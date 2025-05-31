Bu hafta burçları neler bekliyor? 2 - 8 Haziran 2025 Haftalık burç yorumları

Bu hafta iletişim gezegeni Merkür’ün Mars’la yaptığı destekleyici açı, cesur ve net ifadeleri ön plana çıkarıyor. Duygularımızı açıkça dile getirmek ve harekete geçmek için güçlü bir motivasyon hissedebiliriz. Venüs’ün Boğa burcuna geçişiyle birlikte ilişkilerde sadakat, huzur ve güvenlik temaları öne çıkıyor. 8 Haziran’da Merkür’ün Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte zihin daha duygusal çalışmaya başlıyor; empati ve duygusal zeka ön plana çıkıyor. Hem bireysel hem kolektif düzeyde, duygularla düşünceleri uyumlu hale getirmek haftanın en önemli anahtarı olacak. Peki; bu hafta burçları neler bekliyor? İşte 2 - 8 Haziran 2025 haftalık burç yorumları

2 - 8 HAZİRAN 2025 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Koç; En cesur kim, bize göster! 5 Haziran’daki Merkür-Mars altmışlığı, sevdiklerinin bilmesi gereken bir umudu, özlemi, korkuyu ve/veya arzuyu dile getirmen için seni cesaretlendiriyor, ardından da bu konuda bir değişim yapman için motive ediyor. Değiştirmediğimiz şeyi seçmiş oluruz; peki sen cesurca neyi değiştirebilirsin? Ardından Venüs maddi gelir alanına giriyor ve finansal okuryazarlığını önemli ölçüde geliştirerek, artık olmakta olduğun kişiyle uyumlu fırsatları kendine çekmeni sağlıyor. 8 Haziran’da ise mesajcı Merkür Yengeç burcuna geçiyor. Sen genelde hissettiklerini kanıtlamayı ve göstermeyi seven bir burçsun; ama bu dönem duygularınla önce zihinsel ve sözel olarak bağ kurmanı istiyor. Yani, davranışlarının daha anlaşılır olması için hissettiklerini o anda dile getirmeye çalış.

Sevgili Boğa; Bu hafta mikrofon sende! 5 Haziran’daki Merkür-Mars altmışlığı, özellikle güvenlik, sorumluluk ya da duygusal yük paylaşımı eşit olmayan bir ev ya da aile ilişkisini açıkça konuşmak için cesur bir an getiriyor. Ardından 6 Haziran’da Venüs burcuna dönüyor ve özdeğer, güzellik ve çekicilik hissini tazeliyor. Hayranlığı sadece alma, onu bedeninde yaşat. Son olarak, 8 Haziran’da Merkür Yengeç burcuna geçiyor ve duygusal kelime hazin üzerinde çalışmaya başlıyor. Yavaş ve içten konuş. Şu anda hissettiklerini adlandırabilme ve bunu değerlerine sadık kalarak yapabilme becerin, kalıcı bağlar kurmanı sağlayacak.

Sevgili İkizler; Bu hafta sözlerin önemli. 5 Haziran’daki Merkür-Mars altmışlığı, net, cesur ve takip gerektiren doğrudan bir talepte bulunmanı destekliyor. Birinin ne istediğini dile getirmesiyle anlaşmalar kurulur. 6 Haziran’da Venüs Boğa burcuna giriyor ve seni geçmişten gelen hikâyeleri kapatmaya, sana hizmet etmeyen şeyleri bırakmaya ve barışı öncelik haline getirmeye davet ediyor. Ardından 8 Haziran’da yöneticin Merkür Yengeç burcuna geçiyor ve zihnini para, güvenlik ve öz değer konularına odaklıyor. İhtiyaçlarını nasıl dile getirdiğin, neleri çekeceğinin tonunu belirleyecek. Söylediklerin dengeli, dürüst ve seninle uyumlu olsun.

Sevgili Yengeç; Bu hafta iç görü ve öz değeri sentezliyorsun. 5 Haziran’daki Merkür-Mars altmışlığı, seni sessizce düşündüklerinden cesur, değerlere dayalı eyleme geçiriyor; özellikle finans, sınırlar veya içsel kaynak konularında. Sezgilerine güven. 6 Haziran’da Venüs Boğa burcuna giriyor ve arkadaşlıklarına, sosyal çevrene huzur getiriyor. Güvenilir şekilde var olanların sevgisini almana izin ver. Aidiyetin için bir şey kanıtlaman gerekmiyor. Yengeç’in değeri sadece yaptıklarıyla değil, varlığıyla da sabittir. Ardından 8 Haziran’da Merkür burcuna geçiyor ve duygularını gerçek zamanlı olarak adlandırma ve ifade etme yeteneğini keskinleştiriyor. Gerçek olanı konuş, ne kadar hassas olursa olsun. Artık burçlar kuşağının başlıca mesajcısı sensin.

Sevgili Aslan; Bu hafta sana gerçek gücün, başkaları üzerinde değil başkalarıyla birlikte olan güç olduğunu hatırlatıyor. 5 Haziran’da Merkür, burcundaki Mars ile altmışlık açı yapıyor ve seni cesaret, açıklık ve özenle iletişim kurmaya davet ediyor. Sesin çok etkili, özellikle de yükseltici ve kapsayıcı olduğunda. 6 Haziran’da Venüs Boğa burcuna ve kariyer alanına giriyor, duygusal olarak güvenli ve yapısal olarak sağlam bir liderlik modeli sunmanı teşvik ediyor. İnsanlar sana güvenmek istiyor; tonun ve zamanlaman bunu kolaylaştırabilir. 8 Haziran’da ise Merkür Yengeç burcuna geçiyor ve seni sessizce düşünmeye çağırıyor. Bir sonraki büyük adım öncesi dur. Duygularını yönetmek için fazla mı iş yapıyorsun ya da hiç mi yapmıyorsun? Bu askıda kalma halindeki dengeyi bul ve dikkatle ilerle.

Sevgili Başak; 5 Haziran’da Merkür-Mars altmışlığı, içindeki mükemmeliyetçi ne kadar ses çıkarırsa çıkarsın, seni cesur ve niyetli eyleme teşvik ediyor. Sadece harekete geç. 6 Haziran’da Venüs Boğa burcuna giriyor ve bilgelik evini aydınlatıyor; geleceğe dair planlarında yumuşaklık, tevazu ve yavaş yanan bir inanç getiriyor. Her şeyin nereye varacağını bilmeden gelişene güvenebilirsin. 8 Haziran’da Merkür Yengeç burcuna geçiyor ve duygularını seçilmiş topluluğunla paylaşmana yardım ediyor. Diğerlerinin senin kırılganlığında yanında olmasına izin ver. Bu hafta cevaplar bulmak değil, duygusal dünyana başkalarını dahil etmekle ilgili.

Sevgili Terazi; Bu hafta seni cesur konuşmalara davet ediyor. Özellikle iki bakış açısının da alan bulması gerekenlere. 5 Haziran’daki Merkür-Mars altmışlığı, “Senin için ne ifade ediyor ve benim üzerimdeki etkisi ne?” cümlesini kullanarak iki taraflı dinamikleri dile getirmeni öneriyor. Empatiyle ve netlikle öncülük et. 6 Haziran’da Venüs Boğa burcuna ve mahremiyet alanına giriyor; güvenle kurulan bağlarla temas etmeni ve belirsizliğe karşı toleransını artırmanı istiyor. 8 Haziran’da Merkür Yengeç burcuna giriyor ve seni kamusal varlığında duyguları da entegre etmeye teşvik ediyor. Çok riskli geliyorsa, aidiyet, yuva ve duygusal güvenlik temalarıyla başlamayı dene.

AKREP BURCU

Sevgili Akrep; Bu hafta küçük ama sürdürülebilir değişimleri destekliyor. 5 Haziran’daki Merkür-Mars altmışlığı, seni düşük düzeyde kendini sabote eden bir alışkanlık, görev ya da iş akışını güncellemeye teşvik ediyor. Küçük bir yön değişikliği bile büyük bir enerjiyi açığa çıkarabilir. 6 Haziran’da Venüs Boğa burcuna ve ilişki alanına giriyor; çelişkilere yer açmanı istiyor. Her konuda hemfikir olmasanız da derin bağlar kurabilirsiniz. Zıt kutuplar çekebilir; yeter ki bu gerilimi zarafetle tutmayı öğren. 8 Haziran’da Merkür Yengeç burcuna giriyor ve mümkün olanlara dair vizyonunu genişletiyor. Büyük düşün. Özellikle duygusal riskler yüksekse ve gerçek hassassa.

Sevgili Yay; Bu hafta arzuların yönünü netleştiriyor. 5 Haziran’da Merkür-Mars altmışlığı, romantizm, yaratıcılık ya da kişisel istekler konusunda doğrudan ve cesur bir konuşmayı destekliyor. Ne istediğini doğrudan ifade ettiğinde daha da çekici görünürsün. 6 Haziran’da Venüs Boğa burcuna giriyor ve rutinlerine, iyi oluşuna ve günlük sistemlerine daha fazla huzur getiriyor. Bedenini ve ruhunu destekleyen alışkanlıklar oluştur. Küçük zevklerin sürekli olduğunda büyük etkileri olabilir. 8 Haziran’da Merkür Yengeç burcuna geçiyor ve mahremiyet, ortak kaynaklar ve kırılganlık üzerine daha derin konuşmalar başlatıyor. Güveni kazanmak için duygusal gerçeğinden konuş; ne kadar yeni olsa da. Ne kadar dürüst olursan, bağların da o kadar güvenilir olur.

Sevgili Oğlak; Zaman, en kıymetli ve yenilenemez kaynağın. 5 Haziran’daki Merkür-Mars altmışlığı, zamanını, emeğini ve duygusal enerjini nereye harcadığını net bir şekilde ifade etmeni sağlıyor; özellikle iş ve paylaşılan sorumluluklar konusunda. Kendini nasıl yatırım yaptığını açıkça söyle. 6 Haziran’da Venüs Boğa burcuna giriyor ve yaratıcılığını, aşk hayatını ve neşeni aydınlatıyor. Güvenilirlik şu anda çok çekici. Diğerleri sana güvenebileceğini bildiğinde bağlar derinleşir. 8 Haziran’da Merkür Yengeç burcuna geçiyor ve odağını ortaklıklara çeviriyor. Duygusal olgunluk, çelişkiyi kabul etmektir. Hem yakınlık hem bağımsızlık isteyebilirsin. Güvenlik ve değişim arzun olabilir. İlişkilerde hem/hem durumunda kalmayı öğren.

Sevgili Kova; Bu hafta cesur ifade ve derin bağları destekliyor. 5 Haziran’da Merkür-Mars altmışlığı, romantik, yaratıcı ya da ilişkisel olarak ne istediğini söylerken hem bağımsızlığını hem de bağlantını koruyarak konuşmanı teşvik ediyor. Her şey hem/hem meselesi. 6 Haziran’da Venüs Boğa burcuna giriyor ve evini, aile hayatını tatlandırıyor. Güvenilirlik, şefkatin istikrarlı kaynağı oluyor. 8 Haziran’da Merkür Yengeç burcuna giriyor ve günlük rutinlerinde duygusal ihtiyaçlarının farkındalığını keskinleştiriyor. Küçük şeyler; yemek, uyku, ekran süresi, mesajlaşmalar; nasıl hissettiğini şekillendirir. Seni besleyen alışkanlıklara yer aç.

Sevgili Balık; Bu hafta seni içsel ve dışsal dünyanı bütünleştirmeye davet ediyor. 5 Haziran’da Merkür-Mars altmışlığı, ev hayatını ve sağlığını destekleyen bir şey konusunda harekete geçmeni sağlıyor. Belki bir konuşma, rutin değişikliği ya da enerjini koruyan bir sınır. 6 Haziran’da Venüs Boğa burcuna giriyor ve iletişimlerine tatlılık, yapı ve istikrar katıyor. Aktif dinleme, aynalama ve yapılandırılmış diyaloglar, başta garip gelse de empatiyi ve yakınlığı artırır. 8 Haziran’da Merkür Yengeç burcuna geçiyor ve neşe, romantizm ve yaratıcı merakı yeniden uyandırıyor. Korkutucu gelse de neşeye yumuşakça yaklaş ve olan her şey için şükran pratiği yap.

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