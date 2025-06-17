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İlker Kaleli’den sevgilisi Sıla’ya romantik kutlama: "Hayatımın en güzel şarkısı. İyi ki doğdun…"
Ünlü oyuncu ve şarkıcı İlker Kaleli bir süredir şarkıcı Sıla Gençoğlu ile beraber. Sıla Gençoğlu bugün 45 yaşına girdi. İlker Kaleli’den sevgilisi Sıla’ya romantik bir kutlama geldi. Kaleli, sevgilisi ile beraber olduğu fotoğrafları "Hayatımın en güzel şarkısı. İyi ki doğdun…" notuyla paylaştı.
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Yaklaşık 5 yıldır birlikte olan ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu İlker Kaleli çiftinden romantik bir paylaşım geldi.
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Bugün 45 yaşına basan Sıla Gençoğlu'nun doğum gününü, İlker Kaleli sosyal medya hesabından yaptığı özel bir paylaşımla kutladı.
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Ünlü oyuncu Kaleli, sevgilisi Sıla ile çekilmiş yeni karelerini paylaşarak, "Hayatımın en güzel şarkısı. İyi ki doğdun…" notunu düştü. Bu paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak büyük ilgi gördü.
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Geçtiğimiz aylarda düzenlenen bir ödül töreninde "Yılın Uluslararası Başarısı" ödülüne layık görülen İlker Kaleli, ödül konuşmasında da sevgilisi Sıla'ya teşekkür etmeyi ihmal etmemişti.