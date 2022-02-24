Çin astrolojisine göre Fare Burcunu 2022’de neler bekliyor?

Bu yıl öğrenme ve yeni bilgiler edinme seneniz. Sabır ve esneklik ise anahtar kelimeleriniz.

Sağlığınıza ve güvenliğinize dikkat!

1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Çin astrolojisi 2022: Bu sene sizi destekleyecek şanslı yıldızların yokluğu, önünüze zorluklar çıkarabilir. Esnek olmak anahtar kelimeniz olmalı. Sakinlik ve tepkisel olmamak, her türlü zorluğu aşmanızı sağlayacaktır.

Öğrenmeye açık bir sene sizi bekliyor. Yeni bilgi, öğrenme ve eğitim, bu sene sizi en çok destekleyecek alan. Yeni bilgiler edinmek, kendinizi geliştirmek adına her türlü eğitime katılmak, bol bol okumak, senenin size taşıdığı güçlü etkiden faydalanmanız anlamına gelecektir. İster mesleki eğitimlere ister kişisel gelişim eğitimlerine katılın; yeter ki senenin öğrenmeyi destekleyen enerjisini kaçırmayın. Kararı siz verin; kariyerinize dair planlarınız varsa mesleki eğitimler için doğru zaman. Kişisel gelişim ise niyetiniz, bu yönde çalışmalara katılın.

Bu sene para konusunu çok zorlamamalısınız. Birikimlerinizi kullanmanız gerekebilir. Bütçenizi dikkatli yönetmeli; giderleri, yatırımları özenli seçmelisiniz. Finansal konular için fazla endişeye kapılmadan, sadece tedbirli hareket etmek doğru olur. Maddi konular için ne kadar çok endişelenirseniz, o kadar fazla harcama ve sorunla karşılaşırsınız. Tedbirli, kontrollü ve telaşsız olun. Bu yıl, eğitim, kişisel gelişim için bir bütçe ayırmak, hem senenin sizi destekleyen etkisini güçlendirir hem de doğru alana yatırım yaparak, gereksiz harcamalardan da nispeten kaçınmış olursunuz.

Özlem yıldızının etkisiyle, bekarların ilgi görmesi muhtemeldir. Yeni bir ilişkinin eşiğinde olanlar, 2022’de ilişkilerinin ilerlediğini görecekler. Ancak evli olanlar ya da çiftler arasındaki ilişkiler biraz daha hassas olabilir. İlişkinizi geliştirmek için eşinize daha fazla özen ve sabır göstermelisiniz bu sene.

Kaplan senesi sizin için seyahat yıldızı taşıyor. Seyahat yıldızı hareket ve değişim demektir. 2022’de bavulunuz hep hazır olsun; bol bol seyahat edeceksiniz. Ev değiştirmek, ofis değiştirmek gibi planlarınız varsa bu planları hayata geçirmenin tam zamanı. Seyahat yıldızı geldiğinde mutlaka hayata bir hareket gelir. Bu hareketi siz planlarsanız, arzu ettiğiniz yöne gider, istediğiniz yönde adımlar atarsınız. İş, keyif, eğitim için olsun hiç fark etmez, tüm fırsatları değerlendirin. Yurt dışında çalışmak ya da okumak isteyenler, senenin hem seyahat yıldızı hem de eğitim alanlarını hareketlendirdiğini özellikle hatırlamalılar. Bu tip planları hayata geçirmek için senenin enerjisi arkanızda. Siz adım atın yeter.

Sağlık ve güvenlik bu sene dikkat etmeniz gereken konular arasında. Kendinizi istemediğiniz ortamlarda ve durumlarda bulabilirsiniz. Bulunduğunuz yerde bir anda bir kavga ya da olay çıkabilir ya da hava ve doğa olayları sizi zor şartlarda bırakabilir. Dolayısıyla bu anlamda risk almamaya çalışın. Seyahat planları yaparken hava koşullarını ve ortamın güvenilirliğini de hesaba katın.

Şubat ayıyla seneye hızlı bir giriş yapacaksınız. Kaplan senesinin Kaplan ayı hareketli bir başlangıç vadediyor size. Seyahat yıldızı etkisinin ikiye katlanıyor oluşu, içinizde durmadan çalışan bir saat varmış gibi hissetmenize yol açacaktır. 2022 planlarınızı netleştirmenin ve önünüze bakmanın tam zamanı. Bu güçlü hareket ve değişim enerjisini iyi değerlendirin ve siz de harekete geçin. Özellikle seyahat planı ve hayatınızda yapmak istediğiniz değişimler için şubat ayının etkilerinden faydalanmalısınız. Spora başlamak, kısa ve uzun seyahatlere gitmek, taşınmak, hiçbiri olamıyorsa en azından düzenli yürüyüşe çıkmak gibi hareketli planlar içinde olabilirsiniz. Ancak bu yüksek enerji ile aynı zamanda hızlı ve ani kararlar almaya, düşünmeden hareket etmeye meyilli olacaksınız. Hareketli ve değişimlere açık olmak iyi ancak aşırılıktan uzak durmaya dikkat edin. Önemli konularda iyi düşündüğünüze emin olun.

Mart ayı Tavşan burcudur ve sizin burcunuzla bir ceza etkisi yaratır. Bu ay ağaç elementi ile temsil edilir. Mart ayında, 2022 Kaplan senesiyle birleşen Tavşan burcu çok güçlü ve destekli olacaktır. Bu da üzerinizdeki ceza etkisini tetikleyebilir. Daha alıngan olmaya, yanlış anlamalara meyilli olacağınız, hassas bir ay olacaktır. Ancak diğer yandan hakkınızda konuşmalar ve size dürüst davranmayanlar olabilir etrafınızda.

Aşk ilişkinizde güvensiz ve şüpheci olabilirsiniz. Mart ayı, genel olarak keyfinizin pek yerinde olmayacağı, senenin zorlu aylarından biri olmaya aday. Aslında yapmanız gereken çok basit: Bu etkinin geçici olduğunu hatırlamak. Öfkeyle kalkıp zararla oturmamak için sakinliğinizi korumak ve hem kendi duygularınızı hem de çevrenizde olup biteni sadece izlemek. Ani ve öfkeli tepkiler bu ay size zarardan başka birşey sağlamaz. Hem bu etkiyi hatırlatsın diye hem de bir koruma sağlaması açısından, mart ayı boyunca üzerinizde bir köpek sembolü taşıyabilirsiniz.

Nisan ayında, özellikle kariyer alanınızda bir atılım gerçekleştirme fırsatı karşınıza çıkabilir. Hatta 2022 hedefleriniz doğrultusunda siz adım atabilir ve talepte bulunmayı düşünebilirsiniz. Beklentilerinizden çok daha iyi fırsatlar önünüze gelebilir. Sıkı bir çalışma temposu ve iş yükü de fırsatlarla beraber gelecektir.

Mayısta ailenizdeki yaşlılara daha fazla ilgi alaka göstermeniz, onlarla ilgilenmeniz gerekebilir. Finansal konularda, harcamalarınızda ya da yatırım planları yapıyorsanız riskli noktalarda dikkatli olmanız gereken bir ay. Mayıs ayı ateş elementidir ve Kaplan’ın içindeki ateşin tohumları ile birleştiğinde sizi maddi olarak ani, fevri kararlar almaya itebilir. Bu etkinin farkında olun ve bu ay boyunca finansal konularda dikkatinizi açık tutun. Bağışıklık sisteminiz de bu ay düşük olabilir. Uykunuza, gıdanıza dikkat etmeye özen gösterin.

Haziran ayı burcunuzla zıtlaşan ve çatışan etkiler taşıyor. Finansal konularda bir önceki aydan daha dikkatli olmanız gerekecek. Harcamalarınızı kontrol etmekte zorlanabilir, maddi konularla ilgili endişe ve kaygılara kapılabilirsiniz. Ancak haziran ayına kadar tedbirli gidip kenara bir miktar para ayırmak, bu ay geldiğinde sizi rahatlatacaktır. Önceden birikim yapabilirseniz ve ay boyunca bütçe kontrolü yaparsanız, fazlaca sıkıntı yaşamazsınız. Bu ay da bağışıklık ve dolaşım sisteminize dikkat etmenizi söylüyor. Haziranın çatışma enerjisi ve seyahat yıldızınızı tetikleyen etkisi ile bu ay net değişimleri hayata geçirmek ve rutinlerinizin biraz dışına çıkmak iyi gelecektir. Harcamalarınızı abartmadan seyahat etmek, ev ya da ofisinizde bir değişikliğe gitmek iyi fikir olabilir. Bu ayın ters etkileri yanlış anlaşmalara da yol açabileceği için istemediğiniz durumlarla karşılaşmamak adına sosyal ortamlarda, dikkatli olmayı unutmayın. Fareler, sizin için haziran ayları zıtlık ve çatışma dönemini temsil ettiğinden hangi sene olursa olsun, her haziran ayında üzerinizde bir Keçi burcu sembolü taşımanızı tavsiye ederim. Bunu, haziran ayının ters etkilerinden sizi koruyacak sembolünüz olarak görebilirsiniz.

Temmuzda bekar olanlar için aşk hayatı hareketlenecektir. Ancak ciddi bir ilişki gelişir mi gelişmez mi biraz beklemeniz gerekebilir. İlişki arayışında olanlar mutlaka yeni birileriyle tanışma imkanı bulacaktır. Evli olanlar ise eşlerine, ailelerine vermeliler ilgilerini. Dikkatsizlikler sebebiyle oluşabilecek kazalara karşı farkındalığınızı açık tutmalısınız. Özellikle ateşle ilgili konularda; ocağı açık unutmak, yanan mum unutmak, evinizdeki elektrik tesisatıyla sıkıntılar gibi, ekstra dikkatli olmalısınız.

Ağustos ayı nefes alacağınız, destek bulduğunuzu hissedeceğiniz bir dönem olacak. Genel olarak işleriniz yolunda gidecektir. Özellikle eğitim alanında çalışanların, bu ay pozitif gelişmeler yaşaması, yeni projeler alması söz konusu olabilir. Bu aya kadar senenin sizi desteklediği alan olan eğitim ve öğrenme konusunda bir girişiminiz olmadıysa, ağustos size bir kez daha fırsat veriyor. Eğer bu aya kadar işler tam istediğiniz gibi gitmediyse, senenin bu önemli etkisini göz ardı ettiğiniz için olabilir. Hayatınıza yeni bir bilgi katmak, bir eğitime ya da kısa kurslara katılmak için daha fazla beklemeyin. Öğrenciler ve akademik çalışmalar yapanlar için de güçlü etkileri olan bir ay. Tez yazanlar, kitap yazanlar, ilham arayanlar bu ay aradıkları desteği bulacak. Ağustosta seyahat yıldızınız bir kez daha tetikleniyor ve sizi harekete davet ediyor. Farklı bir şehirde ya da ülkede eğitim fırsatları kollamak için de uygun bir ay.

Eylül size aşk çiçeği yıldızını getiriyor. Kendinizi iyi hissedeceğiniz, özgüveninizin yükseleceği, ilgiyi üzerinize toplayabileceğiniz bir ay geçireceksiniz. Kişisel bakımınıza vakit ayırmak, hep istediğiniz saç, stil değişimlerini gerçekleştirmek, daha fazla sosyalleşmek, hayatın tadını çıkarmak için iyi bir dönem olacak. Eğer iletişim, halkla ilişkiler, insan kaynakları, güzellik gibi alanlarda çalışıyorsanız Eylül ayında bu yıldızın etkisinden faydalanın, önemli etkinlikleriniz, davetlerinizi, sunumlarınızı gerçekleştirin. Ancak çok da inatçı ve ben bilirim tavrında olmamaya da dikkat edin.

Başkalarından fikir almak, farklı bakış açılarını değerlendirmek sizin yıldızınızı daha da parlatır. İkna kabiliyetinizin yüksek olduğu, rahatlıkla dikkatleri toplayabildiğiniz eylül ayının aşk çiçeği etkisi romantik hayatınızı da renklendirir. Bu güzel ayın tadını çıkarın.

Ekimde iş yükünüz artabilir ama aynı oranda da destek bulacaksınız. Dedikodular ve arkanızdan iş çevirenler olabilir. Ama kendinize güvendiğiniz sürece zarar görmezsiniz. Enerjinizi bu dedikodulara vermeyin, kendinize odaklanın. Akademik çalışmalar adına yine oldukça verimli bir ay var önünüzde. Özellikle kişisel gelişim, spiritüel çalışmalar, terapi desteği gibi tamamen kendinize odaklanabileceğiniz tüm çalışmalar, ileriki aylarda şansınızı daha da arttıracak önemli bir nokta olacaktır.

Kasım ayında çiftler ilişkilerine daha özenle yaklaşmalılar. Birbirlerine, ailelerine ve evlerine vermeliler ilgilerini. Bu ay boyunca, bir önceki aydan kalan işleri toparlayıp tamamlamak, yeni bir şeylere başlamak yerine mevcut işleri sonuca ulaştırmak daha iyi olacaktır. İşlerinizi tamamlarken, aradığınız yardım ve destek, beklemediğiniz yerlerden ve insanlardan gelecektir. O nedenle size gelen yardım tekliflerini reddetmeyin.

Aralıkta size gelecek iş ve yatırım tekliflerine, özellikle de uzak tanıdıklardan gelecek olanlara daha tedbirli yaklaşmayı düşünmelisiniz. Bu ay boyunca etrafınızda fazla insan olacak ve aralarında, sizden avantaj sağlamak isteyenler azınlıkta olmayacak. Gereksiz hiçbir yatırıma, işe, istemediğiniz hiçbir yardıma ya da borç talebine tamam demeyin. Sağlığınıza ve güvenliğinize dikkat edin. Zorlu hava koşullarında seyahat ediyorsanız, araba kullanırken, hareket halindeyken daha dikkatli olun, kurallara uyun. Hava olaylarının doğal afetlere yol açabileceği bölgelere seyahat etmemeye dikkat edin. Özellikle su ile ilgili riskli aktivitelerden, gemi yolculuklarından uzak durum.

Ocak, Çin takviminde senenin son ayıdır. 2023 ocak ayı, genel olarak şanslı bir ay olacak sizin için. Azim ve sabır, sene biterken kendinizi görmek istediğinizde yerde bulmanızı sağlayacaktır. Yeni sene için hazırlanmanın tam zamanı. İyi bir 2022 değerlendirmesi yapmak, kazanımlarınızın farkında olmak, 2023’te en büyük rehberiniz olacaktır.