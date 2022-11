Feng Shui sistemine göre Şubat 2023'e kadar gerçekleşecek enerjiler

Feng Shui'yi oluşturan iki kelime, 'Rüzgar' ve 'Su' anlamına gelmektedir; yani doğanın iki büyük gücü… Feng Shui, insanın doğayla ilişkisini düzenleyen yaşam enerjisini, mekanlara taşımayı amaçlar ve bu enerjinin, o mekanda yaşayanlar üzerindeki etkilerini iyileştirmeye odaklanır. Bu sayede mekanlar, sadece uyuduğumuz, çalıştığımız, vakit geçirdiğimiz alanlar olmaktan çıkar; sağlığımızı, huzurumuzu, mutluluğumuzu, bereketimizi, kısacası tüm istek ve niyetlerimizi etkileyen yaşam alanları haline gelir. Peki 2022'de Feng Shui enerjileri nelerdir? Feng Shui'ye göre daha huzurlu bir yaşam alanı nasıl sağlanır? Feng Shui Danışmanı Meltem Özertem enerjilerini açıkladı.

Sağlıklı, huzurlu, verimli ve genel anlamda mutlu bir yaşamdan söz ederken, zihin-beden ve ruh bütünlüğünden, bu üçlünün dengede olmasından söz edilir. Ancak pandemi süreci ile birlikte, mekanlarımız da bu üçlüye eklendi. Evlerimizle yepyeni bir ilişki yaşıyoruz adeta. Sağlıklı, huzurlu, verimli bir hayat için, zihin-beden ve ruh sağlığımıza gösterdiğimiz ilgi, alaka ve özeni evlerimize de göstermemiz gereken bu süreçte, yaşadığımız ve çalıştığımız alanların hayatımız üzerindeki etkisini bizzat deneyimliyoruz. Pandeminin yarattığı en güçlü etkilerden biri de mekan farkındalığı oldu desek yanlış olmaz sanırım.

Yapılan araştırmalar pandemi öncesi, zamanımızın %90’ını iç mekanlarda ve kapalı alanlarda geçiriyor olduğumuzu söylüyor. Bu ortalama 78 yıllık bir yaşamın 71 yılına denk geliyor! Dolayısıyla pandemi öncesi hayatımızın büyük bir çoğunluğu kapalı mekanlarda geçiyormuş. Pandemi süreci, bu durumu zorunlu hale getirince hepimizde güçlü bir etki yarattı. Ancak parçası olduğumuz doğadan ne kadar uzaklaştığımızı fark etmemize ve belki de doğada, açık alanlarda olmanın kıymetini daha fazla anlamamıza vesile de oldu. Doğa yine doğallıkla kendini hatırlattı bize.

Evi ve insanın evle kurduğu ilişkiyi bambaşka bir açıdan anlatan efsane kitap 'Mekanın Poetikasında' yazar Gaston Bachelard "Evimiz, bizim ilk evrenimizdir! Ev, gerçek bir kozmostur!" der. Kendimizi ve mekanlarımızı bir evren gibi görebilmek! Bu bakış açısını destekleyen her bilginin peşinden gitmeye değer bence.

Peki yazarın dediği gibi evlerimizi bir Evren gibi görebilmek, yaşadığımız mekanları kendi evrenimiz yapabilmek mümkün mü?

Elbette mümkün ama nasıl? Bu anlamda bize yol gösteren kadim bir bilgi var: Feng Shui. Evreni, doğayı ve bunların insan hayatı üzerindeki etkilerini anlamaya çalışan ve inceleyen Feng Shui, günümüz şehir hayatında doğaya ve kendimize dönmek için harika bir pusula görevi görüyor! İyi etkilere sahip bir mekanda yaşamak, rahat bir koltukta, sırtımızı dayayarak oturmaya benzetilir. Güvende ve keyifli hissederiz; bir denge ve uyum hali söz konusudur.

Feng Shui'de denge anahtar kelimelerden biridir. Bedenimizde de, değişen dış şartlara göre iç sistemimizi dengede tutmaya çalışan bir mekanizma var. Buna homeostazi deniyor. Basitçe; bir iç denge, uyum sistemi. Hem bedenlerimiz hem mekanlarımız, bir denge ve uyum arayışında aslında! Ve kaçınılmaz bir gerçek her şey değişim halinde...

Bu yaklaşımla, Feng Shui etkilerine göre yapacağımız düzenlemeler, aynı bedenimizdeki homeostazi gibi, değişen dış şartlara yani her sene değişen ve yönlerden gelen etkilere göre içeride; yani evlerimizde, dengeyi bulabilmemiz adına bizlere ışık tutuyor.

Feng Shui'ye göre ev düzeni nasıl olmalı?

Elbette tam bir mekan analizi için detaylı bir Feng Shui çalışması yapılması gerekir ve bu çalışma her eve ve kişiye özeldir. Ama yine de herkes, yıllık değişen etkilere göre evlerinde düzenlemeler yapabilir. Bizim modumuz, enerjimiz nasıl ki her zaman aynı değil; değişken, mekanların da ihtiyaçları ve taşıdığı etkiler aynı kalmıyor; zamanla değişiyor. Yıldan yıla değişen Feng Shui etkilerine göre sene başlarında iyi ve zorlu enerjilerin ev ve ofislerimizin önemli bir yerine gelip gelmediğine dikkat etmeliyiz. Feng shui’ye göre yeni sene her zaman şubat ayında başlar. Bu sebeple Ocak ayları bir önceki senenin son ayıdır aslında. Dolayısıyla Şubat 2023’e kadar 2022 etkileri geçerlidir unutmayın. Şubat 2023’te, yeni sene başlayınca, Feng Shui haritası da yenilenecek. Dolayısıyla Şubat ayları, evlerimizi yeni seneye hazırlama zamanıdır diyebiliriz. Şubat ayında sene yenilenene kadar bu haritadaki etkiler geçerli olacak. Evimizde Feng Shui’ye göre düzenlemeler yaparken, öncelikle olumsuz etkilere önlem alınması, daha sonra iyi alanlara daha rahat odaklanmamızı sağlar.

Olumsuz enerjilerden nasıl arınılır?

2022’de, engelleri ve talihsizlikleri simgeleyen “Beş Yıldızı” merkeze, orta noktaya denk geliyor. Bu olumsuz enerjiyi yumuşatmak için metal bir rüzgar çanı asılması tavsiye edilir. Ancak genelde evlerin orta noktası, koridorlara ya da önemli olmayan bir alana denk gelir. Bu sebeple evlerimiz bu olumsuz enerjiden, bu sene daha az etkilenecek. Yine de ev planınız kare ise orta nokta salon gibi önemli bir alana denk gelebilir. Durum böyleyse metal bir çan asmayı düşünebilirsiniz.



Engelleri ve talihsizlikleri simgeleyen “Beş Yıldızı” toprak elementidir. Toprak, metali besleyen element olduğundan, bu yıldızın etkisi azaltmak için metal elementini kullanırız. Metal çanlar geleneksel çözüm yöntemidir. Metal çanlar hem yapıldığı materyal hem de çıkardığı metalik ses ile oldukça güçlü bir koruma sağlar. Bu zorlu etki, bu sene merkez/orta noktalara denk geldiği için geleneksel yöntem olan metal rüzgar çanlarını kullanmak pek mümkün olmayabilir. O zaman, metal bir vazo, metalik renkte bir halı ya da metali simgeleyen yuvarlak şeklinde siyah veya beyaz halı, kilim, sehpa gibi dekoratif çözümler düşünülebilir.

Bir diğer zorlu etki güneybatıda. Bu enerji, hastalık ve endişe getirir. Geleneksel çözüm yöntemi, altı metal paradan oluşan bir dizin kullanmaktır. Bu geleneksel çözüm sizin için ya da eviniz için uygun değilse, 2021 boyunca ev ya da ofisinizin güneybatısına metal bir vazo ya da metalik dekoratif objeler yerleştirebilirsiniz.

2022 bitene kadar güneybatı yönünde etkili olacak “2 yıldızı” da toprak elementi olduğu için etkisini azaltmanın yolu metal elementi kullanmaktır. Güneybatı yönünde özellikle yatak odanız varsa, metal elementi ile bu etkiyi yumuşatmayı ihmal etmeyin. Ekim ve aralık aylarında bu etki daha da destekli ve etkileri güçlü. Bu aylarda güneybatı yönünde özellikle metal objeleri eksik etmeyin ve mümkünse bu yöndeki odanızı daha az kullanın.

3 Yıldızı, kavga, anlaşmazlık ve soygunla ilgilidir ve 2022’de doğu yönünde. Bu olumsuz etkiyi en aza indirmek için güneybatı yönünde kırmızı renkli objeler kullanabilirsiniz. Kırmızı bir lamba, örtü, halı, yastık, kırmızı seramik dekoratif objeler olabilir. 3 yıldızı, ağaç elementidir. Etkisini azaltmak için ateş ve toprak kullanmak gerekir. Çünkü elementler arası ilişkiye göre, ağaç elementi ateşi besler ve toprağa hakim olmaya çalışır. Bu nedenle 3 yıldızının zayıflaması ve etkisinin hafiflemesi için kırmızı renkte seramik objeler harika bir çözüm olacaktır. Kapı girişiniz doğuda ise, 2023 şubat ayına kadar, kapınıza mutlaka kırmızı bir süs ya da obje asın.

Bu senenin Feng Shui etkileri neler?

İletişim problemleri yaratan ve skandalları temsil eden “7 yıldızı” bu sene batıda. Bu yıldızın elementi metal olduğu için etkisini azaltmak için su ve ağaç elementi kullanılır. Bu sene evinizin batısına denk gelen alana vazoda su içinde 3 dal bambu koymak en etkili ve aynı zamanda pratik çözüm olacaktır. Bambular hoşunuza gitmiyorsa yeşil yapraklı dallar tercih edebilirsiniz. Ancak topraklı bitkilerinizi 2022 boyunca batıda çok fazla kullanmayabilirsiniz.

Otorite ile ilgili problemleri tetikleyen “6 yıldızı” bu sene kuzeybatıda. Hukuki problemler açısından dikkat etmek gerekir. Dolayısıyla pasaport, izin, vatandaşlık vs. gibi işleriniz varsa, herhangi şekilde belediye, maliye ve benzer kurumlarla çalışıyorsanız, okul müdüründen tutun babanıza kadar bu sene otorite ve hukuksal konular kuzeybatı yönünde sıkıntılı olabilir. Çözümü yine bu alana vazo içinde dört dal bambu koymaktır. Bambu hoşunuza gitmiyorsa, vazoda su içinde yeşil yapraklı dallar da aynı etkiyi yaratır.Olumsuz yıldızlara çözüm getirdikten sonra nihayet bize mutluluk ve bereket getirecek olanlara yönelebiliriz.

Bereket enerjisini nasıl aktifleştirebiliriz?

Bu sene bereket enerjisi kuzeydoğu ve güneyde. Bu iki yön evlerinizde açık ve aktif yerlere denk geliyorsa, örneğin salonunuz, girişiniz gibi, bereket enerjileriniz canlı olacak demektir. Ayrıca güneyde mutlu olayları tetikleyen bir enerji var. Kutlamalar, barışmalar, evlilik, bebekler, torunlar, mezuniyetler. Güney yönü, mekanlarımıza güzel etkileri taşıyor. Taze çiçekler kullanmak ve camlardan güneş ışığının girmesine imkan vermek, yüzünüzü özellikle güneye doğru dönerek oturmak, çalışmak bereket etkisinden daha fazla faydalanmanızı destekleyecektir.

2022’yi temsil eden yönetici/komutan enerji Kuzeydoğu’da. Çünkü senenin burcu olan Kaplan burcu, pusulada kuzeydoğu yönündedir. Bu sene kuzeydoğu yönünde seneyi yöneten enerjiyi rahatsız edecek faaliyetlerden kaçınmak doğru olacaktır. Örneğin giriş kapınız ya da ön cepheniz bu alanda yani kuzeydoğuda ise bu sene tadilat işlerine girişmeyebilirsiniz. İşyerinizde ya da evinizde uzun süreler otururken yüzünüzü kuzeydoğuya çevirmeniz ona karşı kafa tuttuğunuz anlamına gelir. Ancak sırtınızı verirseniz senenin enerjisini de arkanıza destek almış olursunuz. Kuzeydoğu aynı zamanda 2022’in en bereketli yönlerinden biri. Ancak direk kuzeydoğuya dönerek oturmak yerine, bu yönde bir odada ve yüzünüzü senenin diğer bereket yönü olan güneye dönerek çalışmayı düşünebilirsiniz.

Ev ve ofiste bereket hangi alanlara etki edecek?

Evinizin temel feng shui çalışması yapıldıysa ve yönlerden gelen etkileri biliyorsanız, senenin bereket yönlerini mumlar yakarak, müzik, Tv gibi hareket yaratan eşyaları daha çok kullanarak, pencere önüne kristaller koyarak daha da arttırabilirsiniz. Ancak evinizin detaylı feng shui analizi yapılmadıysa, senelik bereket etkilerini aktive etmek pek doğru bir yaklaşım olmaz. Çünkü evlerde ya da ofislerde esas olan evin yapıldığı yıla dayanan temel feng shui etkileridir. Senelik enerjiler bunun üzerine eklenir. Zorlu etkilere karşı her zaman önlem almak gerekliyken, bereket enerjilerini aktive ederken daha dikkatli olmak gerekir. Bu sebeple, senenin bereket yönlerinde taze çiçekler ve güneş ışığını kullanmak daha garantili bir yöntem olacaktır.

İş, kariyer konularında bereket enerjisi için ne yapılabilir?

Sınavlara hazırlananlar, akademik çalışmalar yapanlar, müsabakalara katılanlar, kuzeyin enerjisinden, bu yöne doğru bakacak şekilde oturarak faydalanabilirler. Kazanmak istediğiniz bir okul, ulaşmak istediğiniz bir hedef, kariyer ve terfi beklentileriniz varsa kuzeye dönerek çalışmak ve çalışma masanıza bu isteklerinizi size hatırlatacak bir görsel yerleştirmek yardımcı olacaktır. Bol şans!

Aşk enerjisi isteyenler ne yapabilir?

Çiftler romantik bir ilişki arayışında olanlar, bebek yapmak isteyenler, bu sene yaratıcı ve aşk dolu enerjiler güneydoğuda. Güney yönü de benzer şekilde destek alabileceğiniz bir yön olacaktır. Her iki yönün etkisinden faydalanabilirsiniz. Ancak güneydoğu yönündeki bu etki sizi tembelliğe itebileceği gibi odaklanmanızı da bozabilir. Bu sebeple romantizm ve cinsellik için güneydoğunun enerjisinden faydalanmak, ancak çalışırken, iş, kariyer ve eğitim ile ilgili konularda tercih etmemek daha uygun olur. Eğer ki bu yönde bir çalışma odanız varsa ve bu alanda çalışmak durumundaysanız, kırmızı seramik bir vazo ya da kırmızı dekoratif objelerle çözüm üretebilirsiniz.