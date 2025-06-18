Şarkıcı Davut Güloğlu'nun kızı mezun oldu
Şarkıcı Davut Güloğlu, kızı Şeyma Su Gül'ün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezuniyet törenine katıldı. Güloğlu, törenin ardından sahne alarak mezun olan öğrenciler ve velilere keyifli anlar yaşattı.
1 / 4
"Katula Katula", "Nurcanım", "Ayağında Takunya" şarkılarıyla bilinen Davut Güloğlu'nun kızı Şeyma Su Gül üniversiteden mezun oldu.
2 / 4
Güloğlu, tören sonrası şarkılarıyla, mezun olan öğrencileri ve velileri eğlendirdi.
3 / 4
Habertürk'ün haberine göre Güloğlu'nun, kızının cübbesini giyip kepini takarak sevincine ortak olduğu anlar dikkat çekti.
4 / 4
Ünlü şarkıcı mezuniyetten bir video payşlaşarak "Ressam kızımın kep attığı bu özel günde; geleceğe imza atacak ülkemizin genç sanatçıları olan öğrencilerimizin mezuniyet töreninde buluştuk. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi’nin mezunlarına hayatlarında başarılar diliyorum." notunu düştü.