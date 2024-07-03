Evliliğe gerçekten inanmayan 2 burç

Evlilik oranları son on yıldır giderek düşüyor ve yüzük takmak isteyen çiftler bile evlenmeden önceki süreyi daha uzun tutuyor. Kendinizi yasal, mali veya duygusal olarak başka birine adamayı seçmek büyük bir mesele, bu yüzden insanların bunu hafife almaması iyi bir şey ve insanların evlilik fikrine tamamen karşı çıkmalarının birçok nedeni var. Astroloji size farklı kişilik tipleri ve insanları neyin harekete geçirdiği konusunda birçok fikir verebilir. Bu nedenle, evlenmeye inanma olasılığı daha düşük olan bazı burçların olup olmadığını merak etmek oldukça mantıklı.

Birinin doğum günü tek başına size birinin evlenmekle ilgilenip ilgilenmediğini kesin olarak söylemez ancak astrolojik açıdan konuşursak, doğum haritasında kişinin evlilikle ilgili inançlarına ışık tutabilecek birkaç yer vardır.

Örneğin, devrimci ve eksantrik Uranüs sizi "normal" kabul edilenden uzaklaştırabilir ve toplumun stereotipik beklentilerinden uzaklaşmanıza ilham verebilir; bu nedenle, bu alışılmadık enerjinin doğum haritanızın ilişkilerle ilgili bölümlerinden birinde bulunması, birine bir yol seçmesi için ilham verebilir. 'Daha az seyahat edin ve statükodan vazgeçin' gibi. Ek olarak, dört değişken burç (İkizler, Başak, Yay ve Balık) sürekli uyum sağlayabilen ruhlarıyla bilinir. Dolayısıyla, haritanızda çok fazla değişken enerji varsa, evlilik kurumu aracılığıyla bir kişiye sonsuza kadar bağlanma fikri biraz boğucu veya bunaltıcı gelebilir.

Astroloji birinin sevgilisiyle evlenme isteğini etkileyebilir mi? Bu sorunun cevabı tek başına bir güneş burcundan daha karmaşık olsa da, evlilikten kaçınma ve bekar kalma isteği olan birkaç burç vardır.

EVLİLİĞE GERÇEKTEN İNANMAYAN 2 BURÇ

Yaylar özgür ruhlulardır ve zodyakın gerçek arayanlarıdır. Genişlemenin, büyümenin, daha yüksek bilginin ve yabancı seyahatlerin gezegeni Jüpiter tarafından yönetiliyorlar; bu nedenle onlar, dünyayı dolaşmak ister, sürekli olarak bakış açılarının sınırlarını zorlamak ve dünyayı keşfetmek ister.

Yay, seyahat tutkusuyla adeta yanar tutuşur. Aynı şeyi yapmak zorunda kaldıklarında veya aynı yerde çok uzun süre kaldıklarında çok çabuk sıkılırlar. İşte tam da bu yüzden evlilik, özellikle de herhangi bir geleneksel düzenleme, Yay burcu insanları için oldukça zorlayıcıdır. Bu özgür ruhlu ateş burçları için bağımsız olmak son derece önemlidir, dolayısıyla bu kesinlikle imkansız olmasa da, özgürlüklerini küçük bir şekilde bile verme fikri kozmik yay burçları için oldukça itici olabilir.

Yay gibi, Kova içinde özgürlük son derece önemlidir. Bu bağımsız hava burçları, kuralları çiğneyen gezegen Uranüs tarafından yönetiliyor, bu yüzden onlar, özünde kurallara aykırı gitmeyi ve işleri kendi yöntemleriyle yapmayı seven gerçek asilerdir. Bu nedenle evlilik kurumuna diğer burçlardan daha fazla karşı çıkma olasılıkları yüksektir. Kovalar, kör geleneklere dayanan şeyleri tek başına yapmaktan hoşlanmazlar. Çünkü bu yenilikçi ve ileri görüşlü insanlar kendi kurallarını koymak isterler. Bu nedenle, ilişkiler (veya başka herhangi bir şey) söz konusu olduğunda onlar için standarta uyup onu takip etmek pek doğru değildir.

Elbette pek çok Kova hâlâ evlenmeyi ve uzun süreli birlikteliklerin tadını çıkarmayı seçecektir. Sonuçta bunlar sabit işaretlerdir. Bu yüzden birine bir söz verdikten sonra nasıl sadık kalacaklarını bilirler. Ancak diğer insanlarla aynı nedenlerden dolayı evliliğe inanmayabilirler ve kararı tamamen kendi zaman çizelgelerine ve muhakemelerine dayanarak düşünmeden kesinlikle birisiyle imza atmayacaklardır.