En alıngan burç hangisi? Astroglara göre en alıngan 5 burç

En alıngan burçlar hangileri? Bazı astrologlara göre Yengeç ve Balık burcu bu konuda öne çıkabilir... Çünkü, Yengeç burcu insanları duygusal ve hassas olma eğilimindedir. Kolayca kırılabilirler ve eleştirilere karşı duyarlıdırlar. Balık burcu insanları da duygusal ve hassas olma eğilimindedirler. Empati yetenekleri güçlüdür, ancak çevrelerindeki negatif enerjiden etkilenme eğilimindedirler. Bir de farklı görüşler var...

Astrofame'den astrolog Susan Taylor ise kendisine göre en alıngan 5 burcu yengeç, balık, akrep, aslan ve koç olarak sıralamış. Peki, bu 5 burç alındığında ne yapar? Birlikte bakalım...

Yengeç burcu insanları genellikle duygusal, hassas ve alıngan bir yapıya sahiptirler. Duygusal olarak güvende ve huzurlu hissetmek için yakın ilişkiler kurmaya ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle, sevdikleri kişilerin eleştirilerine veya olumsuz davranışlarına karşı hassastırlar. Bu burcun insanları, sevdikleri kişilerin hayatlarında önemli bir rol oynamak isterler ve koruyucu bir tutum sergileyebilirler. Ancak karşılık alamadığını hissederlerse içlerine kapanabilirler. Yengeç burcu bir konuda kırıldığı gerçekten acı çekecektir. Yengeç burcunun başardığı işleri, hayallerini, hedeflerini küçümsemek ya da görmezden gelmek onlar için oldukça inciticidir.

Balık burcu insanları da oldukça alıngan olabilir. Bir balık burcuna karşı tartışma sırasına nazik olmak ve sonra yalnız bırakmamak gerekir. Bu burcun insanları eleştirilere karşı alıngan tepkiler verebilir. Ayrıca, Balık burcu insanları genellikle başkalarının duygularına çok önem verirler ve onları incitmekten kaçınmak için ellerinden geleni yaparlar. Duygusal olarak zorlu bir durumla karşılaştıklarında, genellikle içlerine kapanırlar ve kendi kendilerine düşünürler. Bu nedenle, Balık burcu insanlarına yaklaşırken, hassas ve incinmeye daha yatkın olduklarını unutmamalısınız. Balık burcu insanları aynı zamanda hayalleri ve idealleri için yaşarlar. Bu nedenle, hayallerini veya hedeflerini eleştiren; küçümseyen kişilere karşı alıngan tepkiler verebilirler. Onlara yaklaşırken, hayallerine saygı göstermeniz ve desteklemeniz önemlidir.

Akrep burcu alındığında saldırgan ve agresif olabilir, ya da iğneli bir dil, kara mizah kullanabilir. İçsel olarak yoğun bir yapıya sahip olduklarından, eleştiriler bazen onları rahatsız edebilir veya üzebilir. Akrep burcu insanları alındıklarında genellikle tepkileri duygusal veya öfke şeklinde olabilir. Eleştirilere karşı savunmacı bir tutum sergileyebilirler veya eleştiriye karşı agresif bir tepki gösterebilirler. Ancak, Akrep burcu insanları aynı zamanda eleştirileri kendilerini geliştirmek için de kullanacaktır.

Aslan burçlarının büyük bir ego ve gururları vardır. Aşırı özgüvenleri, kırıldıklarında kibirli olmalarına neden olur. Alındıklarında genellikle tepkileri gurur veya öfke şeklinde olabilir. Eleştirilere karşı savunmacı bir tutum sergileyebilirler veya eleştiriye karşı saldırgan bir tepki gösterebilirler.

Koçlar genellikle dürtüseldir ve öngörülemezdir. Kırıldıklarında kolayca bunu gösterirler ve saldırgan olabilirler. Koç burcu insanları alındıklarında genellikle öfke ve kızgınlık gibi tepkiler gösterebilir. Bu nedenle, Koç burcu insanlarına eleştiri yöneltirken onların duygularını incitmeden yapıcı bir yaklaşımı benimsemek önemlidir. Ayrıca, Koç burcu insanları doğrudan ve açık bir iletişim tarzına sahip oldukları için, onlara eleştiri yöneltirken de net ve açık bir dil kullanmak gereklidir.