Başak burcu erkeğini etkilemenin yolları neler?
Zodyak’ın en titiz, analitik ve detaycı burcu olan Başak erkeğini etkilemek; gürültülü gösterilerden ziyade incelikli, zeki ve tutarlı adımlar atmaktan geçer. Mantığı duygularının önünde koşan bu erkeğin kalbine giden yol, zihinsel bir çekim ve güven ortamı yaratmaktan geçer. Peki, Başak burcu erkeğini etkilemenin yolları nedir?
İşte Başak erkeğini etkilemenin ve radarına girmenin en etkili yolları...
1. Zekânızı ve Mantığınızı Öne Çıkarın
Başak erkeği için zekâ, en büyük çekim unsurudur (sapiyoseksüel eğilimleri oldukça yüksektir). Yüzeysel dedikodular veya içi boş sohbetler yerine; güncel konular, kültür-sanat, bilim ya da uzmanı olduğunuz bir alanda derinlikli konuşmalar yapın. Mantıklı düşünebilen ve pratik çözümler üreten kadınlar onun gözünde anında fark yaratır.
2. Bakımlı, Zarif ve Özenli Olun
Aşırı abartılı makyajlar, bağıran dekolteler veya karmaşık stiller Başak erkeğini ürkütebilir. Onlar sadeliğin ve temizliğin şıklığına bayılır.
Önemli Detay: Temiz, ütülü giysiler, hafif ve ferah bir parfüm, bakımlı eller ve çaba sarf edilmiş ama doğal görünen bir imaj onun radarından kaçmaz.
3. Dürüst, Net ve Güvenilir Olun
Oyunlardan, "kaçan kovalnır" taktiklerinden ve drama yaratmaktan nefret eder. Bir gün sıcak bir gün soğuk davranmak onu etkilemez; aksine güvenini sarsar ve sizden uzaklaştırır.
Söz verdiğiniz saatte orada olun.
Düşüncelerinizi açık, net ama nazik bir dille ifade edin.
Tutarlılık, bir Başak erkeğinin bir kadında aradığı en temel niteliktir.