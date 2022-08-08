Bugün dilekleriniz kabul oluyor! 8/8 Aslan Kapısı portalında isteklerinizi gerçekleştirin

Her yıl 28 Temmuz ile 12 Ağustos arasında, Dünya, Sirius yıldızı ve Güneş, Giza (Mısır) piramitleriyle tam hizaya girerken Aslan Kapısı portalı açılır. 8 sayısı ise sonsuzluk sembolüdür. Bolluğu ve bereketi simgeler. Bu durum Sirius yıldızının yükselişi ile işaretlenmiştir.

Aslan Kapısı portalı nedir?

Aslan Kapısı portalının, Aslan'daki Güneş, Sirius yıldızı, Orion'un Kuşağı takımyıldızı ve Dünya gezegeninin hepsinin her yıl hizaya gelmesiyle gerçekleşen ruhsal ve fiziksel dünyalar arasında nadir bir pencerenin açılması olduğu söylenir. Bu gök olayı 28 Temmuz-12 Ağustos arasında sürerken, Aslan Kapısı portalı 8 Ağustos'ta en tepe noktasında olur. Güneş Aslan'daki alana girerken kendimize ve dünyaya bakış açımızı değiştiren yoğun bir enerji yaratır ve tüm burçlar altında doğan insanlara güçlü olumlu değişiklikler gösterme fırsatı sunar. Yani aslında gezegensel olarak hizalanma ve 8 sayısının sembolu bereketi, bolluğu ve enerjisel anlamda şifalanmayı sembolize eder.

8/8 neden Aslan Kapısı portalı olarak adlandırılıyor?

Aslan Kapısı portalı, Güneş'in şu anda içinden geçmekte olduğu Aslan burcunun adını almıştır. Aslan teması kalplerimizi ve tutkumuz olarak ilişkilendirilir. Aslan burcu, kendi ormanının kralı (veya kraliçesi) olduğunu bildiği için her şeye sahip olmayı, büyük olmayı ve istediğini elde etmeyi sever. Bu yüzden bu enerjisel anlamda yüksek günde Aslan Kapısı olarak adlandırılır.

8/8 sayısının anlamı nedir?

Numerolojide 8, uyumu ve sonsuzluğu temsil eden önemli bir sayıdır. 8 numaralı yaşam yolu tamamen güven, tutku, güç ve dayanıklılık ile ilgilidir, bunların hepsini Aslan Kapısı portalı açıkken ve özellikle 8/8'deki Yeni Ay sırasında tezahür ettirirken kullanabilirsiniz. Ayrıca 88, değişime doğru ilerlediğiniz anlamına gelir. Bu, yolunuza çıkan yeni fırsatları almaya tamamen açık olabilmeniz için gerekli sonları kabul etme zamanıdır. Bu süre zarfında evrenin yardımlarını kullanabilirsiniz. Bu yüzden bu özel günde dileklerinizi yazabilir ve evrenin bugün yardımlarından şifalanabilirsiniz.