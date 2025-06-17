Kuğu gibi! Kate Middleton, 2 yıl sonra Garter Nişanı törenine katıldı

Kate Middleton için oldukça yoğun bir hafta oldu. Hafta sonu, Galler Prensesi diğer Britanya kraliyet üyeleriyle birlikte Trooping the Colour törenine katıldı. Törende neşeli bir su yeşili Catherine Walker imzalı palto-elbise giydi ve kızı Prenses Charlotte ile uyumlu bir görünüm sergiledi.