetlerin etkileri, aylık burç yorumları ile derinlemesine bilgi sağlıyor. Ayrıca hangi gün hangi kararları almanız gerektiği konusunda da size yönlendirebiliyor.

@dincerguner: Ay, İkizler burcunda olunca neler olacak? Ya da Kova döneminde nasıl ilişkiler kurabiliriz? Detaylarıyla öğrenmek isterseniz bu hesap size beklediğinizden fazlasını bile sağlayabilir. Aynı zamanda seminerler de veren astrolog Dinçer Güner’in programının detaylarına da bu hesaptan ulaşabilirsiniz.

@13burrc : Sevdiğiniz kişinin karakterine dair ipuçları mı bulmak istiyorsunuz? Twitter’ın en aktif kullanıcılarından biri olan bu hesapta, hem kendinizin hem de merak ettiğiniz kişinin kişiliğine ilişkin ipuçlarını burç bilgilerini okuyarak öğrenebilirsiniz. Tabii ki bunlar kesin değil, ancak en azından ona nasıl yaklaşmanız gerektiği hakkında size bir nebze de olsa fikir verebilir.

@twitburc: Astrolog Zeynep Turan’ın yönettiği hesapta, burçların tüm detayları renkli fotoğraflar, esprili cümleler ve kimi zaman da doğruya yönlendirmeler yapılarak anlatılıyor. Ayrıca dolunay veya gezegenlerin yerleşimlerine göre de kişilerin ruh hallerindeki değişiklikler konusunda fikir veriyor.

@astrologsemavii: Burcunuzun 2016 yılında nelerle karşılaşacağını Astrolog Semavii’den öğrenebilirsiniz.



