Çin astrolojisine göre Kaplan Burcunu 2022’de neler bekliyor?

Sene size meydan okuyor.

Bu sene yapacağınız en büyük yatırım kendinize olmalı!

1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Senenin yönetici burcu Grand Duke olarak adlandırılır. 2022’de Grand Duke Kaplan burcu. Yani sene boyunca yönetim onda; adeta bir lider, bir komutan gibi. Ancak Çin astrolojisinde sene ile aynı burca sahip olmak, senenin enerjisine meydan okumak, ona kafa tutmak anlamına gelir. Bu sebeple, Kaplan burcundakileri biraz zorlu bir sene bekliyor. 2022 senesi size adeta meydan okuyor. Kendi gücünüzü ele alma, karar süreçlerinde cesaretle ve güvenle hareket etme senesi sizin için. 2022’nin enerjisi sizi karşısında bir komutan olarak görmek istiyor. Ancak Grand Duke etkisi, sene boyunca sizi disiplinden çıkarmak, pes ettirmek, dikkatinizi dağıtmak ve başınıza birtakım çoraplar örmek üzere iş başında olacak, unutmayın. Sizi çatışma ve hata yapmaya zorlayacak. Siz farkındalığınızı açık tutun. Unutmayın, zihnen ne kadar sakin ve dingin olursanız, dışarısı da o kadar sakin ve dingin olur. 2022 boyunca, bu zorlu etkileri minimize etmek adına, üzerinizde bir Domuz burcu sembolü taşımayı ihmal etmeyin. Domuz, Kaplan burcu ile en iyi anlaşan burçtur. Dolayısıyla üzerinizde bir domuz sembolü taşımak sizi koruyacaktır.

Senenin ters etkisi, kendinize güveninizin sarsılmasına ve kendinizden şüphe duymanıza neden olabilir. Endişe ve tereddüt sizi mutsuzluğa iter; başarısızlıktan değil hareketsizlikten korkun ve senenin meydan okumasını görün, siz de ayağa kalkın. 2022 yılını becerilerinizi geliştirmek için kullanın. Geleceğe yatırım yaptığınızı unutmayın. Bu sene Kaplan burcuna eşlik eden akademik yıldız sizi kendinizi geliştirmek ve özellikle kariyerde ilerlemek adına destekliyor. Sene size meydan okuyorsa siz de akademik yıldızın desteğini arkanıza alın ve özellikle kariyeriniz ile ilgili kendinize net adımlar, hedefler belirleyip ilerleyin. Unutmayın ilerleme için en iyi iki yardımcı öğrenmeye açık olmak ve esnekliktir. Siz komutansanız, öğrenme ve esneklik de kurmaylarınız olacak. Sene boyunca kendinizi sıkışmış hissettiğinizde, zorlandığınız zamanlarda mümkün olduğunca doğada vakit geçirin ya da kendinizi dışarı atın. Doğayı ve açık havayı da temsil eden Kaplan burcunun etkisiyle, bu sene açık havada olmak daha iyi düşünmenize ve sakinleşmenize destek olacak. Sene boyunca burcunuzda olacak zorlu yıldızların ve Grand Duke’un etkisi, karar verme mekanizmalarınızı zorlayacak.

Duygularınızın yoğun olduğu anlarda ve dönemlerde karar almamaya dikkat edin. Yine burcunuzda olacak tembellik yıldızı da sizi yoldan çıkarmaya çalışacaktır. Dinlenmek elbette önemli ama sene size bir komutan gibi karşısında görmek istiyor. Tembellik yapan komutanın ordusu dağılır, unutmayın.

Aşk ve ilişki şansınız da senenin meydan okuyan etkisi altında olacaktır. Bekarsanız, sizin için uygun olmayan ilişkilere ve insanlara kapılma ihtimaliniz var. Yeni ilişkilerde daha sakin ve ağır ilerlemek, biraz zaman tanımak daha uygun olacaktır.

Evliler ve ilişkisi olanlar ise ilişkinin rutin gidişatına kapılmasınlar, eşlerini çantada keklik sanmasınlar. Bu sene eşinizi takdir etmeyi ihmal etmeyin. Aşk ve ilişki alanında zorluklar ve anlaşmazlıklar çıkabilir ama sade ve içten yaklaşımlarla üstesinden gelemeyeceğiniz bir durum söz konusu olmayacaktır. En iyisi aşk ve ilişki konusunda da komutayı ele almak.

Para şansı açısından da ortalama bir sene var önünüzde. Planladığınız bütçenin dışına çıkmamaya özen gösterin. Yatırımlar konusunda ise, eğer tutmuyorsa şansınızı zorlamamak doğru yaklaşım olacaktır. Unutmayın bu sene kendinize ve kariyerinize yatırım yapma senesi. Bu yatırımı yapanların kazanacak.

Bu sene sağlık açısından sizi zorlayacak konular, duygu ve endişe durumunuzdaki değişimler ve yaralanma ve kazalar olabilir. Senenin size meydan okuyan Grand Duke etkisi, üzerinizde endişe ve stres yaratabilir, yoğun duygular sizi umutsuzluk girdabına sokabilir. Bu etkiyi minimize etmenin en iyi yolu, yanlarında iyi hissettiğiniz dostlarınızla vakit geçirmek, zihninizi dinlendirecek faaliyetler yapmak ve bu sene bu etkinin farkında olarak, duygularınıza kapılıp gitmemek olacaktır.

Telaşlı olmak ve dağınık bir zihin yaralanma ve kazalara sebebiyet verebilir. Bu sebeple yollarda, trafikte, araba kullanırken, spor yaparken, seyahat ederken dikkatinizi açık tutmaya özen gösterin.

ŞUBAT AYI KAPLAN BURCU YORUMU

2022 Kaplan senesinin ilk ayı olan şubat, aynı zamanda Kaplan ayıdır. Dolayısıyla seneye biraz sert bir giriş yapabilirsiniz. Çünkü senenin size meydan okuyan etkisi bu ay çifte katlanıyor. İş yükünüz artabilir, hesapta olmayan işlerle uğraşmanız gerekebilir. Sanki her şey üstünüze geliyormuş gibi hissedebilirsiniz. Komutan olduğunuzu hatırlayın ve plan yapın; işleri önceliklendirin. Sizi yoracak ve zorlayacak iş yükü ve gelişmeler, duygusal olarak da kırılgan olmanıza yol açabilir. Sinirli ve fevri sözler, hareketler durumu daha da zorlaştırır. Bu ay sakin kalmaya ve önünüzdeki meseleleri tek tek çözmeye çalışın.

MART AYI KAPLAN BURCU YORUMU

Mart ayı ile olaylar ve iş yükünüz biraz daha azalacaktır. Bu ay kariyerinize odaklanmak için iyi zaman. Kariyer ve işinizle ilgili kendinizi geliştirebileceğiniz alanlarda eğitim ve kurslara katılmak, işle beraber bu çalışmaları da yürütmek uzun vadede önemli kazanımlar elde etmenizi destekler. Grand Duke senesinde kendi planladığınız iş yükü ve sorumluluklar yorucu ve zorlayıcı olsa da senenin size meydan okuyan etkisiyle uyumlu olacağından, sizin için her türlü olumlu sonuçlar yaratacaktır. Senenin size ekstra sorumluluklar ya da zorluklar çıkarmasını beklemeyin. Kendi rızanız ve planlamanızla kendinizi bu sene biraz zorlamaya gönüllü olun. Bir nevi kendi kendinize meydan okuyun. Mart ayı sizin için aşk çiçeği yıldızı taşıyor. Bu romantik yıldız hem ilişki alanınızı hareketlendirir, renklendirir, hem de sizi etkileyici ve çekici yapar. Aşk çiçeği yıldızı, her türlü zorluğa rağmen size adeta hayatın tadını çıkarmayı hatırlatacaktır. Bu yıldız özgüveninizi de yükseltir. Hem aşk hem iş hayatında etkileyici ve ikna edici olduğunuz bu ay, içsel motivasyonunuzun en yüksek olduğu dönem olabilir. Dolayısıyla iyi değerlendirmeye gayret edin.

NİSAN AYI KAPLAN BURCU YORUMU

Nisan görünürde sakin bir ay gibi durmakla beraber, insan, çevre, dost ilişkilerinize hareket getirecektir. İşle ilgili ortaklık, birlikte çalışma, iş yapma teklifleri, takım çalışmaları gibi insan ilişkilerinin ön planda olduğu iş teklifleri alabilirsiniz. Ortaklık ya da ortak proje tekliflerinde, finansal olarak iyi bir değerlendirme yaptığınıza emin olun; çünkü bu ortak işler maddi kazanç yerine kayıp yaratabilir. Bu ay sizden borç ya da yardım isteyenler olursa, aynı şekilde durumu doğru değerlendirdiğinize emin olun, dostlarınızın fikirlerinden gereğinden fazla etkilenebilirsiniz. Onları dinlemek iyi fikir olacaktır ama etki altında kalmadan karar vermeniz önemli. Siz de insanlara karşı sabırsız ve önyargılı olabilirsiniz. Sözlerinize ve yaklaşımınıza dikkat etmeye gayret edin. Basit bir yanlış anlaşılma büyük bir olaya dönüşebilir. Bu ay genel olarak insanlarla, çevrenizle, dostlarınızla ilgili konular gündeminizde olacaktır.

MAYIS AYI KAPLAN BURCU YORUMU

Mayıs ayında, ateş elementinin etkisi ve ateş cezasının gelmesi, yalnızlık yıldızının da devreye girmesiyle beklenmedik ve ani olaylar gelişebilir. Bir kıvılcımın yangına dönüşmesi gibi küçük gibi görünen olaylar büyük sonuçlar yaratabilir. Özellikle ilişki alanınızı zorlama potansiyeli taşıyan ateş cezası, sağlığınızı da etkileyebilir. Ateşli hastalıklara, iltihaplanmalara, kalp ve damar problemlerine karşı dikkatli olun. Bu ay her zamankinden daha huzursuz, öfkeli ve yalnız hissedebilirsiniz. Sizden beklenmeyen öfke patlamaları ya da zamansız çıkışlarınız hem özel ilişkinizi hem de genel olarak insan ilişkilerinizi bozabilir. Ateş cezasının özellikle etkili ve güçlü olduğu 7-19-31 Mayıs tarihlerinde ekstra dikkatli olun. Bu günlere önemli işler denk getirmemeye ve fazla iş yükü yaratmamaya çalışın. Ay boyunca ateş cezasının zorlu etkisini yumuşatmak için üretken ve yaratıcı işlerle ilgilenmelisiniz. Hobilerinize bu ay daha fazla vakit ayırın ya da yeni hobiler edinin. Çok çalışmak ve üretken olmak size iyi gelecektir. Ama sağlığınıza ve sinir sisteminize gereken özeni gösterdiğinize emin olun.

HAZİRAN AYI KAPLAN BURCU YORUMU

Haziranda daha iyi kararlar verebildiğinizi ve fikirlerinizi daha rahat ifade edebildiğinizi göreceksiniz. Bir nevi performans ayındasınız. İş yükünüz ve çalışma temponuz bu ay da oldukça yüksek olacaktır. Ama artık senenin size meydan okuyan etkisine karşın, bunu bir fırsat olarak görmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Haziran ayında beceri ve yapabilme kapasiteniz kesinlikle artacak. Dikkatinizi işinize, kariyerinize vermek için çok iyi bir dönem. Her zamankinden daha yüksek bir enerjiye sahip olacaksınız. Bu ay daha görünür işlerle uğraşmak, çalışmalarınızı yöneticilerinize ya da müşterilerinize sunmak ve anlatmak için de ideal bir zaman olduğunu unutmayın. Çalıştığınız, ürettiğiniz, yeteneklerinizi sergileyebildiğiniz ve kendinizi daha rahat gösterebildiğiniz haziran ayı, vitrine çıktığınız ay olacaktır.

TEMMUZ AYI KAPLAN BURCU YORUMU

Temmuz ayında iş ve yatırımlarınızla ilgili yeni konular gündeme gelebilir. Bu konuları çözmeden yeni yatırımlar ya da harcamalar peşinde olmayın. Özellikle bilmediğiniz alanlarda yatırım yapmak ya da riskli yatırımlar size sorun çıkarabilir. Eski tanıdıklarınızla bir araya gelebilirsiniz. Bu buluşma hem neşenizi yerine getirecek hem de size yeni fırsatlar açacaktır.

AĞUSTOS AYI KAPLAN BURCU YORUMU

Ağustos ayında senenin meydan okuyan etkisine, hareket ve değişim isteyen etkiler de ekleniyor! Üstelik hareket ve değişim diyen seyahat yıldızı da size eşlik ediyor olacak. Tüm bu güçlü etkilere karşı bir gladyatör gibi yaklaşın ve o anın gereği ne ise onu yapın. Endişelerle hareketsiz kalmaktansa, sakin ama çözüm odaklı olmak ve gerekeni yapmak sizi düzlüğe çıkaracak anahtar olacak. Ağustos ayı, hiç planlarınız arasında olmasa da ev, iş değiştirme hatta şehir veya ülke değiştirme, uzun süreli seyahate çıkma gibi büyük ve temel değişimleri karşınıza çıkarabilir. Değişime direnmek olayları çözmez, aksine daha da karmaşık hale getirir. Bu sebeple pozitif bir yaklaşımla, olan biten her şeyin sizi daha iyi bir noktaya taşıyacağına güvenin. Bu ayın değişim diyen sert etkilerini daha sakin ve hafif geçirmenin en iyi yolu, değişimi kendi iradenizle hayatınıza katmanızdır. Böylece olan bitenin içinden daha yumuşak ve kolaylıkla geçmeniz mümkün olacaktır. Spora başlamak, kısa bir seyahate gitmek, her gün yürüyüş yapmak, evinizde bir değişiklik yapmak, bir eğitime başlamak, beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmek gibi küçük gibi görünen değişiklikler bile fark yaratır. Bu ay boyunca, sizi sene boyu koruyacak domuz sembolünün yanına, bir de yılan sembolü ekleyerek, üzerinizde taşıyabilir ve ağustos ayında kendinize ekstra bir koruma sağlayabilirsiniz. Çünkü Kaplanlar, sizin için ağustos ayları zıtlık ve çatışma dönemini temsil ediyor. Dolayısıyla hangi sene olursa olsun, her ağustosta üzerinizde bir yılan burcu sembolü taşımanızı tavsiye ederim. Bunu, ağustos ayının ters etkilerinden sizi koruyacak sembolünüz olarak görebilirsiniz.

EYLÜL AYI KAPLAN BURCU YORUMU

Eylül ayı bir önceki aya göre daha stabil olsa da özellikle işle ilgili yoğun gündem ve iş yükünüz devam edecektir. Yorgunluk ve bıkkınlıkla pes etmeyin. Bu sene ne kadar çok çalışma ve çaba, o kadar büyük başarı ve huzur demek sizin için. Kariyerinizde sizi bir adım ileri taşıyacak bir gelişme olabilir ve bu durum maddi olarak da yeni imkanlar yaratabilir. Ancak bu pozitif etkiler ancak sizin ne kadar pes etmeden çalışacağınıza bağlı unutmayın. Sizden yaşça büyüklerden destek almalı, fikirlerine kulak vermeli ve onların deneyimlerinden öğrenmelisiniz. Önünüzü açacak ve sizi destekleyecek kişiler onlar olacaktır.

EKİM AYI KAPLAN BURCU YORUMU

Ekim ayında, kendinizden daha emin ve kararlı bir ruh halinde olacaksınız. Cesaretle yeniliklere açın kendinizi. Daha cesur seçimler yapabilirsiniz. Yeni insanlar tanımak ve yeni ilişkiler kurmak için de bu ay çeşitli fırsatlar sunacaktır size. Seyahat yıldınız bu ay da güçlü ve etkili. Ekimde, kariyerinizde size destek olacak güçlü birileri ile tanışacak olabilirsiniz. Özellikle işle ilgili seyahat fırsatlarını ertelemeyin ve mutlaka değerlendirin. Ancak 2022’nin size meydan okuyan (Grand Duke) etkisine karşı daima uyanık olun. Yeni tanıştığınız insanlarla konuşun, sorun, onları yakından tanımaya çalışın, iyi değerlendirin.

KASIM AYI KAPLAN BURCU YORUMU

Kasım ayı ile senenin en şanslı dönemi geliyor sizin için. Sonunda biraz nefes alabilirsiniz. İster iş ister özel hayat olsun genel olarak her şeyin daha sakin ve huzurlu olacağı bir ay var önünüzde. Bu zorlu senede, uzaklaştığınızı, üzdüğünüzü ya da anlaşmazlıklar yaşadığınızı düşündüğünüz kişiler varsa, bu ay onlarla bir araya gelip, ilişkinizi yeniden test etmek için uygun bir zaman olacaktır. Hatta şartlar elverirse toplu bir davet organize etmeyi düşünebilirsiniz.

ARALIK AYI KAPLAN BURCU YORUMU

Aralıkta etrafınızda size yardımcı olacak insanlar bulacaksınız. Yoğun, yorucu ve zorlayıcı bir senede, en büyük yatırım kendinize yaptığınız demiştim. Sene sonu yaklaşırken, bu yönde adım atmak için hala geç sayılmaz. Yeni bir şeyler öğrenmek, eğitim ve kurslara katılmak, sağlığınızı ele almak, dinlenmek, kısacası sizi destekleyen aksiyonlar içinde olmaya çalışın.

Ocak ayları, Çin takviminde senenin son ayıdır. Önümüzdeki senenin ocak ayı zihniniz yorgun ve dağınık olmaya açık olacaktır. Dikkatinizin dağınık olması kazalara ve yaralanmalara yol açabilir. Bu sebeple, ay boyunca trafikte, yollarda ve seyahat ederken hem dikkatli olun, hem de kurallara uyun. Yoğun bir sene geçirdiniz, bu ay kendinizi fazla zorlamadan, dikkatinizi toplayarak tamamlanması gereken işlerinizi toparlamaya çalışın. Bu zorlu seneyi geride bırakırken, her başarılı komutan gibi zorluklardan güçlenerek çıktığınızı fark edin ve geleceğe daha pozitif ve umutlu bakmayı unutmayın.