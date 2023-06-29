Bu hafta en şanslı beş burç hangisi? Çin astrolojisine göre At, Horoz, Sıçan, Yılan ve Maymun en şanslıları olacak. İşte Çin astrolojisine göre en şanslı 5 burç.

1. At burcu

(1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Bu hafta sezgileriniz güçlü olacak. Ayrıca işinizde veya özel hayatınızda bir ikilemle karşılaşacaksınız. Hızlı bir şekilde karar vermeniz gerekecek. Kimsenin size sizden daha faydalı bir şeyi seçmeniz için baskı yapmasına izin vermeyin. İyice düşünün ve sezgilerinize güvenin. Sezgileriniz size hangi yolun en iyi şansı getireceğini söyleyecektir.

Bazılarınız bu hafta bir ata ritüeli yapmaktan fayda görecek. Kültürel geçmişinize ve aile geleneklerinize bağlı olarak, bu evde tütsü ve sunak sunularıyla sessiz bir meditasyon olabilir. Tüm aileyi veya topluluğu bir şükran ve iyi şans çemberinde bir araya getiren daha ayrıntılı bir işlev de olabilir. Bu hafta balığı bütün olarak pişirirseniz paylaşmak da şanslı olacaktır.

2. Horoz burcu

(1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

Horoz, bu hafta şansınız tek bir olaya değil, hayatınıza bağlı. Adım adım kendiniz için harika bir şey yapıyorsunuz. Bu yüzden ilerlerken kararlarınıza odaklanın. Sezgileriniz şu anda ince bilenmiş bir bıçak gibi. Düzgün ve net düşünmeye devam etmek için stresi hayatınızdan uzak tutmaya çalışın. Bunu yapmanıza yardımcı olacak yoga, meditasyon, top oynamak ya da gevşemenizi sağlayacak herhangi bir aktivite seçebilirsiniz.

Enerji temizliği için tuz ve şeker ritüeli, ritüel çalışmalarında deneyimli olanlar için iyidir. Eğer değilseniz, topraklanmanıza yardımcı olması için salatalık suyu ve nane soğutucuları gibi sağlıklı meyve sularını diyetinize dahil edin.

3. Fare burcu

(1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032)

Fare, bu hafta şanslı listesinde olmanızın bir nedeni var. Şansınız diğerleri kadar bariz bir şekilde ortaya çıkmayacak. Bazılarınız için bu şans, haftanızın en önemli olayı haline gelen rastgele bir ilham olarak karşınıza çıkacak. Diğerleri içinse, sizi yeni bir konu veya ilgi alanıyla tanıştıran ve size yepyeni bir dünyanın kapılarını açan tesadüfi bir karşılaşma olacak. Bazıları içinse, arkadaşlarıyla sosyalleşirken veya bir açık hava etkinliğinde insanlarla takılırken gerçekleşir.

Sadece istemediğiniz şeyleri size vermeye çalışan insanlara karşı dikkatli olun. Bu, bir restoranda ekstra büyük bir bahşiş bile olabilir. Birileri sizi başarısızlığa uğratmaya çalışıyor ya da ilk başta teklif ettikleri şeyle orantılı olmayan bir şeyi sizden almaya çalışacaklar. Bazılarınız için bu, size kötü hisler veren ya da her zaman iyi şeyler yapmayan bir aile üyesi ya da akraba olacaktır. Beyaz ve soluk pembe renk bu hafta sizin için şanslı olacak.

4. Yılan burcu

(1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025, 2037)

Yılan burcu olanlar, bazılarınız bu hafta gerçekten evleniyor. Eğer durum buysa, tebrikler! Evlenmiyor olsanız bile, bu hafta aşk şansınız tavan yapacak. Bazılarınız şu anda kelimenin tam anlamıyla bir ruh eşiyle etkileşim halindesiniz. Henüz bilmiyorsunuz ama eninde sonunda bu kişiyle düğümü atacaksınız. Diğerleriniz ise özsaygınızı istikrarlı bir şekilde geliştiriyor ve özdeğerinizin farkına varıyorsunuz. Bu sizin için hikayeyi tatsız bir şeyden coşkulu bir hale dönüştürüyor.

5. Maymun burcu

(1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

Maymun, evren şu anda senin yanında. Akranlarınız öyle olmayabilir. Hatta bazılarınız hayatınızı mahvetmek isteyen rakiplerinizi ya da sizin için en kötüsünü dileyen aile üyelerinizi sürekli alt etmek zorunda olduğunuzu hissedebilirsiniz. Savaşmaktan ve kazanmaktan vazgeçmeyin. Başarıya giden hızlı yoldasınız ve ilerledikçe daha fazla şans biriktiriyorsunuz. Sadece kimseyle anlamsız tartışmalara girmediğinizden emin olun. Sabırlı olmaya çalışın. Bazen şans şanslı hissettirmez.

Kendinize ve yolunuza sadık kalın. Bazen şanslı olmak yeterli değildir. Şans sonunda hayatınızı öptüğünde nasıl beceriksizce davranmayacağınızı bilmek de aynı derecede önemlidir. Rahatlatıcı bir banyo meditasyonu bazılarınız için yararlı olacaktır.