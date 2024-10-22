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Can Yaman'lı El Turco'nun ilk resmi trailer'ı yayınlandı
Dolunay, Erkenci Kuş gibi yaz sezonunun fenomen dizilerinin ardından oyunculuk kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman'ın başrolünde yer aldığı El Turco dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.
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Can Yaman'ın başrollerini Greta Ferro ile paylaştığı El Turco dizisinin ilk fragmanı Cannes'da gösterildikten sonra Youtube'a da yüklendi.
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Orhan Yeniaras'ın aynı adlı romanından uyarlanan dizi, 1683'te Viyana'yı fethetmeye giden Türk ordusunun seferi sırasında yaralanan ve yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Moena köyünde bir kahraman haline gelen 17. Osmanlı askeri Hasan Balaban'ın hikâyesine odaklanıyor.
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Osmanlı askeri Balaban Ağa'yı canlandıran Can Yaman'ın yeni dizisi El Turco, Şubat 2025'te yayınlanacak.
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"El Turco" başlangıçta bir Disney+ dizisi olarak planlanmıştı ancak yayıncının yerli projeleri durdurma kararından sonra, dizinin Türkiye'de hangi platformda yayınlanacağı belirsizliğini koruyor.