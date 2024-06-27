Dişil enerji için hangi doğal taş kullanılmalı?

İçimizdeki Gaia, Shakti, Kali ve Yin enerjisi olarak da bilinen ilahi dişil, alıcı enerjidir. Ama aynı zamanda bizi insan yapan birçok duygusal deneyime de katkıda bulunur. Hayatı hissederek algılayan bilincimizin en derin kısmıdır.

İlahi dişiliniz aktif ve güçlendiğinde hayat doludur. İlham alırsınız, amacınızı kolayca bulursunuz, kendinizi yönlendirilmiş ve umutlu hissedersiniz ve etrafınızdakilerle bağlantı kurmanız kolaydır. Ne yazık ki travma ve acı veren fiziksel ve duygusal deneyimler, ilahi dişil olanla bağlantımızın kopmasına neden olabilir. Yin, bize neredeyse yabancı hale gelene kadar güvensiz bir enerji gibi hissetmeye başlar.

İlahi dişil şu şekilde temsil edilir:

Duygusallık

Yaratıcılık

Sezgi

İfade

İletişim

Kaos/Vahşi

Restorasyon

Esin

Barış + Uyum

Bağlantı + İlişkiler + Topluluk

Dişil enerjinizden kopukluğun işaretleri:

Almadan fazla vermek

İlişkileri sürdürmek ve tadını çıkarmak için mücadele edin

İlhamsızlık, umutsuzluk, depresyon

Sezginiz ile temasınızın dışında

Amaçsız olmak

Yaratılamaması

Saldırgan ve kontrolcü eğilimler

Dişil enerji yayan kristaller var. Kaynakları Toprak Ana'nın kendisinden gelen bu kristaller yüksek frekansı korur. Frekansa yeterince sık maruz kaldığınızda, ilahi dişilliğin uyandığını ve aktive olduğunu hissetmeye başlayacaksınız.

DİŞİL ENERJİ İÇİN EN İYİ DOĞAL TAŞLAR

1- AYTAŞI

Aytaşı son derece kadınsı bir etkiye sahiptir. Bunu kullanan kadınlar, gelişmiş kadınsı sezgiyi, bilgeliği ve gücü deneyimlediklerini görebilirler. Bunu kullanan erkekler, yumuşaklığı, dengeli duyguları ve doğrusal olmayan düşünmeyi teşvik ettiği için kadınsı yönleriyle daha uyumlu olmayı öğrenebilirler. Aytaşının fizyolojik olarak hormonları düzenlemeye yardımcı olduğu için menstrüasyon, menopoz ve doğurganlıkla ilgili sorunlara yardımcı olduğu söyleniyor. Ay, değişimin, ilahi kadınlığın, yaşamın doğal döngüleri içinde hareket etmeyi ve onlarla çalışmayı öğrendiğimizde meydana gelen iyileşmenin bir simgesidir. Aytaşı uygun bir şekilde bunların hepsini temsil eder.

2- PEMBE KUVARTZ

Bu yumuşak pembe taş, özellikle erkeksi eğilimleriniz sizi bunaltıyorsa, dişil enerjiyi dengelemek için mükemmeldir. Pembe Kuvars besliyor ve aşırı çalışıyorsanız veya fazla düşünüyorsanız ruhunuzu yavaşlatmanıza yardımcı olur.

Pembe Kuvars bir dinlenme ve kendini sakinleştirme kristalidir. Her gün derin nefesler almak, düşüncelerinizi susturmak ve kalp alanında yaşamanın nasıl bir his olduğunu hatırlamak ve duygusal farkındalıktan ilham alan harekete geçmek için kendinize zaman tanıyın.

3- AMAZONİT

Amazonit taşı sizi amacınız ve ruh misyonunuzla uyumlu hale getirir ve en yüksek çağrınızla rezonansa giren yeni fırsatların önünü açmak için idealdir. Rüyalar amazonitten yapılmıştır ve ilahi dişil büyük hayaller kurmayı sever.

Bu aktif kristal, yaratıcı enerjinizi harekete geçirecek ve hayattan ilham almanıza ve yaratma konusunda heyecan duymanıza neden olacak. Şarkı söyleyin, dans edin, yazın, resim yapın, sözler söyleyin; yalnızca üretken olmak için değil, ifade uğruna yaratmak ve eyleme geçmek için sınırsız fırsatlar vardır.

4- VANADİNİT

Vanadinitin enerjiye yardımcı olduğu, ruh halini yükselttiği, yaratıcılığı teşvik ettiği, yazma tıkanıklığına yardımcı olduğu ve işleri halletme arzunuzu artırdığı bilinmektedir. Bu güzel kristal aynı zamanda yaşam coşkusunun yenilenmesine yardımcı olur, engellerin kaldırılmasına yardımcı olur, dürtü ve kararlılığı artırır ve dengesiz düşünce ve duyguların topraklanmasına yardımcı olur.

İlahi dişiliniz engellendiğinde, ileriye doğru hareket yaratmak veya yaşam hakkında heyecanlanmak zor olabilir. Vanadinit size devam etmeniz için duygusal bir destek sağlar.

5- RODOKROZİT

Rodokrozit Tanrıçayı ve İlahi Sevginin etkileşimini çağrıştırır. Ruhumuzu ve kalbimizi, doğru ve iyi olanla uyum içinde, cesur ve şefkatli olmaya davet eder. Rodokrozit bizi sürekli olarak “Ne yapmayı çok isterdim?” sorusunu sormaya teşvik ediyor. karşılaştığımız her durumda.

Modern toplumda, kadının ailesi uğruna istediği her şeyi feda etmesi gerektiği yönünde toplumsal olarak inşa edilmiş bir fikir vardır. Ancak bu şehit koşullanması, çoğu kişiyi, her zaman önce kendi bardağınızı doldurmak olan ilahi dişiliğin gerçek çağrısından uzaklaştıran şeydir. İyi dengelenmiş, güçlendirilmiş, aktif ilahi dişil enerji olmadan aile, neşe, sevgi, iyileşme veya büyüme olmaz.