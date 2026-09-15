Helin Kandemir ve Dorukhan Toköz ayrıldı

Helin Kandemir ile Dorukhan Toköz'ün kısa süre önce başlayan ilişkisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından Dorukhan Toköz'le çekilen fotoğrafını paylaşarak, birlikteliğini ilan eden Kandemir'in aşkı uzun sürmedi.

Ünlü oyuncu ile Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen futbolcu Dorukhan Toköz'ün yaklaşık bir ay süren birlikteliği sona erdi.

HELİN KANDEMİR VE DORUKHAN TOKÖZ AYRILDI

Helin Kandemir ve Dorukhan Toköz'ün sosyal medyada birbirlerini takipten çıkması, çiftin yollarını ayırdığını gösterdi.