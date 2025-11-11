Aylara göre burçlar: Hangi ay hangi burç?
Doğduğunuz ay ve gün, astrolojik kimliğinizin temelini oluşturur...Burcunuzun elementi, yönetici gezegeni ve taşıdığı enerji, hem karakter özelliklerinizi hem de hayata bakış açınızı şekillendirir. İşte ocaktan aralık ayına kadar burçların başlangıç ve bitiş tarihleri...
Astrolojiye yeni merak saldınız ya da yıllardır burcunuzun tarihini karıştırıyor olabilirsiniz! Telaşa gerek yok... Hangi ay hangi burç? İşte yeni başlayanlar, 'burcum ne' diyenler için tarihlere göre burçların sıralaması...
KOÇ (21 Mart – 20 Nisan)
Ay: Mart sonu ve Nisan başı
Temel Özellik: Enerjik, öncü, cesur ve sabırsız. Her şeye ilk başlamak ister ve rekabeti sever.
BOĞA (21 Nisan – 21 Mayıs)
Ay: Nisan sonu ve Mayıs başı
Temel Özellik: Sadık, istikrarlı, maddiyata önem veren ve konfor düşkünü. Değişime dirençlidir.
İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)
Ay: Mayıs sonu ve Haziran başı
Temel Özellik: Meraklı, zeki, iletişimci ve değişken. Aynı anda birden fazla iş yapabilir; sosyaldir.