Çin astrolojisine göre Tavşan Burcunu 2022’de neler bekliyor?

Bu senenin en şanslıları arasındasınız!

Başarı ve yardım yıldızları kariyer ve iş alanınızı öne çıkarıyor.

1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Sizi destekleyen başarı ve yardım yıldızlarının desteğiyle senenin şanslıları arasındasınız. Yıl boyunca gelişecek olaylar hep sizin lehinize sonuçlanacaktır. Bu şanslı etki ile seneye iyi motive olmalı, istek ve iştahla seneye dört elle sarılmalısınız. Bu şanslı senede canlı ve aktif bir tutum içinde olmak fırsatları daha fazla değerlendirmenizi destekler. Zaman zaman zorluklar ve engeller çıksa da karşınıza, her defasında size destek olacak, yardım eli uzatacak yardımcı insanlar bulacaksınız etrafınızda. Doğuştan sahip olduğunuz kıvrak ve pratik zeka sayesinde bu şanslı senede, günlük rutin işlerden dahi büyük fırsatlar çıkarabilirsiniz. Elinizden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışın; çünkü ektiğinizi keyifle biçeceğiniz, arzu ettiğiniz sonuçları alacağınız verimli bir sene sizi bekliyor.

Bu sene kariyer ve iş açısından çok başarılı bir yıl olacak. Neredeyse en şanslı yılınız olacak diyebilirim. Adeta kariyerde zirve seneniz. Çevrenizden ve işte yardımcı insanların desteğini alarak, her türlü olumlu gelişmeyi beklemelisiniz. İster kendi işiniz olsun ister bir şirkette çalışıyor olun, sene boyunca pek çok iş birliği teklifi ve ortak çalışma ile hem yaratıcılığınızı sergileme hem de maddi kazanç elde etme imkanına sahipsiniz. Bu yönde teklifleri iyi değerlendirdiğinize hatta bu fırsatları önünüze getirme ihtimali olan kişilerle iletişimde olmaya gayret edin. Zor ve yoğun bir çalışma gerektirse bile kabul edin; çünkü bu sene iş birlikleri size, beklentinizin çok ötesinde başarı ve kazanç getirebilir.

Para şansınız da kariyer ve iş alanınızdaki şansınızın etkisiyle bu sene güçlü duruyor. Yeni ve düzenli kazanç kapıları önünüze açılacak. Ancak kolay para değil, çalışma ve emeğinizin karşılığında kazanç elde edeceğinizi unutmayın. Şanslı senem diyerek, riskli ama kazancı yüksek yatırımların büyüsüne kapılmamalısınız. Sizi bu tip yatırımlara yönlendirenlere karşı uyanık olun; çünkü servet hırsızı yıldızı boş anınızı kollayacak sene boyunca. Eğer siz kolay yollar yerine çalışmanıza güvenerek maddi beklenti içinde olursanız bu yıldızdan korumanıza gerek yok. Bu sene çalışıp emeğinizi ortaya koyarsanız hem kariyer hem maddi anlamda karşılığını fazlasıyla alırsınız.

Neşeli ve cömert yapınız sayesinde, dostlarınız ve iş arkadaşlarınız arasında popülersiniz. Ancak kimlerle ne paylaştığınıza dikkat etmelisiniz. Romantik yıldızın ters etkileri bu sene sizin burcunuzda olduğundan duygularınıza hızlıca kapılıp gidebilir ve mantığınızı devreye sokmakta zorlanıp, sadece duygularınızla hareket etmeye meyilli olabilirsiniz. Bu da sizi yanlış kişilerle ya da uygun olmayan ilişkilerle karşılaştırabilir. Ancak bu durumun farkında olarak, yeni ilişkilere biraz zaman vermek, yavaş ilerlemek güzel ve mutlu ilişkileri hayatınıza çekecektir. Aşk ve ilişki açısından da aslında şanslı bir dönem sizi bekliyor. Duygularınızı manipüle etmeye çalışacak romantik yıldızın ters etkilerine karşı dikkatli olursanız, sorunsuz hatta keyifli bir sene geçirebilirsiniz. Evli olanlar için daha sakin bir yıl olacaktır. Evlenmeyi düşünenlerse kesinlikle adım atmalı ve bu şanslı seneyi değerlendirmeliler.

Şanslı senenizde neşeniz ve enerjiniz yüksek olacak.Dolayısıyla sağlığınız açısından da ciddi bir sıkıntı söz konusu olmayacak. Ancak elbette sağlıklı yaşam gerekliliklerine uymaya her zaman özen göstermelisiniz. Enerjinizin ve motivasyonunuzun yüksek olduğu bu sene boyunca, özgüveniniz de yüksek olacak ve daha rahat davranmaya yatkın olacaksınız. Dolayısıyla sağlığınızı geri plana itme olasılığınız var. Bir denge bulmaya ve kendinizi, sağlığınızı geri plana atmamaya gayret edin.

ŞUBAT AYI TAVŞAN BURCU YORUMU

Şubat ayı ile beraber, bir önceki seneye göre enerjinizin değiştiğini hissedeceksiniz. Sizin için çok parlak olmayan 2021’in geride kaldığını ve oldukça farklı ve şanslı yepyeni bir senenin başladığını göreceksiniz. Motivasyonunuz ve enerjiniz yükselirken siz de buna destek verin ve özellikle kariyeriniz ile ilgili net hedefler belirleyin. Bu sene insan ilişkileriniz, sosyal bağlarınız ve iş birlikleri pek çok başarıyı size getirecek en önemli nokta. Bu sebeple şubat ayıyla beraber ilişkilerinize doğru şekilde yatırım yapmayı hatırlayın ve bunun için çeşitli buluşma ve organizasyonlar içinde olun. İlerleyen aylarda ektiğiniz tohumları biçeceksiniz, şüpheniz olmasın.

MART AYI TAVŞAN BURCU YORUMU

Mart ayında kariyer ve iş alanınızda bir canlanma ve hareketlilik olacaktır. Yöneticileriniz ya da üstleriniz tarafından destekleneceksiniz ve seneye güzel bir terfi ya da yeni bir proje ile başlama fırsatı doğacak. İş ortaklarınızla ve iş arkadaşlarınızla daima iyi ilişkiler içinde olmaya özen gösterin. Çünkü kariyer ve iş alanınızdaki şanslı etki insanlardan alacağınız yardım ve destekle daha da güçleniyor. Mart ayı ilişkilerinize yatırım yapmaya devam etmek için size desteklemeye devam ediyor. Bu ay romantik yıldızın ters etkileri de güçleniyor. Evli ve ilişkisi olanlar, sosyal ortamlarda daha dikkatli olmalılar; yanlış anlaşmalara açık bir dönem olacak.

NİSAN AYI TAVŞAN BURCU YORUMU

Nisan ayı, senenin size vadettiği iş birliği fırsatlarını önünüze getirecek. Eğer şubat ve mart aylarında insan ilişkilerinize, sosyal çevrenize, ve sosyal bağlarınıza yatırım yaptıysanız, nisan ayı kesinlikle sonuç aldığınız bir ay olacak. Size çok önemli başarılar getirecek ortaklık ve iş birliklerinin temellerini atacağınız ve hemen kolları sıvayarak çalışmaya başlayacağınız, kariyeriniz adına oldukça iyi bir ay olacak. Eğer şubat ve mart aylarında ilişkilerinize yeterince ilgi göstermediyseniz, bu ay bu bağları yeniden canlandırmak için hala fırsatınız var. İnsan ilişkileri ve sosyal bağlar açısından o kadar güçlü bir ay ki, atacağınız her adım şansınızı arttıracak. Bu fırsatı kaçırmamaya çalışın.

MAYIS AYI TAVŞAN BURCU YORUMU

Mayıs ayında, seyahat yıldızının etkisinde olacaksınız. Sizin için epey hareketli ve yoğun bir ay olacak. Özellikle işle ilgili seyahat ve gezilerde yeni insanlarla tanışma, yeni ortaklıklara imza atmanız mümkün. Eğer yurt dışı bağlantılı işler yapıyorsanız, bu ay yeni anlaşmalar ve ortaklıklar yapabilirsiniz. Eğer yurt dışına açılma niyetiniz varsa mutlaka adım atın ve girişimde bulunun. Yurt dışında okumak isteyenler için de bu ay imkanlar çıkacaktır. Seyahat yıldızı değişim ve hareket demektir. Bu nedenle sadece yurt dışı bağlantılı işlerde değil, genel olarak hayatınıza dahil etmek istediğiniz tüm değişim ve hareketi destekler. Ev, ofis taşımak, iş değiştirmek, hayatınızda yeni adımlar atmak, rutinlerin biraz dışına çıkmak için bu ay size çok güçlü bir fırsat veriyor. Eğer ki hedefleriniz ve istekleriniz doğrultusunda, hareketi ve değişimi siz yaratırsanız, hayat sizin istediğiniz yönde akar. Çünkü mayıs ayı size her türlü, güçlü bir değişim ve hareket enerjisi getiriyor. Bu enerji ile rutinlerin devam etmesi pek mümkün görünmüyor. Hiçbir değişiklik yapamayacak bir noktadaysanız en azından yürüyüş, koşu, spor gibi hareketli aktiviteler yapmayı düşünebilirsiniz.

HAZİRAN AYI TAVŞAN BURCU YORUMU

Haziran ayında ağır bir iş yükü ile karşı karşıya kalacaksınız. Senenin en yoğun ayı olabilir sizin için. Bu ağır iş yükünün altından kalkmakta zorlanabilir ve demoralize olabilirsiniz. Ama şanslı bir senede olduğunuzu ve tüm çabanızın size mutlaka başarı olarak döneceğini unutmayın. Bir planlama yaparak ilerlerseniz, her şeyin rayına girdiğini göreceksiniz. Kariyerinizde ya da işinizde beklediğiniz büyük atılım ve başarı bu ay gerçekleşecek olabilir. Bu ay boyunca yaratıcı ve üretken tarafınız çok öne çıkıyor. Kendinizi ve yeteneklerinizi ortaya koymak için çok elverişli bir ay olacak. Bu ay siz ve işleriniz vitrine çıkıyorsunuz. Herkes sizden söz edecek ve sizi konuşacak; siz yeter ki iş yükünden şikayet etmeyin ve devam edin.

TEMMUZ AYI TAVŞAN BURCU YORUMU

Temmuz, şanslı senenizin biraz tadını çıkarabileceğiniz bir ay olacak. İşlerin yolunda gideceği ve sizin de biraz dinlenip, başarılarınızın keyfini süreceğiniz nispeten sakin bir dönem geçireceksiniz. Ama elbette yeni teklifler ve iş birliği olanaklarını araştırmaya ve hatta bu tekliflerle karşılaşmaya da devam edeceksiniz. Temmuz ayı, bir ara değerlendirme yapma fırsatı verecektir size. Şimdiye kadar neler yaptığınızı, nasıl bir noktaya geldiğinizi ve bundan sonrası için planlarınızı gözden geçirmek için çok elverişli bir ay.

AĞUSTOS AYI TAVŞAN BURCU YORUMU

Ağustos, senenin insan ilişkileri açısından sizi destekleyen etkisinin, en zayıf olduğu dönem olacaktır. Yanlış anlamaya ve daha alıngan olmaya meyilli olduğunuz bu ay boyunca, güç ve ego savaşına girmeden, pozitif ve yardımcı tavrınızı devam ettirmeye gayret edin. Şansınıza ve ilişkilerinize güvenerek, cesaretle belirlediğiniz yolda devam edin. Bu ay seyahat ederken, sağlığınıza ve güvenliğinize dikkat edin. Daha kolay hastalanabilir ya da çantanızı, cüzdanınızı çaldırabilirsiniz. Bu tip durumlarla karşılaşmamak için uyanık olmaya çalışın.

EYLÜL AYI TAVŞAN BURCU YORUMU

Eylül ayı sizin zıtlık ve çatışma döneminiz. Türbülanslı bir dönem sizi bekliyor. Sağlığınıza en çok dikkat etmeniz gereken ay bu ay olacak. Artan işi yükü ve değişken duygu durumunuz sizi zorlayabilir ve bağışıklığınızı düşürebilir. Düşük enerjiniz, size daha kötümser bir bakış açısına itebilir. Bu ruh hali, tüm senenin kazanımlarını gözünüzde değersizleştirebilir. Endişe ve korkulara kapılmak sizi sadece hareketsizliğe sürükler. Ancak bu kısa süreli türbülanslı dönemin farkında olur ve sakinlikle karşılarsanız, kendinizi iyi hissedip, moralinizi toplama şansınız olur. Finansal konularda riskli girişimler için de uygun bir ay sayılmaz. Bu ay harcamalara da dikkat etmekte ve majör hareketler, kararlar içinde olmamakta fayda var. Ancak küçük değişiklikler bu ayı daha rahat geçirmenizi destekler. Ay boyunca ilişki alanınızı destekleyen kuzey yönünde bereket enerjileri çok güçlü. Eylül ayı boyunca ev ya da ofisinizin kuzeyine denk gelen alanda daima canlı çiçekler bulundurun. Size pozitif etkileri taşıyacaktır.

Tavşanlar, sizin için eylül ayları zıtlık ve çatışma dönemini temsil ediyor. Dolayısıyla hangi sene olursa olsun, her eylülde üzerinizde bir ejderha burcu sembolü taşımanızı tavsiye ederim. Bunu, eylül ayının ters etkilerinden sizi koruyacak sembolünüz olarak görebilirsiniz.

EKİM AYI TAVŞAN BURCU YORUMU

Ekim ayı, sizin için en zorlu dönemin ardından açan güneş gibi, son derece şanslı bir ay olacak. Belki en önemli sonuçları elde edeceğiniz senenin en parlak zamanı olacaktır. Bir kez daha iş ve kariyer adına önemli bir adım veya gelişme yaşamanız ya da iyi haberler almanız mümkün olacak. İşlerinizin takdir gördüğü ve sizin de bunun karşılığını aldığınız ekim ayı, beraber ilerlediğiniz insanlara, size destek olan kişilere ve iş ortaklarınıza memmuniyetinizi göstermek için de iyi bir zaman olacaktır unutmayın.

KASIM AYI TAVŞAN BURCU YORUMU

Kasım ayı daha sosyal olmak, organizasyon ve davetlere katılmak, başarılı kariyer senenizde aşk ve ilişki şansınızı da arttıracaktır. Bekar olanlar bu ay yeni biri ile tanışabilir ve bu uzun süreli bir ilişkinin adımlarını atabilir. Evlilik planları yapanlar da bu ayın güzel enerjisini değerlendirebilirler. Kasım ayını daha az iş, daha çok keyif ve romantizm için değerlendirmeye bakın. Oldukça şanslı iyi bir senenin sonuna yaklaşırken, biraz hayatın tadını çıkarmak sizin de hakkınız.

ARALIK AYI TAVŞAN BURCU YORUMU

Aralık ayını temsil eden Fare burcu ile burcunuz bir ceza etkisi yaratıyor. Bu etki eylül ayındaki değişim etkisine benzer durumlar yaratabilir. Kendinize güveninizin düştüğü, genel bir hoşnutsuzluk halinin hakim olduğu bir ay olabilir. İlişkilerinizle ilerlediğiniz bu önemli senede, kimi ilişkilerinizin bitmesini söz konusu olabilir. Beklemediğiniz insanlardan beklemediğiniz tepkiler alabilir ve hiç ummadığınız kişilerle yollarınızı ayırmak zorunda kalabilirsiniz. Ama bilin ki her anlamda kazançlı olan sizsiniz. Bazen bitmesi gereken ilişkileri devam ettirmek, önümüzü tıkayan bir engel olabiliyor. Ayrıca ceza etkisi birtakım hukuki konuları da gündeminize taşıyabilir. İşleri çok büyütmeden, anlaşma yolu ile çözmeye gayret edin. Ocak ayları, Çin takviminde senenin son ayıdır. Önümüzdeki senenin ocak ayı sizin için son bir senenin değerlendirmesini yapma zamanı olacak. Bu öz değerlendirmeyi ciddiye alın ve nereye doğru gitmek istediğinize iyi karar verin; çünkü 2023 yeni bir meydan okuma için sizi bekliyor olacak. Çin