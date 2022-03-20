Burçların en çekici özelliği: Burçların çekici yönleri neler?

"Güzel" herkesin olabileceği bir şeydir çünkü bu çok yüzeysel ve geçici bir şeydir. Çekici olmak ise farklı bir şeydir. Bir kişi fiziksel olarak güzel görünse de içi, tavırları, konuşması son derece çirkin olabilir. Cazibe ise, kişinin fiziksel görünümünü aşan sonsuz bir potansiyeldir. Güzel olduğunu düşündüğünüz şey özneldir. Herkes aynı şeyleri aynı standartları güzel bulmaz. Ancak Zodyak’a göre, fiziksel olarak kendimizin belirli yönlerini öne çıkarmak için yaratıldık. Astrolojiye dayanarak, yönetici gezegenlerimiz sayesinde bazı yerlerde diğerlerinden daha fazla parlamaya yatkınız. İşte her bir burcun neyi daha çekici gelin bakalım..