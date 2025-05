Bu hafta burçları neler bekliyor? 26 Mayıs - 1 Haziran 2025 Haftalık burç yorumları

26 Mayıs Pazartesi günüyle birlikte haftaya enerjik ve dönüşüm dolu bir gökyüzüyle adım atıyoruz. İkizler burcunda gerçekleşecek Yeniay, iletişimde, öğrenmede ve kişisel farkındalıkta yepyeni başlangıçlar vadediyor. Jüpiter’in de İkizler burcundaki yolculuğu devam ederken, bilgiye açlığımız artıyor, yeni fikirlerle besleniyoruz. Hafta sonuna doğru Aslan burcundaki Ay, bizi özgüven ve romantizm temalarıyla buluşturuyor. Peki; bu hafta burçları neler bekliyor? İşte 26 Mayıs – 1 Haziran 2025 haftalık burç yorumları!

26 MAYIS - 1 HAZİRAN 2025 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Koç; bu İkizler mevsimi senin için adeta çığır açan bir deneyim gibi hissedilebilir, özellikle de Yeni Ay’ın Jüpiter ile aynı burçta gerçekleşmesiyle. Bu hafta öğrenmek seni heyecanlandıracak ve bilgi edinmek sana büyük bir özgüven verebilir. Bu güçlü enerji akışıyla birlikte, geçen yıl bu zamandan bugüne kadar olan gelişimini düşünmeye çekilebilirsin. Bağlantılar kurma ve ilişkiler oluşturma şeklin üzerine konuşmalar gündeme gelebilir, özellikle de Çarşamba günü Yengeç burcundaki Ay bu konuları aydınlatırken. Bu topraklayıcı enerji, aile ve arkadaşlarınla bağ kurmana yardımcı olacağı için memnuniyetle karşılanacak. Cuma günü Aslan burcundaki Ay, haftanın başındaki İkizler Yeni Ay’ından gelen mesajları devam ettiriyor, ancak bu kez aşk ve sürpriz temaları da öne çıkıyor.

Sevgili Boğa; haftanın başında İkizler burcunda gerçekleşen Yeni Ay hayatına çokça iyimser bir enerji getiriyor. Bu dönem boyunca zaman yönetimi de aklını kurcalayabilir.

Jüpiter hâlâ İkizler burcundayken, başkalarıyla iletişimini nasıl geliştirebileceğini görebilirsin. Bu transit, liderlikte nasıl başarılı olacağın ve gelişmek için attığın adımlarla ilgili. Çarşamba günü Ay Yengeç burcuna geçtiğinde, sosyalleşmek ve çevrendekilerle daha güçlü bağlar kurmak için iyi bir zaman olacak. Cuma günü Ay Aslan burcuna geçtiğinde, iyileşme ve kendini güçlendirme temaları ön plana çıkıyor; bu da temellerini sağlamlaştırmana yardımcı olacak.

Sevgili İkizler; bu hafta senin burcunda gerçekleşen Yeni Ay, olgunluk seviyene ışık tutuyor; bu da Jüpiter’in burcundaki yolculuğunu tamamlamak için mükemmel bir yol.

Koç burcundaki Satürn sana daha planlı olmayı öğretiyor, bu yüzden bu Ay döngüsünde süreçleri aceleye getirmeden daha iyi planlar yapmayı düşün. Yeni Ay, yeni bir işe başlama konusunda sana maceracı bir ruh verebilir. Bu hafta derin bir içsel yansıma zamanı. Maddiyatla kurduğun ilişki üzerine düşün; çünkü Jüpiter burcundan ayrılıp Yengeç’e geçtiğinde bu temalar daha da önem kazanacak. Cuma günü Aslan burcundaki Ay, seni tekrar harekete geçiriyor. Başkalarıyla işbirliği yapmak ilham kaynağını yeniden bulmana yardımcı olabilir.

Sevgili Yengeç; bu hafta İkizler burcundaki Yeni Ay hepimizin iletişim becerilerini geliştirmesi için önemli bir dönüm noktası. Güneş, Merkür ve Jüpiter’in de İkizler’de Ay’a katılmasıyla, sosyalleşmek için mükemmel bir zaman. Haftanın ortasında Ay senin burcuna geçtiğinde, bu transit senin için harika olacak çünkü birkaç hafta içinde Jüpiter’in burcuna geçişiyle neler bekleyebileceğine dair ipuçları verecek. Her şey daha erişilebilir hissedilecek ve yolun daha net olacak. Cuma günü Ay Aslan burcuna geçtiğinde, önceliklerine ve görevlerine odaklanmanı kolaylaştıracak bir disiplin kazanıyorsun ama enerjini ve sınırlarını koruman da önemli.

Sevgili Aslan; haftanın başında İkizler burcundaki Yeni Ay, önümüzdeki altı ay için niyetlerinle bağlantı kurmana yardımcı olacak. Jüpiter’in de aynı burçta olması sayesinde, büyüme ve genişleme açısından çok güzel bir hafta olabilir. Çarşamba günü Yengeç burcundaki Ay, enerji seviyelerine dikkat etmeni sağlayacak ve dinlenmeye odaklanmanı teşvik edecek. Bu zaman dilimi besleyici olacak, özellikle de Mars senin burcundayken. Şimdi dinlenmek ve işlerini kendi tarzında yapmak isteyebilirsin. Cuma günü Ay senin burcuna geçtiğinde, Yeni Ay’ın getirdiği dersleri düşünmek için iyi bir zaman. Başkalarını dinlemek ve güç dinamiklerini dengelemek üzerine odaklan.

Sevgili Başak; Merkür yönetimindeki bir burç olarak bu hafta gerçekleşen İkizler Yeni Ay’ını derinden hissedeceksin. Bu transit, haritandaki en yüksek noktada gerçekleştiği için, uzun vadeli hedeflerin ve hayallerin adına yeni bir sayfa açıyor. Bu hafta kariyerinde önümüzdeki altı ay boyunca neyi başarmak istediğini düşünebilirsin. Çarşamba günü Ay Yengeç burcuna geçtiğinde, bu hedeflere ulaşmak için pratik bir plan yapmana yardımcı olacak. Bu plan, Jüpiter’in bu burca geçmesiyle daha da önem kazanacak. Cuma günü Aslan burcundaki Ay sana cesaret, enerji ve kararlılık verecek; yeni sayfanı başlatman için gereken tüm unsurlar elinde olacak.

Sevgili Terazi; Mayıs ayı boyunca hepimiz öğreniyor ve gelişiyoruz. Bu hafta İkizler Yeni Ay’ı, bu sürecin bir sentezi gibi hissedilebilir. Bu, özellikle son bir yılda öğrendiğin, araştırdığın konular için geçerli. Çarşamba günü Ay öncü burç olan Yengeç’e geçtiğinde, haritandaki en yüksek noktaya yerleşiyor. Bu da bu transiti önemli kılıyor çünkü önümüzdeki haftalarda Jüpiter'in bu burca geçişine hazırlık niteliği taşıyor. Yeni hedefler belirliyor ve yeni motivasyonlar keşfediyorsun. Satürn şu anda ilişkiler evinde olduğu için enerjiler biraz ağır hissedilebilir ama sen bununla baş etmeyi biliyorsun. Cuma günü Aslan burcundaki Ay, Satürn’den aldığı üçgen açı sayesinde bu ağırlığı hafifletiyor ve seni rahatlatıyor.

Sevgili Akrep; Pazartesi günü İkizler burcundaki Yeni Ay, geçen yılki başarılarını ve ilerlemeni değerlendirmene yardımcı oluyor. Zırhının sağlamlığı hissedilir olacak ve Jüpiter yakında Yengeç burcuna geçeceği için her şey daha iyimser gelebilir.

Çarşamba günü Ay Yengeç burcuna geçtiğinde, dünyayı farklı bir gözle görmeni sağlayacak. Bu dönemde odaklandığın konulara dikkat et, çünkü Jüpiter bu burca geçtiğinde bu temalar daha da önem kazanacak. Büyüleyici bir öğrenme döngüsüne açık ol. Cuma günü Ay Aslan burcuna geçtiğinde, haritandaki en yüksek noktaya ulaşacak. Bu dönemi sabırlı olman için bir hatırlatma olarak gör. Mars da Aslan’da olduğu için her şey hızla ilerlemek isteyebilir ama bu hafta yavaş ve istikrarlı olmak kazandıracak.

Sevgili Yay; bu hafta İkizler burcundaki heyecan verici Yeni Ay, senin ilişkiler evinde gerçekleşiyor ve adeta bir hediye gibi. Çarşamba günü Ay Yengeç burcuna geçtiğinde, seni destekleyen bu öncü enerji, gücünü kucaklamanı istiyor. Yeni konular, yeni zorluklar gündeme gelebilir ve Jüpiter bu yeni burçta sana kendinin yeni bir yönünü gösterecek.

Cuma günü Ay, seninle aynı elementten olan Aslan burcuna geçtiğinde kendini daha korkusuz ve hırslı hissedebilirsin. Satürn’ün Mars ile yaptığı üçgen açı sayesinde tüm bu genişleme enerjisi seni öğrenmeye ve gelişmeye teşvik edecek.

Sevgili Oğlak; bu hafta İkizler burcundaki Yeni Ay, iş bağlantıların açısından büyüleyici, dikkat çekici ve özgüven kazandıran bir transit. Başkalarıyla iyi çalışmayı ve geleceğe dair plan yapmayı öğreniyorsun. Bu enerji, önümüzdeki altı ay boyunca seni destekleyecek.

Çarşamba günü Ay Yengeç burcuna geçtiğinde, Jüpiter’in olumlu felsefesini kucaklayarak ilişkiler evinde bir temel kuruyor. Bu süreç, Jüpiter’in bu burca geçmesiyle birlikte yeni dersleri ve şifalanma fırsatlarını da beraberinde getirecek. Cuma günü Ay Aslan burcuna geçtiğinde, daha iyi bir arkadaş ve partner olmayı öğreniyorsun. Mars burada ve Satürn bu burca üçgen açı yaparken içsel çalışmalara hazır hale geliyorsun.

Sevgili Kova; bir hava burcu olarak Pazartesi günkü İkizler Yeni Ay’ı sana çok uygun, genişletici ve enerji verici bir transit olacak. Bu, önümüzdeki altı ay boyunca bir üst seviyeye geçmene yardım edebilir. Çarşamba günü Ay Yengeç burcuna geçtiğinde, bu senin için iyileştirici bir dönem olacak; kendine öncelik vermen ve ihtiyaçlarını karşılaman önemli. Cuma günü Ay Aslan burcuna geçerek ilişkiler evini aydınlatıyor. Bu, burcundaki Plüton’un sana öğretmeye çalıştığı ilkeleri harekete geçiriyor. Bu dönüşümleri benimse ve hatalarından ders çıkar. Liderlik rolü üstlensen bile şefkatli, empatik olmayı ve başkalarıyla etkili iletişim kurmayı unutma.

Sevgili Balık; Pazartesi günü gerçekleşen İkizler Yeni Ay’ı ev ve aile konularına ışık tutuyor. Bu Yeni Ay, seni topraklayan ve koruyucu hissettiren bir transit olabilir; ayrıca yaratıcı yönünü göstermen için de bir fırsat sunar. Haftanın ortasında Ay Yengeç burcuna geçtiğinde, bu duygusal, güzel ve ruhani bir enerji getiriyor. Aşkla ilgili yeni fırsatlara ve bolluğa açık ol. Cuma günü Ay Aslan burcuna geçtiğinde, sana çalışmanın ve yapının önemini hatırlatıyor. Koç burcundaki Satürn, önümüzdeki hafta başlamadan önce gereken disiplini sana kazandıracak.

