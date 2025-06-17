Kuğu gibi! Kate Middleton, 2 yıl sonra Garter Nişanı törenine katıldı
Kate Middleton, 2 yıl sonra Windsor Kalesi’ndeki St. George Şapeli’nde düzenlenen Order of the Garter töreni için bir kez daha halk arasındaydı. Self-Portrait imzalı bir elbiseyle karşımıza çıkan Galler Prensesi kuğu gibi görünüyordu.
Kate Middleton için oldukça yoğun bir hafta oldu. Hafta sonu, Galler Prensesi diğer Britanya kraliyet üyeleriyle birlikte Trooping the Colour törenine katıldı. Törende neşeli bir su yeşili Catherine Walker imzalı palto-elbise giydi ve kızı Prenses Charlotte ile uyumlu bir görünüm sergiledi.
Dün ise Middleton, Windsor Kalesi’ndeki St. George Şapeli’nde düzenlenen Order of the Garter töreni için bir kez daha halk arasında görüldü.
Britanya’nın en eski şövalyelik nişanını kutlamak üzere Prenses, geçen ay da giydiği beyaz elbisesini tercih etti.
Middleton, Self-Portrait imzalı bir elbiseyle karşımıza çıktı. Elbise, kemerli beli ve cep kapaklarıyla blazer ceket havası veren beyaz buklet kumaştan bir üst bölüm ile beyaz dantel detaylı pileli midi etekten oluşuyordu.