8 Ağustos 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 8 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 8 Ağustos Pazartesi için günlük burç yorumları...

8 AĞUSTOS 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 8 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Ayrıca kendinizi neşeli hissedebilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı çok harcama yapmak zorunda kalabilirsiniz mümkünse maddi kaynaklarınızla ilgili kararlarınızı bugün almamaya çalışın. Akşam saatlerinde kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir.







BOĞA BURCU - 8 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün maddi kaynaklar, finans durumunuzla ilgili kararlar alabilirsiniz ani sorunlar gerçekleşebilir. Aile ve evinizle ilgili ise yatırım kararı alabilirsiniz. Kariyer hayatınızdaki otoritelerle sorunlar yaşayabilirsiniz ve tartışma içinde kalabilirsiniz. Ayrıca bağışıklık sisteminize dikkat etmelisiniz. Boyun-boğaz bölgesi rahatsızları yaşayabilirsiniz. Akşam saatlerinde yurt dışı, eğitim, hukuk, seyahat konuları gündeminize gelebilir.

İKİZLER BURCU - 8 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün partner, ortak, yakın arkadaşlarınızla ilgilenebilirsiniz ayrıca ortak karar alabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, uzak akrabalarla ise problemler yaşanabilir. Ayrıca sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Akşam saatlerinde maddi konular, kredi, borçlar ya da okült konular ön plana çıkabilir.

YENGEÇ BURCU -8 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün çalışma hayatınızla ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz ve bu maddi kaynaklarınızı olumlu etkileyebilir ama borçlara dikkat etmelisiniz. Akşam saatlerinde partner, ortak ya da yakın arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz.







ASLAN BURCU - 8 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün aşk, flört, tatil, çocuk konuları ön plana çıkabilir ve güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Kariyer hayatınızda ise tartışma ve problemler gerçekleşebilir. Akşam saatlerinde çalışma hayatı, gündelik işler, evcil hayvanlarınızla ilgilenebilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 8 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün aile ve ev hayatınızla ilgilenebilirsiniz. Ama bazı sorunlar gerçekleşebilir. Ayrıca içe çekilme, ruhsal çalışmalar yapmak size iyi gelecektir. Seyahat, eğitim, hukuk konularında otorite engeliyle ya da sağlık problemlerinden dolayı aksamalar gerçekleşebilir. Akşam saatlerinde aşk, tatil, eğlence, hobi ya da çocuk konularıyla ilgilenebilirsiniz.

TERAZİ BURCU -8 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün yakın çevre ve kardeşlerinizle iletişim kurabilirsiniz. Arkadaşlarınızla da ortak hareket ederek eğitim, seyahat konularıyla ilgilenebilirsiniz. Tatil, çocuk, sağlık ya da hobiden dolayı para kayıpları gerçekleşebilir. Akşam saatlerinde ev ve aile hayatınız ön plana çıkabilir.

AKREP BURCU -8 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün maddi kaynaklar, iş hayatınız ön plana çıkabilir ve bu konuda karşınıza fırsatlar çıkabilir ama tartışmalara çekilebilirsiniz. Partner, ortak, açık düşmanlarla ise problemler gerçekleşebilir. Hatta ayrılık kararı bile alabilirsiniz. Sakin kalmaya çalışın. Akşam saatlerinde yakın çevre, kardeşlerle vakit geçirebilirsiniz.







YAY BURCU - 8 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün kendinizi iyi hissediyorsunuz ve duygularınızı rahatlıkla dile getirebilirsiniz özellikle de eğitim, yurt dışı, seyahat konularında fırsatlar yakalayabilirsiniz. Çalışma hayatın da yanınızda çalışanlarla problemler yaşanabilir. İletişim sorunlarına dikkat etmelisiniz. Ayrıca sözleşme ya da anlaşmalar feshedilebilir. Akşam saatlerinde maddi konular ve para konuları ön plana çıkabilir.

OĞLAK BURCU - 8 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün duygusal olarak kendinizi yalnız hissedebilir ya da duygularınızı dışarıya yansıtmakta zorlanabilirsiniz. Maddi kaynaklar, parapsikoloji konularıyla ilgili ise önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Aşk, çocuk, hobi, tatil, borsadan dolayı ise para kaybedebilirsiniz. Akşam saatlerinde kendinizi iyi hissetmeye başlıyorsunuz.

KOVA BURCU -8 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün sosyal çevre, topluluk, derneklerle ilgilenebilirsiniz ve bu konularda güzel kararlar alabilirsiniz. Partner ya da ortakla beraber de sosyalleşebilirsiniz. Aile ya da evinizle ilgili ise sorunlar gerçekleşebilir. Akşam saatlerinde içe çekilmek isteyebilirsiniz.

BALIK BURCU -8 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün kariyer ve iş hayatınıza odaklanabilirsiniz ve çok çalışabilirsiniz. Yakın çevre ve kardeşlerle iletişim sorunları yaşanabilir. Seyahatlerde engellerle karşılaşabilirsiniz. Akşam saatlerinde sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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