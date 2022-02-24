Çin astrolojisine göre Öküz Burcunu 2022’de neler bekliyor?

Motivasyonunuz çok yüksek!

Aşk ve kariyer senenizde, azim anahtar kelimeniz.

1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Atılım yıldızının desteğinde her zamankinden daha yüksek bir motivasyona sahip olacağınız dinamik bir yıl var önünüzde. Sorumluluklar, yapılması gerekenler, iş yükü sizi yıldıramayacağı gibi aksine büyük bir hevesle çalışacaksınız. Ancak 2022 senesi sizi en çok ilişki ve aşk alanınızda destekliyor. Bu sene evlilik yıldızı da sizin burcunuzda. Bekar olanlar için kesinlikle yeni bir ilişki ve aşk senesi olacak. Bu yıldız sizi daha çekici ve fark edilir yapacak. Başkalarını adeta size çekecek ve iyi bir ilişki, hatta evlilik adına sizi destekleyecek. İlişkisi olanların da bu sene evlilik kararı alması ya da ilişkilerinin oturması, derinleşmesi mümkün. Evliyseniz ve çocuk sahibi olmak istiyorsanız tam zamanı. Evli, mutlu ve çocuklu olanlar içinse romantik ve ilişkilerinde iyi hissedecekleri keyifli bir yıl olacak.

Bu yıl artık geride bırakmak istediğiniz, değişim zamanı geldiğine inandığınız tüm konularda cesaret göstermelisiniz. Yüksek motivasyona sahip olduğunuz bu sene boyunca azim, başarıyı size getirecek anahtar olacaktır. Evlilik yıldızı romantik hayatınızı canlandırır ancak iş hayatında da sizi destekler. Daha dikkat çekici olacağınız bu sene boyunca özellikle satış, reklam, iletişim, halkla ilişkiler gibi alanlarda çalışıyorsanız bu yıldızın etkisi öne çıkmanızı sağlayacak. Genel olarak insan ilişkilerinde iyi etkileri de size getirecek olan evlilik yıldızı sayesinde, kariyerinizde de iddialı ve başarılı bir yıl geçireceksiniz. Birlikte çalıştığınız insanlardan destek göreceksiniz. İş birliği içinde olmak ve pozitif yaklaşımlar sergilemek ekip çalışmalarında parlamanızı, öne çıkmanızı sağlar. Bu yaklaşım size sürpriz bir terfi de getirebilir.

2022’de istikrarlı bir para şansınız var. Bereket yıldızı, bu yıl çok az beklenmedik harcama olmasını sağlayacak. Bu yıldızın gözetiminde, çalıştığınız ve azimle devam ettiğiniz sürece ciddi bir maddi sorunla karşılaşmanız söz konusu olmayacak. Yine de bereket yıldızına güvenerek, fazla açılmamalısınız. Yatırım planları yaparken muhafazakar bir strateji benimseyin ve riskli ya da net olmayan yatırımlara girmeyin. Özellikle yabancıların tavsiyelerini daha dikkatli değerlendirin. Büyük miktarda yatırımlara girmeye niyetleniyorsanız, tek başınıza ve acele kararlar vermeden önce ailenizle konuşun ve onlara kulak verin.

Zorlu etkiler daha çok sağlık alanınızda bu sene. Bağışıklığınızı güçlendirmeli, uyku düzeninize dikkat etmelisiniz. Enerjinizin yüksek olduğu bir yıl ama kendinizi tüketmemeye özen gösterin ve mutlaka dinlenmeye, sağlıklı beslenmeye çalışın. Senenin su elementi sizin için seyahat yıldızı taşıyor. Bu sene daha çok seyahat edecek ve daha hareketli olacaksınız. Seyahat yıldızının hareketi teşvik eden etkisinden faydalanmak için spor yapın, yürüyün, koşun. Kaplan burcunun sizin burcunuza getirdiği yalnızlık yıldızı, zaman zaman yalnız kalma isteği, yorucu zorlayıcı dönemlerde depresif eğilimler yaratabilir. Bu yıldızın etkisi daha çok duygu dünyanızı etkiler. Bu sebeple çok üstünde durmayın, her şey gibi bu duyguların da geçici olduğunu hatırlayın. Ara ara yalnız başınıza gezilere gitmek, uzun yürüyüşlere çıkmak ya da kendi kendinize geçirdiğiniz zamanlar yaratmak bu yıldızın üzerinizdeki etkisini azaltacaktır.

ŞUBAT AYI ÖKÜZ BURCU YORUMU

Şubat ile yeni sene ve bahar mevsimi başlarken, siz de bahar enerjisini hissetmek ve taze bir başlangıç için yapmak kolları sıvayın. Evinizde güzel bir temizlik, toparlama, fazla eşyaları ayıklama yaparak önce evinizin enerjisini değiştirin. Bu sene sizi en çok aşk ve ilişki alanınızda desteklediğine göre bu yönde bir adım atın ve evinizi temizleyip topladıktan sonra, aşk çiçeği yönünüze taze çiçekler yerleştirin ve sene boyunca bunu bir ritüele dönüştürün. Öküz burcu için güney aşk ve ilişki alanını destekler. 2022’de Feng Shui etkilerine göre güney herkes için neşe, mutluluk ve bereket getirecek yön. Siz özellikle şanslısınız; sizin burcunuz için güney aşkı da taşıyor. Siz niyet ettikçe, odaklandıkça bu sene engeller kalkar ve fırsatlar önünüzde açılır. Şubat ayı ile seneye güzel bir giriş yapacaksınız.

MART AYI ÖKÜZ BURCU YORUMU

Mart, genel olarak sakin bir dönem olacak. Dolayısıyla bu ayı hem fiziksel hem de zihinsel olarak güçlenme ve kendinizi bakıma alma dönemi olarak değerlendirebilirsiniz. Böylece önünüzdeki aktif döneme hazırlanmış olursunuz. Bu ay yeni birileriyle tanışma fırsatınız olabilir. Kendinizi yormadan, sosyalleşmek ve biraz hayatın tadını çıkarmak için kullanın bu ayın enerjisini.

NİSAN AYI ÖKÜZ BURCU YORUMU

Nisanda enerjinizi düşük hissedebilirsiniz. Sizin burcunuz gibi toprak elementi olan nisan ayı, zorlu, beklenmedik gelişmeler ve haberlerle sizi biraz yorabilir. Toprak ayları biraz içe dönmek, ne istiyorum, neler başardım, hangi noktadayım diye bakıp bir muhasebe yapmak için uygun dönemlerdir. Sizi zorlayan haberler ve durumlar karşısında, aşırı endişeye kapılmak yerine sevdiklerinize sarılmak, onlarla vakit geçirmek en iyisi olacaktır. Bu ay boyunca yollarda, trafikte, hareket halinde dikkatiniz dağınık olmasın. Toprak elementinin etkisi ile dikkatsizlik anlarınızda başınıza iş açabilirsiniz.

MAYIS AYI ÖKÜZ BURCU YORUMU

Mayıs ayıyla beraber enerjiniz olması gerektiği gibi yükselecek ve özellikle çalışma, iş yapma motivasyonunuz artacak. Bu yüksek enerjiniz size yeni işler ve projeler getirecektir. İşleriniz istediğiniz gibi, sorunsuz ilerleyecektir. Bu ayki performansınız, göstereceğiniz efor, önümüzdeki aylarda size başarı, terfi veya maddi kazanç olarak geri dönecektir. Mayıs ayının sizi destekleyen etkisine siz de mutlaka azimle çalışarak katkı sağlayın.

HAZİRAN AYI ÖKÜZ BURCU YORUMU

Haziran, aradığınız desteği her alanda bulacağınız bir dönem olacak. Ancak bu ayın öne çıkan teması sizin için öğrenmekle ilgili. İşle ilgili eğitim ve çalışmalardan, kişisel ilgi alanlarınıza dair bir kursa katılmaya ya da spiritüel çalışmalar yapmaya kadar geniş bir yelpazede tercih yapabilirsiniz. Bu ay hem işleri hem de eğitim ve kursları bir arada götürebilecek enerjiniz olacak. Bu ayın “öğren” diyen mesajına kulak verirseniz hem şansınızı arttırırsınız hem de kendinize değerli bir katkı yapmış olursunuz. Bu ayın güçlü ateş elementi duygu durumunuzun ani ve sert değişimlere açık olmasına da yol açabilir. Bu etkinin farkında olun; duygularınızı bastırmayın ama onlara kapılıp gitmeyin de. Kendinizle ilgili önemli farkındalıklar yaşayabileceğiniz bir ay olacak. İçsel çalışmalar yapmak dengenizi daha kolay bulmanızı destekleyecektir. Duygusal yoğunluğu güçlü olan bu ay, aşk çiçeği yıldızı da size eşlik ediyor olacak. Senenin aşk alanınızı destekleyen etkileri bu ay kendini daha fazla gösterecektir.

TEMMUZ AYI ÖKÜZ BURCU YORUMU

Temmuz ayında sizin için değişim isteyen, zıtlık ve çatışma etkisindesiniz. Bir önceki aydan başlayan duygusal yoğunluk ve zorlanmalar bu ay biraz daha yükselebilir. Önemli kararlar almanız gerektiğinde mutlaka sakin düşünüp, fikir aldığınıza ve sağlıklı bir değerlendirme yaptığınıza emin olun. Hayatınıza değişimler katmak iyidir ama sizin için çok önemli olan konular bu ay bekleyebilir. Evinizde değişiklikler yapmak, seyahate çıkmak, yeni bir spora ya da hobiye başlamak, düzenli yürüyüş gibi birtakım yenilikler iyi gelecektir. Ancak seyahat edecekseniz okyanus aşırı seyahatler yerine daha yakın yerleri tercih edin. Temmuz ayında toprak elementini temsil eden alanlarda, arabada, yolda, trafikte, yürürken dikkatli olmaya gayret edin. Temmuz ayının çatışma etkisi, dikkat dağınıklığına sebep olabilir ve özellikle ayaklarda, bacaklarda yaralanma ve kazalara yol açabilir. Öküz senesinde doğanlar için, temmuz ayı zıtlık ve çatışma ayıdır. Dolayısıyla hangi sene olursa olsun her temmuz ayında bir At burcu sembolünü, koruyucu bir sembol olarak üstünüzde taşımak bu ters etkileri yumuşatacaktır.

AĞUSTOS AYI ÖKÜZ BURCU YORUMU

Ağustos ayında senenin size taşıdığı etkiler tetikleniyor. Enerjiniz ve motivasyonunuz yüksek olacak. Bir önceki ayı kriter almayın, bu ay daha sağlıklı düşünebildiğiniz ve eski enerjinize döndüğünüz bir ay olacak. Seyahat yıldızınızın da güçlendiğini unutmayın. Değişim ve hareket enerjisini getiren seyahat yıldızının etkisiyle, ay boyunca sizin için önemli konularda değişimlere gidebilirsiniz. Ev ya da ofis taşımak, seyahat planlamak ve seyahat etmek için iyi bir zaman. Ancak önemli maddi yatırımlar yapmayı planlıyorsanız, kısa vadeli kazançlar aramaktansa daha uzun vadeli bakmaya çalışın. Kısa vadede beklediğiniz sonuçları alamayabilirsiniz.

EYLÜL AYI ÖKÜZ BURCU YORUMU

Eylül ile birlikte belki de senenin en romantik ayı başlıyor sizin için. Aşk ve ilişki alanınızı destekleyen 2022 senesinde hala bekarsanız bu ay size çok güçlü bir fırsat daha sunuyor. Daha çok sosyalleşin, arkadaşlarınızla daha fazla program yapın, gezin, gözünüzü daha çok açmayı da unutmayın. Senenin sizin için taşıdığı etkiler, oturduğunuz yerde gelip size bulup hayatınızı değiştirmez. Kendi hayatınızda istediğiniz değişimleri ancak siz gerçekleştirebilirsiniz; harekete geçmek kaydıyla. Dolayısıyla güzel bir ilişki istiyorsanız, romantik etkilerin belki de zirvede olduğu eylül ayını doya doya yaşayın. Fırsatları siz yaratın. Evliler ya da çiftler için de aynı şekilde keyifli bir dönem. Birbirinize sürprizler yapmak, aşk hayatınıza renk katmak sizin elinizde. Siz planlayın; göreceksiniz her şey nasıl keyifli olacak. Sonuçta havada aşk kokusu var bu ay. Akademik çalışmalar yapanlar ve hedefleri doğrultusunda çalışan öğrenciler için de oldukça başarılı bir ay olacaktır. Bu ay sınavlar, testler varsa şansınız açık olacak.

EKİM AYI ÖKÜZ BURCU YORUMU

Ekim ayı iş yoğunluğunuzun en fazla olduğu dönem. Pek çok farklı konu ve proje ile ilgilenmeniz gerekecek. Enerjiniz ve motivasyonunuz yüksek ama ilginizi dağıtmaya ve odağınızı kaybetmeye meyillisiniz. Dolayısıyla iş zamanında işe odaklandığınıza, keyif zamanını keyfe ayırdığınıza emin olun. Bu ay özgüveniniz, özgür olma isteğiniz artacak. Daha ani ve aceleci kararlar vermeye meyilli olacaksınız. Bu durumu dengelemek adına işte mutlaka sakin ve danışarak ilerleyin. Hayatınıza yeni bir beceri katmak isterseniz iyi bir zaman olduğunu hatırlayın. Seramik kursu, resim atölyesi, gitar dersi… İçinizden geçen, hep istediğiniz bir konuda adım atabilirsiniz. Bu ay iyi bir başlangıç fırsatı veriyor size.

KASIM AYI ÖKÜZ BURCU YORUMU

Kasım ayında uzun zamandır üzerinde çalıştığınız bir işin sonuçlarını alabilir ya da haber beklediğiniz bir konuda arzu ettiğiniz geri dönüşü elde edebilirsiniz. Sonuçlar ya da iyi haberler alığınız bir ay olsa da, aynı zamanda yeni başlangıçlar için de sizi destekleyen bir dönem var önünüzde. Cesaretle ve engellere meydan okuyarak ilerlemelisiniz. Seyahat yıldızınız bu ay en güçlü etkisiyle hayatınızı hareketlendirecek. Yurt dışı ile ilgili işler, yurt dışında eğitim ya da çalışma imkanı arayanlar kasım ayının bu güçlü etkisini kaçırmamalı. Araştırmalarınızı, çalışmalarınızı hızlandırın mutlaka. Özellikle yurt dışında eğitim almak isteyenlerin, istedikleri sonuçları almaları mümkün olacak. Böyle bir niyetiniz yoksa eğer seyahat planlamak, gezmek ya da arzu ettiğiniz değişimler için harekete geçmek adına şanslı bir dönemde olduğunuzu unutmayın. Önceden yaptığınız yatırımlarda kazançlı durumdaysanız, belki de bu kazancı alıp farklı bir yatırıma geçmeyi ya da arzu ettiğiniz doğrultuda kullanmayı düşünebilirsiniz.

ARALIK AYI ÖKÜZ BURCU YORUMU

Aralık ayı senenin en şanslı aylarından biri sizin için. Seyahat yıldızınız bu ay da etkisini sürdürüyor. Seyahat ve değişim etkisinden fayda sağlayacak faaliyetler içinde olabilirsiniz. Pek çok fırsatı önünüze getirecek bir dönem olacaktır aralık. Bu fırsatları değerlendirebilmek için siz de gözünüzü açın ve motivasyonunuzu hep güçlü tutun. Pek çok gelişmeyi aynı anda yaşayacak, farklı yerlerden birçok haber alacaksınız. Tercihlerinizi yaparken kolay olanı değil, zorlu tarafları olsa da sizi ileriye taşıyacak gerçek fırsatları değerlendirmeye gayret edin. Ne demiştik; azim anahtar kelimeniz bu sene.

Ocak, Çin takviminde senenin son ayıdır. Ocak 2022 geride bıraktığınız seneyi gözden geçirmek ve 2023 planlarınızı şekillendirmek için iyi bir zaman olacak. Senenin kazanımlarını, özellikle iş anlamındaki başarılarınızı rahatlıkla ortaya koyabilecek ve takdir toplayacaksınız. Geri planda durmak yerine Kaplan senesinin son ayında, cesaret ve özgüvenle öne çıkın. İyi bir seneyi geride bırakıyorsunuz, bunun keyfini çıkarın.