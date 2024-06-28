Çin burcum ne? 12 Çin burcu ve özellikleri

Hiç Çin burcunuzu merak ettiniz mi? Batı astrolojisinin aksine, bu hayvan burçları doğduğunuz aya göre değil, doğduğunuz yıla göre belirlenir. Sistem aynı zamanda tabelanızla ilişkili özellikleri daha da tanımlayan ahşap, ateş, toprak, metal ve su unsurlarını da içerir. Çin burcu hayvanınız, bunun ne anlama geldiği ve bu bilgiyi günlük yaşamınızda nasıl kullanabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin!

ÇİN BURCU NEDİR?

Çin burcu, bir hayvanı ve onun tanınmış özelliklerini, tekrarlanan 12 yıllık bir döngüde her yıla atayan eski bir astroloji sistemidir. İlk kez M.Ö. 5. yüzyılda Zhan Guo döneminde kullanıldı. Ve Han Hanedanlığı döneminde resmen tanındı.

Zodyak hayvanlarının sırasının, Çin mitolojisinde önemli bir figür olan Yeşim İmparatoru tarafından düzenlenen Büyük Yarış tarafından belirlendiğine inanılıyordu. Hayvanlara bir nehri geçmekle görev verildi ve burçlardaki konumları, yarışı bitirme sıralarına göre belirlendi.

ÇİN ZODYAJ VE ELEMENT ETKİSİ

Rodriguez, "Her hayvan işareti Çin kozmolojisinin beş unsuruyla etkileşime giriyor" diye açıklıyor. Bunlar odun, ateş, toprak, metal ve suyu içerir. "Bu unsurlar, kariyer başarısı, sağlık veya etkisi altında doğanlar için ilişkiler olsun, her şeyi şekillendirir."

Ahşap unsuruyla bağlantılı kişilerin yetenekli, idealist ve mükemmel planlamacılar olduğu düşünülür. Ateşi olanlar cesaretleri, tutkuları ve araştırma becerileriyle tanınırlar. Toprak elementi bireyleri nazik, hoşgörülü, dürüst ve doğal liderlerdir.

Metal element insanları kararlı, ısrarcı ve etkili yöneticilerdir. Son olarak, su elementiyle bağlantılı olanlar sempatik, mükemmeliyetçi koordinatörlerdir.

ÇİN ASTROLOJİSİ VE BATI ASTROLOJİSİ

Çin burçları 12 yıllık bir döngüde doğum yılına göre belirlenirken, Batı astrolojisi burçları kişinin doğduğu aydaki takımyıldızların konumuna göre belirler.

Daha spesifik olarak, Batı astrolojisi gezegenlerin konumlarına ve yönlerine odaklanırken, Çin astrolojisi ay takvimindeki zaman bloklarını vurgular. Bu temel farklılık, her sistemin benzersiz özelliklerini ve etkilerini şekillendirir.

ÇİN BURCUM NE?

Çin burcunuzu belirlemek oldukça basit bir süreçtir. Yapmanız gereken tek şey hangi hayvanın doğduğunuz yıla karşılık geldiğini bulmaktır (ancak Çin Yeni Yılı'nın genellikle 21 Ocak ile 20 Şubat arasına denk geldiğini belirteceğiz, dolayısıyla bu aylarda doğduysanız, özel dikkat gösterilmelidir). Çin burçlarındaki 12 hayvan; fare, öküz, kaplan, tavşan, ejderha, yılan, at, keçi, maymun, horoz, köpek ve domuzdur.

İddiaya göre her hayvan, kendi burcu altında doğan insanların kişilikleri üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Ancak Çin burçlarının tahminlerinin tümü, atandıkları tahminlerle örtüşmemektedir.

Mediumchat'tan astrolog Tara Bennett, "Bu gerçekten kendinizi nasıl tanımladığınıza, inançlarınıza ve özelliklerine bağlı" diyor. "Bazı insanlar hayvanlarıyla güçlü bir şekilde özdeşleşirken, diğerlerinde hiçbir yankı uyandırmıyor."

Şüpheye düştüğünüzde Bennett etrafınızdakileri de dahil etmenizi önerir. "Bu özellikleri kendinizde göremiyor olabilirsiniz ama başkaları görüyor olabilir. Arkadaşlarınıza veya ailenize ne düşündüklerini sorun; şaşırabilirsiniz" diyor.

FARE

Fare Yılı'nda doğan insanlar hızlı zekalı, becerikli ve çok yönlü doğalarıyla tanınırlar. Bennett, "Tıpkı 'batan bir gemiyi terk eden fareler gibi' deyişi gibi, fareler de felaketleri tahmin edebilirler" diyor. Sosyaldirler ve kolayca arkadaş edinirler, çekicilikleri ve ikna edicilikleri nedeniyle sosyal durumlarda sıklıkla başarılı olurlar. Bununla birlikte, fareler aynı zamanda inatçı ve seçici olabilirler, bu da bazen onlarla başa çıkmayı zorlaştırır.

ÖKÜZ

Öküz bireyleri güçlü sorumluluk duygusu ve güvenilirlikleriyle tanınırlar. Çoğu zaman şu şekilde tanımlanırlar:

Hasta

Nazik

Çalışkan

Rodriguez'e göre aynı zamanda "istikrarlı, kararlı bir doğaya" da sahipler. Ancak öküzler, sakin tavırlarına rağmen, sınırları zorlandığında patlayıcı bir öfkeye sahip olabilirler.

KAPLAN

Kaplanlar cesur, rekabetçi ve bağımsızdır; karizmaları ve liderlik nitelikleriyle takdir edilirler. Bennett şunu ekliyor: "Onlar hiçbir şeyi ciddiye almıyorlar ve asla kin beslemiyorlar". Enerjik ve kendinden emindirler, zorluklarla yüzleşmekten korkmazlar ve kararlı bir ruha sahiptirler. Bununla birlikte, aceleci ve aşırı özgüvenli de olabilirler ve bazen çatışmalara yol açabilirler.

TAVŞAN

Tavşan Yılı'nda doğan insanlar popüler ve şefkatlidirler ancak çatışmalardan kaçınma ve düşüncelerini gizli tutma eğilimindedirler. Bennett, "Tavşanların iki hızı var gibi görünüyor: durmak ve hızlı" diyor. "Ya yarışıyorlar ya da tamamen hareketsizler. Nazik, düşünceli ve sevimliler. Ancak hayat hakkında düşünürken ki çoğu zaman biraz tembel görünebilirler."

EJDERHA

Rodriguez, "Ejderha işareti bir otorite ve coşku havası getiriyor" diyor. Ejderhanın altında doğan insanlar genellikle enerjik, korkusuz, karizmatik ve "doğal liderler" olarak tanımlanır. İlginçtir ki, ejderha zodyakta görülen tek fantastik hayvandır.

YILAN

Bennett, "Yılanlar esnektir, hem durumlara hem de beklentilere uyum sağlamak için kendilerini bükebilirler. Dış görünüşleri hoş olsa da altlarında duyguların yuvası olabilirler" diyor. "Avını cezbeden bir yılan gibi çekici, neredeyse büyüleyici görünme konusunda yetenekliler."

AT

At tipik olarak şu şekilde tanımlanır:

Enerjik

Bağımsız

Pozitif

Ayrıca özgürlük ve seyahat konusunda güçlü bir arzuya sahip oldukları biliniyor. Dışavurumcudurlar ve yeni deneyimlerden hoşlanırlar ancak sabırsız olabilirler ve ilgilerini hızla kaybetme eğilimindedirler.

KEÇİ

Rodriguez, "Keçiler sanatsaldır ve çeşitli koşullarda gelişebilirler" diyor. Yumuşak huylu, utangaç ve saf kalpli olma eğilimindedirler. Tartışmalardan kaçınırlar ve hedeflerine ulaşmak için yumuşak güç kullanma becerisine sahiptirler, bu da onları yaptıkları her şeyde nazik ama etkili kılar.

MAYMUN

Maymunlar eğlenceli, enerjik, aktif ve merakla hareket eden hayvanlardır. İlişkilere derinden değer verirler ve çoğu zaman sevdiklerini, özellikle de çocuklarını şımartırlar.

HOROZ

Bennett, "Horozlar doğal olarak gürültülü ve güzeldir ancak kendini beğenmiş ve kibirli olabilirler" diye açıklıyor. "Geleceği hissetme ve bunu kararlarına rehberlik etmek için kullanma yetenekleri var. Bu kuşlar liderdir ve başkalarını kendi çıkarları doğrultusunda konumlandırırlar."

KÖPEK

Rodriguez, "Köpekler genellikle güvenilir ve şefkatli olarak görülüyor" diyor. İhtiyaç anında her zaman sevdiklerinin yanında olmalarıyla tanınırlar.

DOMUZ

Domuzlar mantıksal düşünürler, iyi kalpli ve dürüsttürler ve lükse değer verirler. Bennett, "Hayatı dolu dolu yaşıyorlar ama aşırıya kaçma eğilimleri var" diyor. "Şanslı doğarlar, en beklenmedik zamanlarda iyi şansları kendilerine çekerler. Domuzlar, yüzleşmekten kaçınan ve bir kavgayı neredeyse başlamadan unutan iyi insanlardır.

ZODYAK HAYANIMI BİLMENİN BANA NE GİBİ FAYDALARI VAR?

Zodyak hayvanınızı belirlemek, kişiliğinize ve potansiyel güçlü yönlerinize dair içgörüler sunarak pratik faydalar sağlayabilir. Bu bilgi aynı zamanda özelliklerinize uygun rolleri vurgulayarak kariyer seçimlerinize de rehberlik edebilir.

Rodriguez, "Burcunuz liderlik rollerinde iyi olduğunuzu gösteriyorsa, ekipleri yönetmenize olanak tanıyan fırsatları arayabilirsiniz" diyor. "Motivasyonunuzu olumlu yönde etkileyebilir."

Kendi burcunuzu anlamak, kişilerarası ilişkileri de geliştirebilir. Bunu yapmak, belirli kişilerle ne kadar uyumlu olabileceğinizi daha iyi anlamanıza olanak tanır ve sosyal etkileşimleri biraz daha akıllıca yönlendirmenize yardımcı olur.