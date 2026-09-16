Defne Samyeli tatil sezonunu kapatmadı

Defne Samyeli, tatil sezonunu henüz kapatmadı. Ünlü isim, Antalya'da deniz ve güneşin tadını çıkarmaya devam ediyor.

DEFNE SAMYELİ KEMER'DE

Samyeli, Kemer'de geçirdiği tatilden renkli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Güneşli havanın keyfini çıkaran Defne Samyeli,, deniz manzarası eşliğinde dinlenirken objektif karşısına geçti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Defne Samyeli (@defnesamyeli)'in paylaştığı bir gönderi

2 çocuk annesi 54 yaşındaki Samyeli, fit görünümüyle sık sık gündeme geliyor.