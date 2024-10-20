Haftalık burç yorumları (21 Ekim-27 Ekim 2024): Bu hafta burçları neler bekliyor?

Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 21 Ekim-27 Ekim 2024 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

21 EKİM - 27 EKİM 2024 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya eğitim, seyahat ve yakın çevrenizle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Şans ve koruma sizinle olacak. Hafta ortasında iş ve ilişkilerde manipülasyonlar ve krizler gündeme gelebilir; ev ve aile dengesine dikkat etmelisiniz. Aşk, tatil, çocuk ve hobilerle ilgili harcamalarınız artabilir. Hafta sonunda tatil, eğlence ve gündelik işler ön planda olabilir. Haftanız şahane geçsin!

Sevgili Boğa; haftaya para ve kazançlarla başlayabilirsiniz. Sosyal çevreniz nedeniyle harcamalarınız artabilir. Hafta ortasında sağlık ve çalışma hayatında kaotik durumlarla karşılaşabilirsiniz. Aile konularında iletişim sorunları yaşanabilir. Hafta sonunda aşk, tatil ve hobilerle ilgilenebilirsiniz. Haftanız güzel geçsin!

Sevgili İkizler; haftaya kendinize zaman ayırarak başlayabilirsiniz. Kişisel bakımınıza önem vereceksiniz. Ancak iş hayatında sorunlar gün yüzüne çıkabilir. Hafta ortasında finansal düzenlemeler yapabilirsiniz; borsa ve hobilerle ilgili dikkatli olmalısınız. Sağlığınıza özen göstermeyi unutmayın. Hafta sonunda şans sizinle! Haftanız harika geçsin!

Sevgili Yengeç; haftaya sağlık ve hastane konularıyla başlayabilirsiniz. Duygusal bunalım hissedebilirsiniz. Hafta ortasında çevrenize karşı duyarlılığınız artabilir; kalıcı kararlar alabilirsiniz. Ani mali sorunlar gündeme gelebilir. Hafta sonunda seyahat ve eğitim konuları ön planda. Haftanız şahane geçsin!

Sevgili Aslan; haftaya sosyal çevrenizle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Eğitim ve seyahat konularında sorunlar yaşayabilirsiniz. Hafta ortasında yalnız hissedebilir, gizli düşmanlarla ilgili sorunlar gündeme gelebilir. Enerjiniz hafta sonuna doğru yükselebilir; maddi düzenlemeler yapabilirsiniz. Haftanız harika geçsin!

Sevgili Başak; haftaya kariyer ve iş hayatıyla başlayabilirsiniz. Olumlu maddi gelişmeler yaşanabilir. Hafta ortasında sosyal çevrenizle zaman geçirirken tartışmalara dikkat etmelisiniz. Duygusal bunalım hissedebilirsiniz, ancak kendinize zaman ayırabilirsiniz. Haftanız şahane geçsin!

Sevgili Terazi; haftaya yurt dışı, eğitim ve hukuksal konularda şansla başlayabilirsiniz. Ancak aile içinde bazı sorunlar yaşanabilir. Kariyer hayatında dengesizliklerle karşılaşabilirsiniz. Hafta sonunda sosyal çevrenizle vakit geçirebilirsiniz. Haftanız harika geçsin!

Sevgili Akrep; haftaya finans ve sağlık konularıyla başlayabilirsiniz. Harcamalarınız ve sağlık sorunlarınız artabilir. Hafta ortasında yurt dışı ve hukuksal konularda şans sizinle; iş hayatında olumlu gelişmeler yaşanabilir. Hafta sonunda sosyal çevrenizle güzel vakit geçirebilirsiniz. Haftanız şahane geçsin!

Sevgili Yay; haftaya ilişki ve ortaklıklarla başlayabilirsiniz. Ancak sosyal çevredeki sorunlar maddi sıkıntılara neden olabilir. Hafta ortasında finansal krizler gündeme gelebilir. Hafta sonunda yurt dışı ve eğitim konularına yönelebilirsiniz. Haftanız harika geçsin!

Sevgili Oğlak; haftaya iş hayatı ve sağlık konularıyla başlayabilirsiniz. Kaotik durumlar ve manipülasyonlarla karşılaşabilirsiniz. Hafta ortasında ilişkilerde sorunlar yaşanabilir. Ancak hafta sonunda tatil ve eğitim konuları ön plana çıkabilir. Haftanız şahane geçsin!

Sevgili Kova; haftaya aşk, tatil ve hobilerle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Harcamalarınız artabilir. Hafta ortasında çalışma hayatında ani gelişmeler yaşayabilirsiniz; ilişkilerde şans sizinle olabilir. Hafta sonunda özel hayat ve finansal krizlerle karşılaşabilirsiniz. Haftanız şahane geçsin!

Sevgili Balık; haftaya ev ve aile konularıyla başlayabilirsiniz. Sağlık ve finans konularında sorunlar yaşanabilir. Hafta ortasında aşk ve hobilerle ilgilenebilirsiniz; yurt dışı konuları ön planda olabilir. Hafta sonunda ilişkiler ve gündelik işler ön planda olabilir. Haftanız şahane geçsin!

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...

İLGİLİ İÇERİKLER