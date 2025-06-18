Nihal Candan'ın babası Prof. Dr. Hakan Candan kızının durumuna dayanamayıp kalp krizi geçirdi! Annesi Umut Candan açıkladı
Anoreksiya rahatsızlığı nedeniyle 25 kiloya kadar düştüğü belirtilen sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Nihal Candan'ın profesör babası Hakan Candan, kızının üzüntüsüne daha fazla dayanamadı. Anne Umut Candan, "Eşim kızımın üzüntüsü yüzünden kalp krizi geçirdi" dedi.
Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023’te "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" gibi suçlamalarla tutuklanmıştı. Tutuklu bulunduğu süreçte ciddi kilo kaybı yaşayan ve Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık sorunları gerekçesiyle kısa süre önce tahliye edilmişti.
Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, 29 kiloyken hastaneye kaldırıldı ve burada 25 kiloya kadar düştü. Yemek yemeyi reddeden Candan, yoğun bakımda tedavi altına alındı ve sağlık durumu şu an kritik.
Yeterli besin alamayan ve yemek yemeyi reddeden Nihal Candan, daha da zayıflayarak 29 kilodan 25 kiloya düştü. Genç kadın, yoğun bakım tedavisini de reddetti.
Ailesinin ve arkadaşlarının ısrarları sonucu Nihal Candan, sonunda yoğun bakım tedavisini kabul etti. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Candan'ın, organ yetmezliği belirtileri nedeniyle hayati tehlikesi devam ediyor.