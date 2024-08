Balık-Yengeç uyumu: Aşk, cinsel ilişki ve arkadaşlık...

Hazırlayan: Yağmur Topçu

Zodyak'ın son burcu olan Balık, nezaket, empati ve yaratıcılık yayar. Yengeç ise, sadık, hassas ve şefkatlidir. Bu iki su burcu bir araya geldiğinde, aşk dalgaları mı yoksa fırtınalı denizler mi yaratır? Balık ve Yengeç'in seks, aşk, evlilik ve daha fazlası söz konusu olduğunda ne kadar uyumlu olduklarını öğrenmek için okumaya devam edin...

BALIK-YENGEÇ UYUMU

AŞK UYUMU

Yengeç ve Balık aşk eşleşmesi, ruhların olumlu bir şekilde bir araya gelmesidir. Her iki burç da temelde hoşgörülü ve sempatiktir. Balık, Yengeç'in fikirlerinden kolayca enerji alır. Bir Balık eşi, bir Yengeç'in gözlerini yaratıcılık ve maneviyat dünyasına açabilir. Buna karşılık, Yengeç'in pratikliği, Balık'ı hayalperest, ütopik fikirlerinin meyvesini vermeye yönlendiren bir rehber olabilir. Bu göksel eşleşme, inanılmaz derecede güçlü ve çok yönlü bir duygusal bağdan faydalanır. Bu aşk o kadar şiddetlidir ki, herhangi bir duygusal çalkantıya meydan okur. Kaos yatıştığında, ya öfkeli bir şekilde sevişirler ya da ağlarlar. Ağladıklarında, birbirlerinden af ​​dilerler. Öfkelerinin hassas tarafa engel olduğu doğru ancak hepimiz öfkenin geçici bir duygu olduğu için şükredelim. Ayrıca, kurdukları sevginin onları affedici tür yaptığı için de şükredelim. Doğalarının karanlık tarafına yapılan ziyaretlerin nadir kalması iyi bir şey. Bu bağ, her iki tarafın birbirine duyduğu empati ve şefkat nedeniyle kalıcıdır. Kalpten kalbe olan bağ, Balık ve Yengeç aşk eşleşmesini güçlü bir çift yapar!

CİNSEL UYUM

Yengeç-Balık yakın ilişkisinde, çarşaflar arasında kimin en baskın olduğu konusunda bir rekabet vardır. Balık seksi ruhsal bir deprem olarak görürken, Yengeç bunu en üst düzey yakınlık biçimi olarak görür. İkisi de bu deneyimden çok şey verir ve çok şey alırlar. Yengeç, bir kardinal burçtur, yani sevişmeye başlamayı ve hazırlık yapmayı sever. Sabahlıklar ve yenilebilir vücut boyaları satın alırlar, takvimi daire içine alırlar. Balık, değişken bir burçtur, kendiliğindendir ve her yerde, her zaman tavırlarıyla Yengeç'i şok eder. Ancak nihayetinde yengecin kendini güvende hissetmesini sağlar. Birbirlerinin bedeninden, zihninden veya kalbinden asla yorulmayan bu ikiliyle bir ömür boyu süren şehvetli zevkler vardır. Her şey yolundayken Balık ve Yengeç arasındaki bağ nefes kesicidir. Ancak, duygular yükseldiğinde, dikkat edin! Bu ilişkiyi yöneten gelgitler çok açık denizdedir. Bu, devam eden duygusal bir tsunaminin uyarısı! Balık ve Yengeç'i dışarıdan gözlemleyenler sessizce bekliyor. Elle tutulur bir gerginlik yüzünden sessizler! İyi olduğunda çok iyi oluyor ve bu ilişki kötüye gittiğinde gerçekten çok kötü oluyor!

ARKADAŞLIK UYUMU

Yengeç ve Balık ikilisi harika dostlardır. Sevgi dolu Yengeç, güvensiz Balık'a şefkat göstermekten hoşlanır. İfadeci Balık, Yengeç'i kabuğundan çıkarmaya bayılır. Yengeç'in Balık'ın parayla ilgili sorumsuz davranışlarından bıktığı zamanlar olacaktır. Yengeç/Balık güçlü bir topluluk duygusuna sahiptir ve toplumun en savunmasız üyelerine yardım etmeye inanır. Bu inancını hayvan barınaklarında, aşevlerinde ve toplum desteğinin gerektiği her yerde gönüllü olarak çalışarak ifade ederler. Genellikle kalıcı dostluklar yaratan bu platformdur. Alternatif olarak, sağlık veya sosyal hizmetlerde çalışma olasılıkları yüksektir ve benzer kişisel felsefeleri paylaşarak yakınlaşırlar ancak mutlaka metodoloji değildir. Yengeç tıbbi ve fizyolojik uygulamalar söz konusu olduğunda geleneksel ve eski usuldür, Balık ise ilişkiye kristaller, rünler ve Şaman eğitimiyle gelir.

İLETİŞİM UYUMU

Balık ve Yengeç aşk ilişkisi tam bir Don Kişotluktur. Balık bir hayalperesttir. Yengeç her gün entelektüel bağlantıdan çok duygusal bağlantıya yönelecektir. Bu çift, tüm bunların pratik olmamasına rağmen, hayalperestliğe meyillidir. Her ikisi de hayalperest bir yapıya sahip güçlü kişiliklerdir. Balık düşünceli ve hayalperesttir. Yengeç sevgi dolu ve karamsardır. Ancak hiç kimse Yengeç'in karamsarlığını bir Balık kadar iyi anlayamaz. Balık bu bağlantıda liderliği ele alır ki bu alışılmadık bir harekettir. Genellikle pasif olmayı tercih eden Balık'tır. Ancak Balık, Yengeç'in eldiveni almasını beklerse, çok uzun bir süre bekleyecektir. Cehennemin donduğunu hissettiniz mi? Bu Yengeç Balık çifti olağanüstü bir iletişime sahiptir; eşlerinin duyguları hakkında sürekli düşünürler. Hem sözlü hem de sözlü olmayan iletişim biçimleri bu çiftte sevgi düğümünü sıkılaştırır.

YENGEÇ VE BALIK İÇİN İLİŞKİ İPUÇLARI

Yengeç ve Balık ilişkisi mükemmel bir uyum sağlayabilir ancak gerçek şu ki aynı zamanda cilalanması da gerekiyor. Bu ilişkinin ihtiyacı olan şey biraz uzlaşma ve ayarlamadır. Yengeç, güvensizliğinin ikisini de etkilemesine izin vermemelidir. Balık burcu, zodyakın en sadık burçlarından biridir, bu yüzden endişelenecek bir şey yoktur. Başkalarının ihtiyaçlarına ve duygularına karşı hassastırlar ve aşık olduklarında her şeylerini vermek onlar için doğaldır. Ancak, sosyal olmak ve başkalarına karşı sevecen olmak gibi şeyler onlardan alınamayacak şeylerdir. Yengeç burcu bunu anlamalı ve onlara yeterli hareket alanı tanımalıdır. Diğer taraftan, Balık burcu, Yengeç burcunun finansal güvenlik ve istikrar konusundaki yeteneğini takdir etmeyi öğrenmelidir. Plansız şeyler yapmaktan hoşlanmazlar, çok daha az sayıda insan kendini beğenmiş ve tembeldir. Bu yüzden, Balık burcu, Yengeç burcunun çalışkan, dürüst ve güvenilir olma tarzına uyum sağlamayı öğrenmelidir. Bu burçlar bu basit düşünceleri izlerse, birlikte paylaşabilecekleri şeyler ve mutluluk ve tatmin dolu ilişki aralarında eksik kalmayacaktır.