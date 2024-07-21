Haftalık burç yorumları (22-28 Temmuz 2024): Bu hafta burçları neler bekliyor?

Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 22-28 Temmuz 2024 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

22-28 TEMMUZ 2024 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Aşk, hobi, sanat, tatil konuları bir ay boyunca ön plana çıkabilir. Ancak özellikle hafta başında harcamalarınıza dikkat etmeniz önerilir. Ayrıca sağlık, hastane konuları gündeme gelebilir, otoritelerle sorunlar gerçekleşebilir. Hafta ortasında; kendinizi enerjik, atak hissedebilirsiniz. Seyahat, eğitim, yakın çevrenizle veya kardeşlerinizle ilgili konularda güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Ancak sosyal çevrenizle ilgili bazı krizsel durumlar söz konusu olabilir. Hafta sonunda; para, kazançlarınız ön plana çıkabilir. Güzel bir hafta dilerim.

Sevgili Boğa; haftaya iş, kariyer hayatınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı genişletip, büyütecek fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak aile içinde iletişim krizleri, yer değişikliği veya evinizle ilgili değişim konuları gündeme gelebilir. Ayrıca sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz fakat harcamalarınız artabilir. Hafta ortasında; duygusal olarak hassas olabilirsiniz. Rüyalarınız mesajcı, rehber rüyalar olabilir. Tartışmalara dikkat etmeniz tavsiyemdir. Ayrıca beklenmedik maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler gerçekleşebilir. Seyahat, eğitim, iletişim, yakın-uzak çevrenizle ilgili krizsel bazı durumlar gerçekleşebilir. Hafta sonunda kendinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Kişisel bakım, kişisel gelişimle ilgilenebilirsiniz. Ancak aile içinde bazı anlaşmazlıklar gerçekleşebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili İkizler; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuksal konularla başlayabilirsiniz. Bazı iletişim sorunları veya sözleşmelerde aksilikler gerçekleşebilir. Trafikte bazı sorunlar gerçekleşebilir. Ancak ilahi koruma sizinle olacaktır. Ayrıca iş hayatınızda otoritelerle bazı sorunlar gerçekleşebilir. Hafta ortasında; sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Finansal konularda bazı sorunlar gerçekleşebilir. Hafta sonunda yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Duygularınızı çevrenize yansıtmayı tercih etmeyebilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Yengeç; haftaya finans, özel hayat veya sağlık konularıyla başlayabilirsiniz. Sosyal çevrenizle ilgili beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir. Ancak sağlığınızla ilgili konularda güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Harcamalarınıza ve ödemelerinize dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuksal konularda otoritelerden desteklenebilirsiniz ve kalıcı gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; iş, kariyer hayatınızda geleceğinizle ilgili kararlar alabilirsiniz. Ayrıca maddi kaynaklarınızı geliştirecek fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Hafta sonunda arkadaşlarınızla, sosyal çevrenizle zaman geçirebilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Aslan; haftaya partnerinizle, ortağınızla veya mahkeme konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Sosyal çevrenizle ilgili şanslı olacaksınız. Ancak iletişimde ani sorunlar, krizsel durumlar kaderiniz veya iş hayatınızı etkileyebilir. Ayrıca finans, özel hayat veya sağlığınızla ilgili bazı sorunlarla, kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuksal konular ön plana çıkabilir. Sağlık, psikolojik süreçlerde bazı sorunlar krizsel durumlara neden olabilir. Hafta sonunda; iş, kariyer, ilişkilerinizle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir ancak iletişime dikkat etmeniz tavsiyemdir. Ani sürprizler gerçekleşebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Başak; haftaya gündelik işler, çalışma hayatı, evcil hayvan veya sağlığınızla ilgili konularla başlayabilirsiniz. Ayrıca iş hayatınızda önemli gelişmeler ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Seyahat, eğitim, iletişimde ani bazı sorunlar gerçekleşebilir. Ayrıca partnerinizle, ortağınızla ilgili sorumluluklarınız artabilir, kalıcı kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında; finans, sağlık veya özel hayatınız ön plana çıkabilir. Aşk, çocuk, tatil, eğlence konularında krizsel bazı durumlar gerçekleşebilir. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuksal konularda şans sizinle olacak. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Terazi; haftaya aşk, tatil, eğlence, çocuk konularıyla başlayabilirsiniz. Harcamalarınız artabilir veya sağlıkla ilgili bazı durumlar gündeme gelebilir. Ayrıca sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Gündelik hayat veya çalışma hayatınızda disiplinli olmanız gereken bir dönemde olabilirsiniz. Hafta ortasında; partnerinizle, yakınlarınızla veya ortağınızla zaman geçirebilirsiniz. Ayrıca seyahat, eğitim, yurt dışı konularında güzel sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Sosyal çevrenize zaman ayırabilirsiniz. Hafta sonunda; finans, özel hayat, sağlık konuları ön plana çıkabilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Akrep; haftaya ev, aile, gayrimenkul konularıyla başlayabilirsiniz. Ancak ani kararlar ve gelişmeler gerçekleşebilir. Evinizle, ailenizle ilgili konularda yatırım fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Aşk, tatil, çocuk, hobi, sanat konularında kalıcı, güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; çalışma hayatı, gündelik işler, evcil hayvan veya sağlığınızla ilgili konularda ani gelişmeler gerçekleşebilir. İş hayatınızda güzel sürprizler ve olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Finansal alanda şanslı olacaksınız. Hafta sonunda; partnerinizle, yakınlarınızla veya ortağınızla zaman geçirebilirsiniz. Seyahat, eğitim, iletişimde bazı krizsel süreçler gerçekleşebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Yay; hafta başında yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşlerle ilgili konularda partnerinizle veya ortağınızla beraber harekete geçebilirsiniz. Ancak çalışma hayatı, sağlık, gündelik işler veya sağlık konularında ani gelişmeler, beklenmedik aksilikler gerçekleşebilir. Ayrıca ev, aile, gayrimenkul konularında sorumluluklarınız ön plana çıkabilir. Hafta ortasında; aşk, tatil, çocuk, hobi, sanat konularıyla ilgili seyahat, eğitim, yurt dışı konuları gündeme gelebilir. Hafta sonunda; çalışma hayatı, gündelik işler, yanınızda çalışanlar, sağlık konularıyla ilgilenebilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Oğlak; haftaya maddi kaynaklar, para konularıyla başlayabilirsiniz. Gündelik hayat, sağlık veya çalışma hayatınızda fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca kardeşler, eğitim, seyahat, yakın çevrenizle ilgili bazı sorumluluklar hayatınızı kısıtlayabilir. Borç, ödemelere dikkat etmeniz tavsiyemdir. Ani harcamalarınız artabilir. Hafta ortasında; ev, aile, gayrimenkul konuları ön plana çıkabilir. Özel hayatınız, finansal konularda güzel sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Hafta sonunda; aşk, tatil, çocuk, hobi konuları ön plana çıkabilir. Ani sürprizler gerçekleşebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Kova; haftaya kendinize zaman ayırarak, kişisel bakım veya kişisel gelişiminizle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Partnerinizle ilişkinizde dengeyi bulmakta zorlanabilirsiniz. İletişime ve kararlarınıza dikkat etmeniz tavsiyemdir. Ayrıca para, kazançlarınızla ilgili düzenlemeler yapabilirsiniz. Harcamalarınız artabilir. Hafta ortasında; seyahat, eğitim, kardeşler, sosyal medya konuları ön plana çıkabilir. Partnerinizle, ortağınızla veya yakınlarınızla beraber harekete geçebilirsiniz. Ancak sağlık konularında dikkat etmeniz gerekebilir. Hafta sonunda; ev, aile, gayrimenkul konuları ön plana çıkabilir. Ani gelişmeler gerçekleşebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Balık; haftaya duygusal olarak hassas ve biraz bunalımlı başlayabilirsiniz. Hastane, sağlık konuları gündeme gelebilir. Ancak ev, aile, gayrimenkul konularında güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Seyahatlerinizde, eğitimde, kardeşleriniz veya yakınlarınızla ilgili ani gelişmeler sizi şaşırtabilir. Ayrıca hayatınızla ilgili sorumluluklarınız artabilir. Hafta ortasında; para, kazançlar ön plana çıkabilir. Evinizle, ailenizle veya arsa, araba konularında yatırım yapma fırsatıyla karşılaşabilirsiniz. Hafta ortasında; para, kazançlarınız ön plana çıkabilir. Yeni kararlar ve desteklerle kazançlarınız artabilir. Hafta sonunda; seyahat, eğitim, kardeşler, yakın çevrenizle ilgilenebilirsiniz. Aşk, tatil, çocuk, eğlence konularında bazı krizsel durumlar gerçekleşebilir. Haftanız şahane geçsin.

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...

İLGİLİ İÇERİKLER