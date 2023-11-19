Haftalık burç yorumları (20-26 Kasım 2023): Koç, boğa, ikizler... Dilara Yıldızhan'ın kaleminden tüm burçlar…

Astroloji, yıldızların ve gezegenlerin insanların yaşamlarına etkisini inceler... Çok uzun yıllardır günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasındadır. Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 20-26 Kasım 2023 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...



20-26 KASIM 2023 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI







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Sevgili Koç; haftaya sosyalleşerek, arkadaşlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Harcamalarınız artabilir. Hafta ortasında; duygularınızı dışa yansıtmakta zorlanabilirsiniz. Ayrıca maddi kazançlarınızı arttıracak gelişmeler gerçekleşebilir. Mars ve Güneş’in yay burcuna geçmesiyle; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk alanlarında güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; maddi kazançlar, para, kişisel gelişim konuları ön plana çıkabilir. Hafta sonunda sağlığınıza dikkat etmeniz tavsiyedir. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum.

Sevgili Boğa; haftaya iş, kariyer hayatınız ön planda başlıyorsunuz. Ayrıca sosyal çevrenizle zaman geçirebilirsiniz. Hafta ortasında; partnerinizle veya ortağınızla sosyalleşebilir, topluluk- derneklerde yer alabilirsiniz. Ayrıca imaj değişikliği yapabilirsiniz. Güneş ve Mars’ın yay burcuna geçmesiyle; finans, ödeme, vergi konularında aktif bir sürece giriyorsunuz. Hafta sonunda; enerjik, atak olacaksınız. Partnerinizle beraber kararlar alabilirsiniz. Hastane, sağlık konuları gündeme gelebilir bundan dolayı sağlığınıza dikkat etmeniz önemlidir. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum.

Sevgili İkizler; haftaya seyahat, eğitim, hukuk konularıyla başlayabilirsiniz. Ayrıca kariyer hayatınızda kalıcı kararlar alabilirsiniz. Ruhen sizi güçlendirecek güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; iş hayatınız ve sosyal çevreniz ön planda olacaktır. Bu dönemde önemli sözleşme, anlaşma yapabilirsiniz. Partnerinize zaman ayırabilirsiniz. Hafta sonunda; duygularınızı yansıtmakta zorlanabilirsiniz. Sağlığınıza, kronik rahatsızlıklara karşı önlem almanızı tavsiye ederim. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum.

Sevgili Yengeç; haftaya finans, özel hayat, ameliyat gibi konularla başlıyorsunuz. Ani gelişmeler gerçekleşebilir. Çocuk, tatil, aşk konularından dolayı harcamalarınız artabilir. Hafta ortasında; seyahat, eğitim, yurt dışı konuları ön plana çıkabilir ve bu alanlarda şans sizden yana olacak. Güneş ve Mars’ın yay burcuna geçmesiyle; çalışma hayatınız, gündelik iş rutinleriniz ön plana çıkabilir. Sağlıklı bir hayat için hayatınızda düzenleme yapabilirsiniz. Hafta sonunda; kariyer, iş ve sosyal çevrenizle ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum.

Sevgili Aslan; haftaya partner, ortaklık, mahkeme konularıyla başlayabilirsiniz. Ailenizle ilgili kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında; finans, özel hayat, sağlık konuları ön plana çıkabilir. Kariyer hayatınızdaki şans maddi kazançlarınızı da olumlu etkileyebilir. Güneş ve Mars’ın yay burcuna geçmesiyle; aşk, çocuk, tatil konularında aktif bir dönem sizi bekliyor olacak. Hafta sonunda; seyahat, eğitim, kariyer konularıyla ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum.

Sevgili Başak; haftaya çalışma hayatı, sağlık, yanınızda çalışanlar veya evcil hayvanınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Ani gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca gündelik hayatınızda iletişim sorunları gerçekleşebilir. Hafta ortasında; partner, ortaklık, evlilik veya mahkeme konularında yeni gelişmeler gerçekleşebilir. Güneş ve Mars’ın yay burcuna geçmesiyle; ev, aile, gayrimenkulle ilgili konular ön plana çıkabilir. Evinizle ilgili yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Hafta sonunda; yurt dışı, seyahat, finans, özel hayatınızda şans sizinle olacak. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum.

Sevgili Terazi; haftaya aşk, çocuk, tatil konularıyla başlıyorsunuz. Bu dönemde harcamalarınız artabilir. Hafta ortasında; sağlık, gündelik hayat, çalışma hayatınızla ilgili kalıcı kararlar alabilirsiniz. Ayrıca maddi kazançlarınız bu dönemde artabilir. Güneş ve Mars’ın yay burcuna geçmesiyle; eğitim, seyahat, kardeşler, yakın çevrenizle iletişiminiz artabilir ve ön plana çıkabilir. Hafta sonunda; partner, ortaklık ve finans konularıyla ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum.

Sevgili Akrep; haftaya ev, aile, gayrimenkul konularıyla başlıyorsunuz. Ani gelişmeler içinde kalabilirsiniz. Hafta ortasında; aşk, tatil, çocuk veya çalışma hayatı, sağlık konularıyla ilgilenebilirsiniz. Bu süreçte sağlığınıza ekstra dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Aşk, çocuk, tatilden yana şans sizinle olacak. Güneş ve Mars’ın yay burcuna geçmesiyle; para, kazançlar ön plana çıkabilir. Çok çalışabilirsiniz ama çok da harcama yapabilirsiniz. Hafta sonunda; partner, evlilik, çalışma hayatınızla ilgilenebilirsiniz. Diyete başlamak için uygun bir süreçte olacaksınız. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum.

Sevgili Yay; haftaya yakın çevre, eğitim, seyahat konularıyla başlıyorsunuz. Stresli olabilirsiniz ve tartışmalara çekilebilirsiniz. Sakin kalmanızı tavsiye ediyorum. Hafta ortasında; ev, aile, gayrimenkul, aşk, tatil, seyahat konuları ön plana çıkabilir. Ayrıca harcamalarınız çok artabilir. Mars ve Güneş’in yay burcuna geçmesiyle; enerjiniz yüksek olmaya başlayacak. Etrafınızla daha fazla ilgilenebilirsiniz ancak tartışmalar içinde de kalabilirsiniz. Ayrıca aktif süreçte takviye gıdalarınızı almayı ihmal etmemeniz tavsiyedir. Hafta sonunda; aşk, tatil, gündelik işler ön plana çıkabilir. Sürpriz gelişmeler gerçekleşebilir. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum.

Sevgili Oğlak; haftaya maddi kazançlar, para konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz ancak harcamalarınız çok artabilir, dikkat. Hafta ortasında; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konuları ön plana çıkabilir. Sosyal çevrenizle seyahat, eğitim kararı alabilirsiniz. Mars ve Güneş’in yay burcuna geçmesiyle; hastane, sağlık, gizli düşmanlar, bilinçaltı gibi konularda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Gizli eril düşmanlarınız kendini gösterebilir. Pozitif yönden ise.; içsel motivasyonunuz çok artabilir. Ruhsal çalışmalarınız çok hızlı gerçeğe dönüşebilir. Hafta sonunda; ev, aile, aşk, tatil konularıyla ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum.

Sevgili Kova; haftaya enerjik, atak başlıyorsunuz ancak kariyer hayatınızda bazı sorunlar gerçekleşebilir. Hızlı karar almanız gerekebilir. Hafta ortasında; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Ayrıca bu dönemde harcamalarınız çok artabilir, dikkat etmeniz tavsiyedir. Güneş ve Mars’ın yay burcuna geçmesiyle; sosyal hayatınız ön plana çıkabilir. Çok sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Hafta sonunda; eğitim, seyahat, yakın çevreniz ve ailenizle ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum.

Sevgili Balık; haftaya duygusal olarak biraz bunalmış hissederek başlayabilirsiniz ancak rüyalarınız size rehber olabilir. Sezgileriniz ön planda olacaktır. Hastane, sağlık konuları gündeme gelebilir. Hafta ortasında; enerjik, atak olacaksınız. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk alanlarında güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Güneş ve Mars’ın yay burcuna geçmesiyle; kariyer, iş hayatınız ön plana çıkabilir. Tartışma, gerginlikler yerine yeni projelerle ilgilenmenizi tavsiye ediyorum. Hafta sonunda; kazançlar, eğitim, seyahat, yakın çevrenizle zaman geçirebilirsiniz. Harika bir hafta geçirmenizi diliyorum.

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