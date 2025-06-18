Şarkıcı Davut Güloğlu'nun kızı mezun oldu

Ünlü şarkıcı mezuniyetten bir video payşlaşarak "Ressam kızımın kep attığı bu özel günde; geleceğe imza atacak ülkemizin genç sanatçıları olan öğrencilerimizin mezuniyet töreninde buluştuk. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi’nin mezunlarına hayatlarında başarılar diliyorum." notunu düştü.