Haftalık burç yorumları (29 Ocak - 4 Şubat 2024): Aslan, yengeç, ikizler... Hangi burcu neler bekliyor?

Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki 29 Ocak - 4 Şubat 2024 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...



29 OCAK-4 ŞUBAT 2024 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya çalışma hayatı, sağlık, gündelik rutinlerle ilgilenerek başlayabilirsiniz. İş hayatınızda ve maddi kaynaklarınızla ilgili ani hadiseler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; partner, ortaklık, mahkeme gibi alanlara yoğunlaşabilirsiniz ayrıca sosyal çevrenizden ve kariyer hayatınızda güçlü destekler alabilirsiniz. Hafta sonunda; finans, para, özel hayat alanlarında kalıcı, uzun vadeli gelişmeler gerçekleşebilir. Seyahat, eğitim, yurt dışı konuları gündeme gelebilir. Haftanız harika geçsin.

Sevgili Boğa; haftaya aşk, çocuk, tatil, eğlence konuları ön planda olarak başlayabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk alanlarında olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; çalışma hayatı, sağlık, çalışma hayatınızda bazı aksilikler içinde kalabilirsiniz. Ancak iş hayatınızda güçlü gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; partner, ortaklık, mahkeme konularına odaklanabilirsiniz ve bu alanlarda avantajlı gelişmeler gerçekleşebilir. Finans, sağlık veya özel hayatınızda ani gelişmeler gerçekleşebilir. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Haftanız harika geçsin.

Sevgili İkizler; haftaya ev, aile, ev dekorasyonu konularıyla ilgilenebilirsiniz ve ailenizle bazı tartışmalar gerçekleşebilir. Ancak finans alanında şansınız yüksek olacak. Hafta ortasında; aşk, tatil, çocuk, eğlence ön plana çıkabilir. Seyahat, eğitim, seyahat, yurt dışı programı yapabilirsiniz. Ayrıca hukuksal alanda başarı sizinle olabilir. Hafta sonunda; çalışma hayatı, sağlık, gündelik rutinler ön plana çıkabilir. Sosyal çevrenizle beraber program yapabilirsiniz. Ayrıca partner veya ortağınızla zaman geçirebilirsiniz. Haftanız harika geçsin.

Sevgili Yengeç; haftaya yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşlerle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Partner veya ortağınızla beraber önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hafta ortasında; ev, aile, gayrimenkul konularına odaklanabilirsiniz. Partnerle uzlaşmakta zorlanabilirsiniz. Aşk, tatil, çocuk konularında uzun vadeli gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; çalışma hayatı, sağlık, gündelik rutinlerle ilgilenebilirsiniz. Seyahat edebilirsiniz. Aşk konusunda bu hafta çok şanslı olacaksınız. Haftanız harika geçsin.

Sevgili Aslan; haftaya para, kazançlara odaklanarak başlayabilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki gelişmeler maddi kaynaklarınızda olumlu gelişmelere sebep olabilir. Hafta ortasında; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahatler ön plana çıkabilir. Partnerinizle güçlü kararlar alabilirsiniz. Ev, aile konularında ise bazı çatışmalar gerçekleşebilir. Hafta sonunda; ev, aile konuları ön plana çıkarken; aşk, tatil, eğlenceden yana şanslısınız. Harcamalarınız artabilir. Haftanız harika geçsin.

Sevgili Başak; haftaya duygularınızı rahat ifade ederek başlayabilirsiniz. Aşk, tatil, çocuklardan yana şans ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahatlerden yana güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; para, kazançlar, gelirlerinizle ilgilenebilirsiniz ancak tatil, aşk, hobiden dolayı harcamalarınız artabilir. Seyahat, eğitim planı yapabilirsiniz. Hafta sonunda; kardeşler, yakın çevre, eğitim, seyahat planları ön plana çıkabilir. Ev, aile konularında bazı sorunlar gündeme gelebilir. Haftanız harika geçsin.

Sevgili Terazi; haftaya duygularınızı içe atarak ve yalnız kalmayı seçerek başlayabilirsiniz. Finansal alanda ve sağlık konularında olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; kendinizi rahat ifade edebileceksiniz. Çevrenizle ilgilenebilirsiniz ancak aile içinde bazı sorunlar gündeme gelebilir. Maddi kaynaklarınız ön plana çıkabilir ve aşk, çocuk, tatil konularından dolayı harcamalarınız artabilir. Hafta sonunda; para, kazançlar, yakın çevre, eğitim, seyahat konularıyla ilgilenebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Haftanız harika geçsin.

Sevgili Akrep; haftaya sosyalleşerek, arkadaşlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Aşk, seyahat, eğitim, kardeşlerle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; hastane, sağlık, gizli düşmanlarla ilgili konular ön plana çıkabilir. Fiziksel değişim, kişisel bakım yapabilirsiniz. Hafta sonunda; para, kazançlar ön plana çıkabilir, ailenizle zaman geçirebilirsiniz. Gayrimenkul, taşınmazlarla ilgili fırsatlarınız olabilir. Haftanız harika geçsin.

Sevgili Yay; haftaya kariyer, iş hayatınıza odaklanarak başlayabilirsiniz ancak çatışmalar gerçekleşebilir. Kazançlarınız ise artabilir. Aşktan yana güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; hastane, sağlık, gizli düşmanlarla ilgili konular ön plana çıkabilir. Ani gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca fiziksel görünüşünüzle ilgilenebilirsiniz. Kişisel bakım yapabilirsiniz. Hafta sonunda; kendinize zaman ayırabilirsiniz. Aile, ev konularında bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Haftanız harika geçsin.

Sevgili Oğlak; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk alanlarıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Bu dönemde özellikle aşk, tatil, çocuklardan yana önemli gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; kariyer, iş hayatınız ön plana çıkabilir ancak tartışmalar gerçekleşebilir. Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Maddi kazançlarınızla ilgili ise güçlü gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Hastane, sağlık konuları gündeme gelebilir. Haftanız harika geçsin.

Sevgili Kova; haftaya finans, özel hayat, sağlık konularına odaklanarak başlayabilirsiniz. Ev, aile, gayrimenkul konularında şans sizinle olacak. Ayrıca gizli aşklar gündeme gelebilir. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları ön plana çıkabilir. Kariyer, iş hayatınızda bazı krizsel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; kariyer maddi kazançlarınızda kalıcı gelişmeler gerçekleşebilir. Sosyal çevrenizle zaman geçirebilirsiniz ve harcamalarınız artabilir. Haftanız harika geçsin.

Sevgili Balık; haftaya partner, ortaklık konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Sosyal çevrenizle beraber harekete geçebilirsiniz. Ayrıca gizli düşmanlarınızla ani sorunlar gerçekleşebilir. Hafta ortasında; finans, özel hayat, sağlık alanlarına odaklanabilirsiniz. Harcamalarınız artabilir. Seyahat, eğitim ve hukuksal alanda ise destekleneceksiniz. Hafta sonunda; kariyer iş hayatınız ön plana çıkabilir ve engellerle karşılaşabilirsiniz. Haftanız harika geçsin.

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