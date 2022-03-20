Burçların en çekici özelliği: Burçların çekici yönleri neler?
Her burç aslında farklı çekici özelliği barındırır. Kimisinin elleri güzelken kisinin vücut hatları güzeldir. Peki hangi burcun en çekici yönleri neler? İşte tüm burçların en çekici yönleri...
"Güzel" herkesin olabileceği bir şeydir çünkü bu çok yüzeysel ve geçici bir şeydir. Çekici olmak ise farklı bir şeydir. Bir kişi fiziksel olarak güzel görünse de içi, tavırları, konuşması son derece çirkin olabilir. Cazibe ise, kişinin fiziksel görünümünü aşan sonsuz bir potansiyeldir. Güzel olduğunu düşündüğünüz şey özneldir. Herkes aynı şeyleri aynı standartları güzel bulmaz. Ancak Zodyak’a göre, fiziksel olarak kendimizin belirli yönlerini öne çıkarmak için yaratıldık. Astrolojiye dayanarak, yönetici gezegenlerimiz sayesinde bazı yerlerde diğerlerinden daha fazla parlamaya yatkınız. İşte her bir burcun neyi daha çekici gelin bakalım..
1- Balık (19 Şubat- 20 Mart)
Balık burcu, yaratıcılıkları ve şefkatleri sebebiyle en güzel burçtur. Balık kadını zarif ayaklara ve son derece derin ve güzel gözlere sahiptir.
2- Başak (23 Ağustos-22 Eylül)
Başak, onu en çok çekici kılan şey olan kelimelerle yolunu yürür. Bir ayva göbek, hoş bir göbek deliği ve incecik bir bel mi gördünüz? Muhtemelen o Başak kadınıdır!
10- Aslan (23 Temmuz- 22 Ağustos)
Aslan kalbi yönetir ve kalp de göğüste bulunur. Bu da etraftaki en güzel göğüslerin muhtemelen bir Aslan kadınında bulunabileceği anlamına gelir. Kendine güvenleri ve dik duruşları da onları son derece seksi gösterir.