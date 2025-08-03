Haftalık burç yorumları (4 - 10 Ağustos 2025): Bu hafta burçları neler bekliyor?

Bu hafta bazı zorlu enerjilerle yüzleşmek zorunda kalabiliriz ama tüm bunlar uzun vadede evrimimize katkı sağlamak için burada. Özellikle 6 Ağustos’ta Mars Terazi burcuna geçerken, Mars ile Satürn arasındaki karşıtlık giderek yoğunlaşıyor. Neyse ki, Venüs ile Jüpiter’in birbirine yaklaşması bize bolluk, bereket ve yeni fırsatlar getirecek bir dönemin kapılarını aralıyor. 9 Ağustos’ta Kova burcunda gerçekleşecek Dolunay ise bize; sağlam dostlukların ve aile bağlarının başarıya ulaşmada ne kadar etkili olduğunu gösterecek. Bu hafta, destek sistemimize ve kendimize duyduğumuz güven sayesinde gücümüzü nasıl bulacağımızı öğretiyor. Peki, 4 - 10 Ağustos 2025 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. İşte haftalık burç yorumları...

4 - 10 AĞUSTOS 2025 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Koç; bu hafta dürtüsel doğanı kontrol etmek adına harika bir zaman. Mars ile Satürn arasındaki karşıtlık seni yavaşlamaya zorlayabilir, istesen de istemesen de.

Haftanın başında Yay burcundaki Ay, seni seyahate açık ve keşfetmeye hevesli kılıyor. Bu enerjiyi seyahat planlarını şekillendirmeye yönlendir ama herhangi bir rezervasyon için 11 Ağustos’taki Merkür retrosunun bitmesini bekle. Salı günü Oğlak burcundaki Ay, hedeflerine ulaşmak için sana özgüven verecek. 6 Ağustos’tan itibaren Mars’ın Terazi’ye geçmesiyle, kendi hikâyeni yeniden yazma ve vizyonuna güvenme zamanı geliyor. 9 Ağustos’taki Kova Dolunayı ise ilişkilerde sınırların önemini gösterecek. Jüpiter ile Venüs’ün birleşimi sayesinde, aşkın hayatındaki etkisi daha belirgin hâle gelecek.

Sevgili Boğa; Yay burcundaki Ay haftanın başında işleri düzene sokuyor ve sana sabırla çalışmanın ödülünü hatırlatıyor. Bu süreçte kendine dönmek ve neye ihtiyaç duyduğunu anlamak için iyi bir zaman. Salı günü Oğlak burcundaki Ay sana hedeflerine sakin ve kararlı bir enerjiyle yaklaşma fırsatı sunuyor. Jüpiter ve senin yönetici gezegenin Venüs bu hafta birbirine yaklaşıyor; bu da seni sevdiklerinle daha derin bağlar kurma konusunda destekliyor. Cumartesi günü gerçekleşecek Kova Dolunayı, kötü alışkanlıklarından kurtulmanı kolaylaştıracak. Bu dolunay, haritandaki en tepe noktada yer alıyor; son altı ayda yaptığın işleri gözden geçirmek adına oldukça önemli bir transit. Değişim planların varsa, 11 Ağustos’ta Merkür ileri harekete geçtikten sonra daha etkili olacaktır.

Sevgili İkizler; Yay burcundaki Ay haftanın başında ortaklık evinde bulunuyor ve bu da ilişkilerinde derin bir değerlendirme sürecini başlatıyor. Mars’ın Terazi burcuna geçişi, sınırlarını koruyarak gerekli değişimleri yapman için sana cesaret verecek. Salı günü Oğlak burcundaki Ay, çözüm aradığın karmaşık konuları anlaman için seni destekleyecek. Yeni düşünce yöntemleri geliştirmen mümkün. Jüpiter ve Venüs’ün Yengeç burcundaki kavuşumu, kendini daha iyi planlamana ve odaklanmana yardımcı olacak. 9 Ağustos’taki Kova Dolunayı, yarım kalmış bir projeyi veya akademik hedefi tekrar gündeme getirebilir. Altı ay önce başlattığın bir şeye yeniden dönüp ne kadar yol katettiğine bakmalısın.

Sevgili Yengeç; haftaya biraz zorlayıcı bir başlangıç yapabilirsin ama burcundaki Venüs ile Jüpiter kavuşumu haftanın sonuna doğru umut ve pozitiflik getirecek. Jüpiter tarafından yönetilen Yay burcundaki Ay, göz ardı ettiğin alanlara yeni bir bakış açısıyla odaklanmanı sağlıyor. Yapılacaklar listene geri dön ve eksikleri tamamlama zamanı. Salı günü Oğlak burcundaki Ay, ilişkilerle ilgili önemli konuşmaları gündeme getirebilir. Terazi burcundaki Mars, ilişki dinamiklerinde bazı zorluklara yol açabilir ama bu süreç seni olgunlaştıracak ve kişisel olarak büyütecek. Cumartesi günü gerçekleşecek Kova Dolunayı ise kendinle daha derin bir bağ kurmana yardımcı olacak. Gelecekte ilişkilerde ne aradığını kendine dürüstçe sormalısın.

Sevgili Aslan; haftaya yaratıcı enerjinle başlıyorsun. Zaten doğuştan lider birisin ama Salı günü Ay Oğlak burcuna geçtiğinde, başkalarına liderlik şansı tanımanın da önemli olduğunu göreceksin. Cumartesi günü Kova burcundaki Dolunay, ilişkiler evinde etkili olan Pluto’nun yoğunluğunu artırıyor. Son altı ayda ilişkilerin büyük dönüşümler yaşamış olabilir. Bu Dolunay, özellikle sınırlarını netleştirmen konusunda sana yeni farkındalıklar getirebilir. Eğer son zamanlarda arkadaşlarına ya da partnerine karşı yeterince anlayışlı olmadıysan, bu dönem sana bunları gösterebilir.

Sevgili Başak; haftanın başında Yay burcundaki Ay sayesinde hayallerin yeniden mümkün görünüyor ve yeni fikirlerine âşık oluyorsun. Bu topraklayıcı enerji, özellikle son zamanlarda çok koşturduysan sana yeniden güç verecek. Mars’ın Çarşamba günü Terazi burcuna geçişiyle birlikte hafta sana olumlu bir perspektif sunuyor. Salı günü Oğlak burcundaki Ay, aşk hayatında flörtöz bir hava getiriyor ve sana daha fazla özgüven kazandırıyor. Jüpiter ve Venüs’ün yakınlaşması, bir ilişkin varsa romantizmi canlandırabilir ve moralini yükseltebilir. Sevdiklerinle kaliteli vakit geçirerek bu enerjiden faydalanabilir, partnerinle kutlama tadında bir şeyler yapabilirsin. Hafta sonu Kova burcundaki Dolunay, yeni insanlarla tanışmana ve iş birliği ortamlarında bakış açını yenilemene yardımcı olacak. Artık Mars yeni burçta olduğu için kazandığın özgüvenle çok daha sağlam ilişkiler kurabileceksin.

Sevgili Terazi; haftanın başında Yay burcundaki Ay etkisiyle düşüncelerini kâğıda döküyorsun. 6 Ağustos’ta Mars burcuna geçerek seni içindeki savaşçı ruhla daha çok buluşturacak. Salı günü Oğlak burcundaki Ay, ev ve aileyle ilgili ihtiyaçlarını anlaman için sana destek verecek. Mars burcunda hareket ederken, evde onarım işleri için bir usta çağırmak, bir odayı dekore etmek ya da uzun zamandır ertelediğin ev işlerini halletmek gibi konularda harekete geçebilirsin. Satürn’ün disipliniyle birleşince kararlılığın artacak, Mars da sana enerji verecek. Cumartesi günü Kova Dolunayı ise seni âşık olmaya ya da kalbini yeni fikirlere açmaya hazırlayabilir. Jüpiter ve Venüs’ün kavuşumu, bu duyguları daha da güçlendirecek. Eğer aşk gündeminde yoksa bile, Dolunay sana yeni deneyimlere açık olma cesareti getirecek.

AKREP BURCU

Sevgili Akrep; haftaya Yay burcundaki Ay ile başlıyorsun, bu da değer sistemini gözden geçirmeni sağlıyor. Geçmişe dair düşünceler de aklına gelebilir; kendini iyileştirmek ve öz bakımına öncelik vermek için iyi bir zaman. Salı günü Ay Oğlak burcuna geçtiğinde, aile ve ev hayatına daha çok odaklanabilirsin. 6 Ağustos’ta Mars Terazi burcuna giriyor ve bu transit seni duygularınla yüzleşmeye itebilir. Bu dönemde kendini net şekilde ifade etmek zor olsa da sabrın sayesinde bu enerjiden güç alabilirsin. Cumartesi günkü Kova Dolunayı ise, tıpkı Oğlak Ay’ı gibi, seni evine ve ailene bağlanmaya çağırıyor. Hafta sonu lider rolüne bürünebilir, çevrendekilere destek olabilir ve onlardan rehberlik bekleyen kişilere yol gösterebilirsin. Ayrıca bu dönem duygusal şifalanma, dürüstlük ve barışma enerjisi de taşıyor.

Sevgili Yay; haftanın başında kendi burcundaki Ay sayesinde ilerleme ve büyüme fırsatları yakalıyorsun. Emeklerinin meyvelerini topladığını görebilirsin. Salı günü Oğlak burcundaki Ay, sorumluluk bilincini güçlendirecek ancak bu arada öz bakımı da ihmal etmemeni hatırlatıyor. Eğer kendini şarj etmen gerekiyorsa, Cumartesi günü Kova Dolunayı bunun için harika bir fırsat sunacak; Mars’ın Terazi’deki desteğiyle olaylara yeni bir perspektiften bakabilirsin. Bu hafta, yöneticin Jüpiter ile Venüs’ün buluşması sayesinde olumlu gelişmeler yaşayacaksın. Karşına çıkan zorlukları aşabilecek güce sahip olduğunu fark edeceksin. Olumsuz düşüncelere fazla güç verme; odağını pozitif şeylere yönelt.

Sevgili Oğlak; bu hafta Jüpiter ve Venüs’ün yakınlaşmasıyla birlikte kendini daha neşeli ve mutlu hissedeceksin. Haftanın başında Yay burcundaki Ay, ilişkilerinde ne aradığını hatırlatıyor ve sana olgunlaşmayı, anda kalmayı öğretiyor. Geçmişten ders almak önemli olsa da, özellikle yeni bir ilişkin varsa zihnini şimdiki zamana odaklamak faydalı olacak. Salı günü Ay burcuna geçince, olaylara daha net ve gerçekçi yaklaşabileceksin ancak zaman zaman partnerine de kırılgan yönünü göstermeyi unutma. Mars Çarşamba günü Terazi burcuna geçtiğinde, önümüzdeki haftalarda başarıya ulaşma isteğin artacak. Hafta sonu Kova Dolunayı ise sana dostlukları koruma mesajı veriyor. Arkadaşlarına yeterince zaman ayıramadıysan, şimdi onlarla yeni bir sayfa açabilirsin.

Sevgili Kova; bu hafta senin için çok güçlü enerjiler taşıyor çünkü hafta sonu burcunda Dolunay gerçekleşecek. Haftanın başında Yay burcundaki Ay, arkadaşlıklarını onurlandırmanı sağlıyor. Sosyal çevreni genişletmek için çok uygun bir dönem; network kurmak kendini daha güvende hissettirecek. Salı günü Oğlak burcundaki Ay, anlamlı araştırmalar yapmak veya yeni bilgiler öğrenmek için mükemmel bir fırsat yaratıyor. Merkür önümüzdeki hafta ileri hareketine döneceği için bu dönemde daha disiplinli hissedebilirsin. Venüs ve Jüpiter’in kavuşumu, hafta boyunca kendini daha motive hissetmene yardım edecek; Mars ve Satürn karşıtlığının yarattığı gerginlikten de toparlanmanı sağlayacak. 9 Ağustos’taki Dolunay ile birlikte Pluto’nun etkileri de yoğunlaşacak ve bir tür yeniden doğuş yaşayabilirsin. Hafta sonu, son altı aydaki gelişmelerini değerlendirme zamanı. Yeni fikirlerin filizlenmeye başlıyor ancak yeni adımları atmak için Merkür’ün düzelmesini beklemen daha iyi olur.

Sevgili Balık; bu hafta döngüleri kapatma temasıyla ilerliyor. Yay burcundaki Ay sayesinde iletişimdeki tıkanıklıklar onarılıyor, ortam hafifliyor ve insanlarla barışma fırsatları doğuyor. Salı günü Oğlak burcundaki Ay, eğer ilişkilerinde değişiklikler arıyorsan ya da hedeflerini yenilemek istiyorsan sana araştırma ve plan yapma gücü verecek. Satürn’ün enerjisiyle analiz yapıp ileriye dönük sağlam kararlar alabilirsin. Haftanın sonuna doğru Jüpiter ve Venüs’ün kavuşumu seni yeni fikirlerle, yeni bağlantılarla ve umut dolu bir enerjiyle buluşturacak. Cumartesi günkü Kova Dolunayı, sana hem başkalarını dinlemeyi hem de gerektiğinde bir lider olmayı öğretiyor. Yine de hafta sonuna doğru biraz yalnız kalıp dünyanı dengelemek isteyebilirsin.

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...

İLGİLİ İÇERİKLER