En alfa burç hangisi? En alfa 6 burcu sıraladık
Alfa demek grup içinde lider, lider kişi, birinci olan demektir. Grup içinde öz güvenleri ve lider özellikleri ile dikkat çeken alfa insanlar, kendilerini başarıya odaklamış insanlardır. Peki burçlar içerisinde en alfa burç hangisi? En alfa 6 burcu sıraladık...
Alfa kişilik; güçlü, iddialı ve ataktır. Kararlıdır, hayatının çoğu alanında liderdir ve kariyer odaklıdır. Bu bireyler daima güç ve kontrol isterler. Astroloji, kişilik özelliklerini etkilediğinden bir kişinin burcuna bakarak alfa, beta veya omega tip kişiliklerden hangisi olduğunu tahmin etmek kolaydır. Yüzleşme ve çatışmalardan kaçan biriyseniz muhtemelen alfa kişiliğiniz yoktur. Beta kişilerin güçlü olmadığı anlamına gelmiyor bu, sadece güç gösterme konusunda iddiaları olmaz. Bir alfa düşmekten korkmaz, düşse de kalkar, silkelenir ve devam eder. İşte en alfa burçlar: (Ayrıca en sadık burç hangisi merak ediyorsanız 'En sadık burç hangisidir?' sıralamamıza da bakabilirsiniz.)
1- Oğlak (22 Aralık- 19 Ocak)
Tıpkı bir alfa gibi Oğlak da hırslı, bilge, kararlı ve güçlüdür. Zaten alfa kişilik özelliklerinin hepsi Oğlak ile birebir örtüşür. Oğlaklar dışarıdan soğuk görünürler. Başarısızlık onları yıldırmaz, hemen toparlanır ve tekrar yola koyulurlar.
2- Koç (21 Mart- 19 Nisan)
Koçlar her açıdan son derece alfa kişiliklerdir. Bir şeyi isterlerse, kimsenin ve hiçbir şeyin yollarına çıkmasına izin vermezler. Cesur, kararlı kişilerdir. Bazı insanlar onları fazla iddialı bulabilir fakat Koçlar kimsenin düşüncesini umursamazlar. Odaklanmış bir Koç, hem korkutucu hem de ilham verici olabilir. Bu burçtan kimseler asla azla yetinmez!
3- Aslan (23 Temmuz- 22 Ağustos)
Alfa kişiliğiniz yoksa lider olamazsınız ve Aslanlar çok iyi liderlerdir. İnsanlar, vizyonları ve diğer insanlara yardım etme heveslerinden ötürü Aslanlara hayran olurlar. Herhangi bir ortamda her zaman ilgi odağı olurlar ve insanları bir araya getiren kişiler genelde Aslanlardır.