Bu yaz çok mutlu olacak 3 burç

Pek çok astrolojik faktör mutluluk duygularına erişimi biraz daha kolaylaştırabilirken, neşeli gezegen Jüpiter, iyi enerjiler getirme konusunda en dikkat çeken gök cismi. Jüpiter iyimserliğin, şansın ve bolluğun gezegenidir, bu nedenle biraz kozmik Midas dokunuşuna sahiptir ve insanlara daha olumlu düşünmeleri ve kalplerini yeni deneyimlere açmaları için ilham verebilir. Jüpiter, geleneksel astrolojide "daha büyük faydalı" gezegen olarak bilinir; bu terim, onun başka hiçbir gezegenin yapamayacağı şekilde büyük faydalar sağlama yeteneğini ifade eder.

Jüpiter, 25 Mayıs'ta coşkulu İkizler burcuna girdi, dolayısıyla 2024 yazının tamamı boyunca bu eğlenceyi seven gezegen, burcun üç hava burcuna bereket serpecek. Doğum haritalarının en heyecan verici ve neşeli kısımlarından bazılarını aydınlatacak, mutluluk, oyun havası ve neşe dolu bir yaz vaat edecek.

Bu yıl yazı en mutlu geçirecek üç burçtan biri olup olmadığınızı öğrenmek için okumaya devam edin.

BU YAZ MUTLU OLACAK 3 BURÇ

Önümüzdeki yıl, Jüpiter'in on yılı aşkın bir süredir ilk kez burcunuzu aydınlatması sayesinde İkizler için heyecan verici bir zaman. 2024 Yazı aslında bu büyülü şans döneminin başlangıcıdır, bu yüzden biraz eğlenmeye ve size doğru akan neşeli enerjinin tadını çıkarmaya hazır olun. Bu yaz İkizler burcu için bazı önemli gelişmeler sunuyor, bu nedenle kendinize daha fazla güvendiğinizi ve gelecek konusunda daha iyimser olduğunuzu fark edebilirsiniz. Temmuz ayı, sosyal kelebek doğanızı kucaklamak ve arkadaşlarınızla güzel vakit geçirmek için harika bir zamandır.

4 Ağustos'ta Aslan burcundaki yeni ay, sosyal yaşamınız için bir başka heyecan verici an, bu nedenle takviminize heyecan verici planlar yapın. Tüm yaz boyunca takımınızda büyük ya da eve dönüş Jüpiter'in bulunmasına ek olarak, kalp gözlü gezegen Venüs, Ağustos ayı sonlarında haritanızın en eğlenceli ve tutkulu bölgesinden geçmeye başlayacak ve size bir sürü yaratıcı ilham ve romantik getirecek.

Bu yaz sizin için heyecan verici olacak. Çünkü Jüpiter sezonun tamamını macerayla ilgili dünyevi dokuzuncu evinizde geçirecek. Bu, seyahatle ilgili her şey için çok iyiye işarettir. Bu nedenle özel bir yaz kaçamağı planlamak veya arkadaşlarınızla partilere dayanıklı bir tatile çıkmak için harika bir zaman. Genel olarak iyimser ve açık fikirli hissedeceksiniz, bu nedenle yeni şeyler denemeye veya özellikle heyecan verici bir şeye doğru inanç sıçramasına da meyilli olabilirsiniz.

Ek olarak, yönetici gezegeniniz Venüs, yazın son ayı boyunca burcunuzda olacak ve dokunduğunuz her şeye daha da fazla çekicilik ve tatlılık serpecek. Biraz yaz aşkı aramanın ya da kendinize göz kamaştırıcı bir makyaj yapmanın tam zamanı. Sonbahar ekinoksu gelmeden hemen önce, iyimser Jüpiter burcunuzdaki zevki seven Venüs'le güzel bir uyum sağlayacak, mutluluk seviyenizi artıracak ve zaten muhteşem olan yazın üstüne sihirli bir kiraz koyacak.

Şanslı Jüpiter tüm yaz boyunca eğlenceli ve cilveli beşinci evinizde Kova burcunda olacak. Bu nedenle önümüzdeki aylarda mutluluğu ve şakacılığı bir numaralı önceliğiniz haline getirmeye hazır olun. Boş zamanınızı en üst düzeye çıkarmanın ve size gerçekten neşe ve tatmin getiren şeylere daha fazla enerji harcamanın kolay olduğunu göreceksiniz; bu ister bir tutku projesi üzerinde çalışmak, ister yaratıcı bir çabanın peşinden gitmek, yeni bir hobi edinmek veya hayatınızı renklendirmek anlamına gelebilir. Seks hayatına gelecek olursak; İlham ve romantizm akıyor, bu yüzden kalbinizin arzularını tatmin edin ve yolunuza çıkan güzel enerjilerin tadını çıkarın.

19 Ağustos'ta burcunuzda yükselen enerji dolu dolunay, yazın son ayında size eski derilerden kurtulma ve daha neşeli bir havayı kucaklama şansı verirken, neşe ve heyecanın daha da artmasını sabırsızlıkla bekleyin. Kısa bir süre sonra sevgili gezegen Venüs, haritanızın macera bölgesini aydınlatmaya başlıyor ve size aşk hayatınızda bazı eğlenceli yeni şeyler denemeniz için ilham veriyor.