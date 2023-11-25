Haftalık burç yorumları (27 Kasım-3 Aralık 2023): Aslan, yengeç, ikizler... Astrolog Dilara Yıldızhan yazdı

Astroloji, yıldızların ve gezegenlerin insanların yaşamlarına etkisini inceler... Çok uzun yıllardır günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasındadır. Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Hatta bu hafta yılın son ayı olan Aralık ayına da merhaba diyoruz... Peki, 27 Kasım-3 Aralık 2023 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...



27 KASIM-3 ARALIK 2023 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya dolunay enerjisiyle başlıyoruz. Yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahatlerle ilgili konularda güzel gelişmeler gerçekleşebilir ancak otoritelerle sorunlar gerçekleşebilir. Hafta ortasında; ev, aile, gayrimenkul konuları ön plana çıkıyor olacak. Partner veya ortakla ilgili yeni konular gündeme gelebilir. Hafta sonunda; aşk, tatil, eğlence, çocuklarla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca kariyer hayatınızda iletişim ve yazışmalar artabilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Boğa; haftaya para, kazançlar, ödeme vergi gibi konularla başlıyorsunuz. Sosyal çevreniz veya iş hayatınızdan dolayı maddi kaynaklarınızla ilgili yeni yapılandırmalar söz konusu olabilir. Hafta ortasında; yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşlerle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Ancak sağlık veya çalışma hayatınızda bazı değişimler de gerçekleşebilir. Hafta sonunda; evinizle, ailenizle zaman geçirebilirsiniz. Ayrıca yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuksal alanlarda iletişimsiniz artıyor olacak. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili İkizler; haftaya fiziksel değişim, kişisel gelişim veya ilişki-ortaklık sürecinizle ilgili konularla başlıyorsunuz. Ancak iş hayatınızda otoritelerle veya yurt dışı, eğitim, seyahatlerde aksilikler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; kazançlar, para konularında şans sizinle olacak. Hafta sonunda; eğitim, seyahat, kardeşler veya yakın çevrenizle ilgilenebilirsiniz. Ayrıca para, ödemeler, finansal durumunuz, ameliyat gibi konularda da yeni kararlar alabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yengeç; haftaya duygularınızı dışa yansıtmayı tercih etmeyerek başlayabilirsiniz. Ayrıca çalışma hayatınızda bazı sorunlar gündeme gelebilir, tartışmalar gerçekleşebilir. Harcamalara ve sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Hafta ortasında; duygularınızı rahat gösterebileceksiniz ve sosyal çevrenizle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Ev, aile, gayrimenkul konularında ise yeni süreçler başlayabilir. Hafta sonunda; partner, ortaklıkla ilgili yeni kararlar gündeme gelebilir. Ayrıca sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız çok artabilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Aslan; haftaya sosyal çevre, topluluk-derneklerle ilgili yeni süreçler içine çekilebilirsiniz. Yeni insanlar, topluluklar hayatınıza dahil olabilir. Ayrıca seyahat, eğitim, kardeşler, yakın çevrenizle ilgili kadersel olaylar gerçekleşebilir. Bu dönemde borçlanmalarınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Hafta ortasında; duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Kariyer veya iş hayatınızda güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Hafta sonunda; kendinizi atak, zinde hissedeceksiniz. Aşk, çocuk, tatil konularında şans sizinle olacak. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Başak; haftaya kariyer, iş hayatınıza odaklanarak başlayabilirsiniz. Ayrıca yurt dışı eğitim, seyahat, hukuk konularında da belirsizlikler belirli hale gelebilir. Ev aile, hayatınızda değişimler tetiklenebilir. Sağlığınıza ise bu süreçte dikkat etmeniz tavsiyedir. Hafta ortasında; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla verimli, kaliteli zaman geçirebilirsiniz. Ayrıca maddi kazançlarınızla ilgili kadersel değişimler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ailenizle ilgilenmek ruhunuzu besleyebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Terazi; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk veya finansal konularla ilgili belirsizliklerin belirli hale geldiği bir dönem sizi bekliyor. Bu süreçte sağlık veya çocuk, aşk konularında sakin kalmanızı tavsiye ediyorum. Otoritelerle sorunlara dikkat. Hafta ortasında; kariyer, iş hayatınız ön plana çıkıyor olacak. Finansal açıdan destekleneceksiniz. Hafta sonunda; arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Akrep; dolunay enerjisiyle on beş gün boyunca; finans, partner, ortaklık veya sağlıkla ilgili bazı süreçler içinde kalabilirsiniz. Beklenmedik sürprizler ise sizi bekliyor olacak. Aile, ev yapınızda değişimler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları ön plana çıkabilir. Partnerinizle beraber harekete geçebilirsiniz. Hafta sonunda; kariyer, iş hayatınız ön planda olabilir. Ayrıca seyahat, eğitim konularında hayatınızda hareketlilik artabilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yay; haftaya partner, ortaklık konularıyla başlıyorsunuz. Ayrıca ortaklık, partnerlik veya mahkeme konularında otoritelerle bazı sorunlar içinde kalabilirsiniz. Hafta ortasında; finans, özel hayat veya sağlıkla ilgili konular gündeme gelebilir. Sosyal çevrenizle ilgili ise kadersel şans sizinle olacak. Hafta sonunda; seyahat, eğitim, uzak çevrenizle ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Oğlak; haftaya çalışma hayatı, sağlık veya yanınızda çalışanlarla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Bu dönemde harcamalarınız artabilir. Ayrıca iş hayatınızda kadersel değişimler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; partner, ortaklık, yakın arkadaş gibi konular ön plana çıkabilir. Hafta sonunda ise; finans, özel hayat veya ameliyat gibi konular ön planda olabilir. Ayrıca beklenmedik gelişmelerde gerçekleşebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Kova; haftaya aşk, çocuk, hobi konularıyla başlıyorsunuz. Ancak bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk alanlarında ise şans sizinle olacak. Kadersel etkiler söz konusu olabilir. Hafta ortasında; çalışma hayatı, gündelik işler, yanınızda çalışanlarla ilgilenebilirsiniz. Aile hayatınızda yeni düzenlemeler söz konusu olabilir. Hafta sonunda; partner, ortaklık, eğitim konuları ön plana çıkabilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Balık; haftaya ev, aile, kariyer hayatınızla ilgili değişimler sizi bekliyor olacak. Ancak bazı engellerle karşılaşmanız olasıdır. Sorumluluklarınızı ihmal etmeyin. Hafta ortasında; aşk, tatil, eğlence, çocuk konuları ön plana çıkabilir. Seyahat, eğitim planı yapabilirsiniz. Ayrıca finans, aşk, miras gibi konularda beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, sağlık konuları ön plana çıkabilir. Sosyal çevrenizle ilişkileriniz ise güzelleşmeye başlıyor olacak. Harika bir hafta dilerim.

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