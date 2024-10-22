Fahriye Evcen ekranlara geri mi dönüyor? Yeni karavan pozları gündem oldu
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Fahriye Evcen yayınladığı son pozlarla gündem oldu. Son olarak Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde rol alan Evcen'in paylaşımı 'Ekranlara mı dönüyor?' sorusunu akıllara getirdi.
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2017 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Burak Özçivit ile mutlu beraberliğini 2 erkek çocuğuyla taçlandıran güzel bir süredir projede yer almıyor.
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Güzel oyuncu Fahriye Evcen, en son 2021 yılında ekranlarda Alparslan: Büyük Selçuklu dizisiyle görülmüştü.
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Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Fahriye Evcen'in dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından paylaştığı karavan fotoğrafları gündem oldu.
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Evcen'in hayranları, "ekranlara geri mi dönüyor" diye merak etmeye başladı.