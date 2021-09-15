Ekim Ayı Hangi Burç? Ekim Ayında Doğanların Burcu Ve Özellikleri

Zodyak’ın ilk burcu 21 Mart başlangıç tarihi ile Koç burcunu temsil eder. Ardından bütün burçlar her bir mevsime üçer bölünme sağlayarak sırayla Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olmak üzere 12’ye ayrılır. Burçların sıralanması, Zodyak’ın kaçıncı burcu olmasıyla orantılıdır. Kişinin burcunun belirlenmesi için hangi ayda, hangi günde, hangi saatte doğduğu bilinmelidir. Peki, ekim ayı hangi burç? İşte ekim ayında doğanların burcu ve özellikleri

EKİM AYINDA DOĞANLARIN BURCU

Burçların sıralamasına göre Ekim ayında doğanların burcu hava grubundan Terazi Burcu (24 Eylül - 22 Ekim) veya su grubundan Akrep Burcu ( Akrep Burcu: 23 Ekim - 22 Kasım) olabilir. 1 Ekim-22 Ekim arasında doğanlar Terazi, 23 Ekim ile 31 Ekim arasında doğanların burcu ise Akrep olacaktır.

Terazi burcu tarihi : 24 Eylül - 22 Ekim

Akrep burcu tarihi : 23 Ekim - 22 Kasım

Burçların genel sıralaması ise şöyledir:

● Koç Burcu: 21 Mart - 20 Nisan

● Boğa Burcu: 21 Nisan - 21 Mayıs

● İkizler Burcu: 22 Mayıs - 21 Haziran

● Yengeç Burcu: 22 Haziran - 23 Temmuz

● Aslan Burcu: 24 Temmuz - 23 Ağustos

● Başak Burcu: 24 Ağustos - 23 Eylül (Eylül hangi burç)

● Terazi Burcu: 24 Eylül - 22 Ekim (Eylül hangi burç)

● Akrep Burcu: 23 Ekim - 22 Kasım (Kasım hangi burç)

● Yay Burcu: 23 Kasım - 22 Aralık (Kasım hangi burç)

● Oğlak Burcu: 23 Aralık - 20 Ocak

● Kova Burcu: 21 Ocak - 19 Şubat

● Balık Burcu: 20 Şubat - 20 Mart

EKİM AYINDA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

Sonbaharın 2. ayı olan Ekim ayında doğanlar az önce de belirttiğimiz gibi Akrep ya da Terazi burcu olacaktır. Peki, akrep ve terazinin özellikleri ne? Bakalım

TERAZİ BURCU ÖZELLİKLERİ

24 Eylül-30 Eylül arasında doğan Terazi burcu özellikleri şöyledir:

Terazi Burcu Erkeği Özellikleri:

Terazi burcu erkeği en uyumlu burçlar arasındadır. Kargaşadan, kavgadan ve kaostan nefret ederler.

Terazileri anlamak zaman zaman zor olabilir. Onlar bazen dışa dönük bazen de içe dönük olabilirler. O yüzden onların ruh hallerini kestirmek zordur.

Terazi burcu erkeği en kararsız burçlardan biridir. Terazi burçlarının güçlendirmesi gereken özellikleri karar verme konusu olmalıdır.

Aşk gezegeni venüs tarafından yönetildikleri için terazi burcu romantik bir burçtur. Genelde aşk konusunda şanslılardır.

Teraziler burcu erkeği adaleti sağlayan bir burçtur. Her şeyin adil olması için özellikle dikkat eder. Herkesin adil muamele görmesini sağlamak için ellerinden geleni yaparlar.

Terazi Burcu Kadını Özellikleri:

Terazi burçları flörtöz bir burçtur. Çekici doğası gereği girdikleri her ortamda dikkat çekerler.

Eğer bir terazi burcu kadını ile arkadaşsanız çok şanslısınız demektir. Çünkü terazi burçları iyi bir dinleyicidir. Her zaman sizi dinlemek ve size akıl vermek ister.

Terazi burcu kadını en sabırlı bir burçlar arasındadır.

Terazi burcu kadını ilişkide çok sadıktır. Fakat duygularını genel olarak dile getiremez.

Terazi burcu kadını gösterişlidir. Modayla yakından ilgilidir.

TERAZİ BURCU HANGİ BURÇLARLA UYUMLU?

Terazi Burcu- Koç Burcu

Terazi Burcu- Aslan Burcu

Terazi Burcu- Yay Burcu

Terazi Burcu- İkizler Burcu

Terazi Burcu- Kova Burcu

AKREP BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

23 Ekim-31 Ekim arasında doğam Akrep Burcu mensuplarının özellikleri:

Akrep Burcu Erkeği Özellikleri:

Gizemlidir. Akrep burcu erkeğinde her zaman farklı bir gizem vardır. Onları tam olarak çözmek imkansız olabilir.



Akrep erkekleri bir kez kendilerine bir hedef belirledilerse o hedeften asla vazgeçmezler.

Akrep burcu erkeği hırslıdır. Ulaşmak istediği şeyi elde etmek için elinden geleni yapar.

Akrep burcu erkeği birisi hakkında düşüncelerini asla saklamazlar. Bu bazen küstahça gelebilir ama dürüst oldukları için bir şey gizlemezler.

Akrep erkekleri cinselliğe düşkündür. Tutkulu olan akrep burcu erkeği ile cinsel birlikteliğiniz mükemmel olabilir.



Akrep Burcu Kadını Özellikleri:

Akrep kadınları genelde dominant kadınlardır. Herkese uyum sağlamak istemezler. Kendi istekleri uğruna savaşırlar.

Akrep burcu kadını akrep burcu erkeği kadar tutkuludur.

Duygularını gizlemeyi iyi bilir. Dışarıdan çok soğuk görünseler de aslında içlerinde yoğun duygular yaşarlar. Fakat bunu belli etmek istemezler.

Akrep burcu kadını sezgilerine güvenerek hareket eder. Sezgileri oldukça kuvvetlidir.

Akrep burcu kadını çok çalışkan bir burçtur. İnandıkları yolda sonuna kadar risk almayı severler.



AKREP BURCU HANGİ BURÇLARLA UYUMLU?

Akrep Burcu-Boğa Burcu

Akrep Burcu-Oğlak Burcu

Akrep Burcu-Başak Burcu

Akrep Burcu-Aslan Burcu