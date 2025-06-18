Hamilelik döneminde ayrılmışlardı! Megan Fox ile Machine Gun Kelly kızlarının adını açıkladı

Ünlü oyuncu Megan Fox ile geçtiğimiz kasım ayında hamileliğinin sürdüğü dönemde yollarını ayıran eski sevgilisi Machine Gun Kelly, üç aylık bebeklerinin adını sonunda duyurdu.

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
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Hamilelik döneminde ayrılmışlardı! Megan Fox ile Machine Gun Kelly kızlarının adını açıkladı - Resim : 1

Megan Fox, hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla yıllardır gündemden düşmeyen isimlerden biri.

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Hamilelik döneminde ayrılmışlardı! Megan Fox ile Machine Gun Kelly kızlarının adını açıkladı - Resim : 2

Megan Fox, bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı müzisyen Machine Gun Kelly'den hamile olduğunu geçen yıl kasım ayında açıklamıştı. Ancak hamilelik haberinden bir ay sonra çiftin ayrılık haberi gelmişti.

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Hamilelik döneminde ayrılmışlardı! Megan Fox ile Machine Gun Kelly kızlarının adını açıkladı - Resim : 3

39 yaşındaki Megan Fox, 27 Mart'ta kızını dünyaya getirdiğini duyurmuştu. Bugüne dek doğum haberi dışında bebekleriyle ilgili bilgi vermeyen Fox ve Kelly ikilisi,  kızlarının adını sonunda açıkladı.

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Hamilelik döneminde ayrılmışlardı! Megan Fox ile Machine Gun Kelly kızlarının adını açıkladı - Resim : 4

35 yaşındaki ünlü rapçi, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda minik kızına gitar çalarken görülüyor. Kelly, paylaşımına "Saga Blade Fox-Baker. En büyük hediye için teşekkür ederim Megan Fox" notunu düştü. Sahne adı olarak Machine Gun Kelly'yi kullanan şarkıcının gerçek adı, Colson Baker. Ünlü çiftin Saga Blade adını verdikleri kızlarına hem Fox hem de Baker soyadını verdiği görüldü.