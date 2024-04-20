Haftalık burç yorumları (22-28 Nisan 2024): Bu hafta burçları neler bekliyor?

Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki 22 Nisan-28 Nisan Nisan 2024 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

22-28 NİSAN 2024 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya ilişki, ortaklık veya mahkeme konularıyla başlayabilirsiniz. Hafta ortasında gerçekleşecek dolunay ile; finans, sağlık, özel hayatınızla ilgili sonuçlanmalar ve yeni gelişmeler gerçekleşebilir. Harcama, ödemelere dikkat. İş hayatınızda bazı süreçlerde krizsel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat ön plana çıkabilir. Haftanız harika geçsin.

Sevgili Boğa; haftaya sağlık, gündelik işler, çalışma hayatınızla ilgili konularla başlayabilirsiniz. Hafta ortasında gerçekleşecek ve 15 gün etkisi sürecek olan dolunay ile; partner, ortaklık, evlilik konularında beklenmedik gelişmeler ve krizsel süreçler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; finans, özel hayat ve sağlık konularıyla ilgilenebilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız çok artabilir. Güzel bir hafta geçirmenizi dilerim.

Sevgili İkizler; haftaya aşk, tatil, çocuk, hobi konularıyla güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. Ancak sosyal çevrenizle iletişim sorunları gerçekleşebilir. Hafta ortasında gerçekleşecek dolunay ile; çalışma hayatı, sağlık, gündelik işleriniz veya evcil hayvanlarınızla ilgili süreçlerdeki gelişmeler harcamalarınızı arttırabilir. Finansal alanda bazı krizsel durumlar gerçekleşebilir. Hafta sonunda; partner, ortaklık, ilişkilerinize odaklanabilirsiniz ancak duygularınızı yansıtırken zorlanabilirsiniz. Otoritelerle anlaşmakta güçlük çekebilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Yengeç; haftaya ev, aile, gayrimenkul konularıyla başlıyorsunuz. İş hayatınızdaki sorumluluklardan dolayı aile içi değişimler de gerçekleşebilir. Hafta ortasında gerçekleşecek dolunay ile; aşk, tatil, çocuk, hobilerinizle ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Bu dönemde partnerinizle bazı konularda önemli kararlar alabilirsiniz. Ayrıca sosyal çevrenizle ilgili ani beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; çalışma hayatı, sağlık, evcil hayvanınızla ilgilenebilirsiniz. Gündelik hayat rutininizle ilgili düzenleme yapabilirsiniz. Seyahat, eğitim konularında otoriterle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Aslan; haftaya kardeşler, eğitim, seyahat konularıyla başlayabilirsiniz. Ancak iletişimde veya seyahatlerde bazı sorunlar gerçekleşebilir. Hafta ortasında gerçekleşecek dolunay ile; ev, aile, gayrimenkul veya kardeşler, eğitim konularında belirsizlikler belirli hale gelebilir. Bu dönemde sağlığınıza ve gündelik hayatınızda bazı krizsel süreçler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; aşk, tatil, çocuk konularına odaklanabilirsiniz. Ancak harcamalarınız artabilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Başak; haftaya para, kazançlarla ilgilenerek başlayabilirsiniz ancak ödeme ve borçlarınıza dikkat etmeniz gerekebilir. Hafta ortasında gerçekleşecek dolunay ile; yakın çevre, kardeşler, eğitim veya seyahatlerle ilgili süreçlerde sonlanmalar ve yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Ancak bu dönemde çok harcama yapabilirsiniz. Borsa vb alanlarda bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Hafta sonunda; ev, aile, gayrimenkul konuları ön plana çıkabilir, partnerinizle yeni kararlar alabilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Terazi; haftaya kendinize zaman ayırarak ve duygularınızı rahatlıkla çevrenize aktararak başlayabilirsiniz. Partner, ortaklık, ilişkilerde iletişimde dikkat etmeniz gerekebilir. Hafta ortasında gerçekleşecek dolunay ile; para, kazançlarınızla ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir. Çocuk, aile, ev konularından dolayı harcamalarınız artabilir. Borsada dikkatli olmanız tavsiyemdir. Hafta sonunda; yakın çevre, eğitim, seyahatler ön plana çıkabilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Akrep; haftaya duygusal olarak bunalmış, içe çekilmiş hissederek başlayabilirsiniz. Çalışma hayatınızda veya gündelik işlerinizde bazı iletişim sorunları gerçekleşebilir. Ayrıca sağlığınızla ilgilenebilirsiniz. Hafta ortasında gerçekleşecek dolunay ile; fiziksel değişim, ben-sen dengesinde özellikle ilişkilerinizdeki rolünüz ön plana çıkabilir ve sonlanmalar ve belirsizliklerin belirlenmesi gerçekleşebilir. Ev, aile, gayrimenkul konularında krizsel sorunlar gerçekleşebilir. Hafta sonunda; para, kazançlarınıza odaklanabilirsiniz ancak çocuk, tatil, eğlenceden dolayı harcamalarınız artabilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Yay; haftaya sosyal çevre, arkadaşlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz ancak iletişimde dikkatli olmanız tavsiyemdir. Hafta ortasında gerçekleşecek dolunay ile; sağlık, gizli düşmanlar, hastane gibi konular ön plana çıkabilir ve iletişimde krizsel durumlar gerçekleşebilir. Ayrıca harcamalarınız artabilir. Hafta sonunda; kendinize zaman ayırabilirsiniz. Aile, ev konularında bazı sorunlar gerçekleşebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Oğlak; haftaya kariyer, iş hayatınıza odaklanarak başlayabilirsiniz. Aile, ev düzeninizde yenilikler söz konusu olabilir. Hafta ortasında gerçekleşecek dolunay ile; kariyer, iş, sosyal çevrenizle ilgili belirsizlikler belirli hale gelebilir ancak maddi kaynaklarınızla ilgili dikkatli olmanız gerekebilir. Ayrıca sağlığınıza dikkat etmek de bu süreçte önemli olacaktır. Hafta sonunda; duygusal olarak yalnız kalmak, içe çekilmek isteyebilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Kova; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla başlayabilirsiniz ancak iletişimde dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Hafta ortasında gerçekleşecek dolunay ile; iş, kariyer, yurt dışı, eğitim konularına krizsel sonlanmalar gerçekleşebilir. Bu dönemde gizli düşmanlarınıza dikkat etmeniz gerekebilir. Ayrıca sağlığınızla ilgili de bazı süreçler ön plana çıkabilir. Hafta sonunda; sosyal çevre, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Seyahat edebilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Balık; haftaya finans, özel hayat, sağlık konularıyla başlıyorsunuz. Ancak ödeme, borçlar, gelirlerinizi dengelemeniz gerekebilir. Hafta ortasında gerçekleşecek dolunay ile; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularına odaklanabilirsiniz. Sosyal çevreniz ve sağlığınızla ilgili süreçlerde bazı sorunlar gerçekleşebilir. Ödeme, borç, vergilerinize dikkat etmeniz tavsiyemdir. Hafta sonunda; iş hayatınız ön plana çıkabilir. Haftanız şahane geçsin.

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