Defne Samyeli tatil sezonunu kapatmadı

Defne Samyeli, Antalya tatilinden fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Defne Samyeli tatil sezonunu kapatmadı

Defne Samyeli, tatil sezonunu henüz kapatmadı. Ünlü isim, Antalya'da deniz ve güneşin tadını çıkarmaya devam ediyor.

DEFNE SAMYELİ KEMER'DE

Samyeli, Kemer'de geçirdiği tatilden renkli anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.Defne Samyeli tatil sezonunu kapatmadı - Resim : 1

Güneşli havanın keyfini çıkaran Defne Samyeli,, deniz manzarası eşliğinde dinlenirken objektif karşısına geçti.

Defne Samyeli tatil sezonunu kapatmadı - Resim : 2

 
 
 
 
 
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Defne Samyeli (@defnesamyeli)'in paylaştığı bir gönderi

2 çocuk annesi 54 yaşındaki Samyeli, fit görünümüyle sık sık gündeme geliyor.

 
 
 
 
 
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Defne Samyeli (@defnesamyeli)'in paylaştığı bir gönderi

 