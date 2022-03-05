En alfa burç hangisi? En alfa 6 burcu sıraladık

Alfa kişilik; güçlü, iddialı ve ataktır. Kararlıdır, hayatının çoğu alanında liderdir ve kariyer odaklıdır. Bu bireyler daima güç ve kontrol isterler. Astroloji, kişilik özelliklerini etkilediğinden bir kişinin burcuna bakarak alfa, beta veya omega tip kişiliklerden hangisi olduğunu tahmin etmek kolaydır. Yüzleşme ve çatışmalardan kaçan biriyseniz muhtemelen alfa kişiliğiniz yoktur. Beta kişilerin güçlü olmadığı anlamına gelmiyor bu, sadece güç gösterme konusunda iddiaları olmaz. Bir alfa düşmekten korkmaz, düşse de kalkar, silkelenir ve devam eder. İşte en alfa burçlar: (Ayrıca en sadık burç hangisi merak ediyorsanız 'En sadık burç hangisidir?' sıralamamıza da bakabilirsiniz.)