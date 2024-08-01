İlişki yaşarken kavga etme olasılığı en yüksek 3 burç

İlişkinizde ara sıra yaşanan kavgalar normal ve hatta sağlıklı olabilir. Çünkü herkes bazen bir şeyler hakkında sinirlenebilir ve anlaşamamakta utanılacak bir şey yoktur. Elbette, bazı çiftler birbirleriyle çok daha sık kavga eder ve bazen bu gerginlik bazı temel kişilik farklılıklarından kaynaklanabilir. Astrolojik bir bakış açısından, kozmik uyumlulukları (veya uyumsuzlukları) nedeniyle diğerlerinden çok daha fazla kavga etme eğiliminde olan bazı burç çiftleri vardır.

İlişkilerde astrolojik uyumluluk söz konusu olduğunda, yalnızca güneş burçlarına dayanarak hangi çiftlerin uyumlu olup olmayacağına dair kesin bir değerlendirme yapmak imkansızdır. Bunun nedeni, herkesin yalnızca bir burç setinin çok ötesine geçen önemli uyumluluk belirteçleriyle dolu karmaşık bir doğum haritasına sahip olmasıdır. Ancak, burç üyelerinin hangilerinin çatışma olasılığının daha yüksek olduğunu görmenin bazı basit yolları vardır ve bunlardan biri, bir haritada iki burcun birbirine yaptığı astrolojik yönlere bakmaktır.

Burç çarkına bakarsanız, 12 burç her zaman aynı sırayla düzenlenir ve aralarındaki açılara dayanarak birbirleriyle ne kadar kolay uyum sağlayacaklarına dair bir fikir edinebilirsiniz. Bunlar yönler olarak bilinir ve bazıları diğerlerinden daha zorlayıcı kabul edilir. Örneğin, kare yönler gezinmesi oldukça zordur ve bunlar her zaman üç burç ayrı olan burçlar arasında meydana gelir. Bir diğer zor yön ise beşgen veya uyumsuz yön olarak bilinir ve bunlar burçlar beş burç ayrı olduğunda meydana gelir.

İki burç uyumsuz olduğunda, çok az ortak noktaları vardır. Hatta birbirleriyle kare oluşturan burçlardan bile daha az ortak noktaları vardır çünkü bir elementi, bir kutupluluğu veya bir modaliteyi paylaşmazlar. Bu nedenle, bu çiftlerin aynı fikirde olması zordur ve bu da yakın bir ilişkide çok fazla hayal kırıklığına ve kavgaya yol açabilir.

Hiçbir iki burç drama dolu bir ilişkiye mahkum değildir. Ancak uyumsuz güneş burçlarına sahip birkaç burç çifti için kavga etme olasılığı çok daha yüksektir.

İLİŞKİDE KAVGA ETME OLASILIĞI EN YÜKSEK OLAN 3 BURÇ

Koç ve Akrep

Ateşli Koç burcu ve sinirli Akrepler her zaman aynı fikirde olmayabilirler. Ancak önemli bir ortak noktaları vardır: yönetici gezegenleri Mars. Bu kızgın gök cismi tutku, saldırganlık ve savunmacılığın kozmik yöneticisidir. Bu nedenle hem Koç hem de Akrep üzerindeki savaşçı benzeri etki birbirlerinin çılgınlığına denk olmalarını sağlar. Ancak aynı zamanda bazı patlayıcı kavgalara da neden olur.

Koçlar genellikle çabuk sinirlenirler, Akrepler ise genellikle öfkelerini derinde biriktirir ve bir anda taşana kadar beklerler. Her iki burç da kendi alanlarını savunmaya eşit derecede hazır olsa da, bunu çok farklı şekilde yaparlar ve öfkeyle başa çıkma tarzları birbirleri için özellikle tetikleyici olabilir. Bununla birlikte, Koç ve Akrep kavga edebilirken, aşırı tutkulu barışma seksleri de onlar için kaçınılmazdır.

Boğa ve Yay

Boğalar, kendi hızlarında hareket etmeyi seven ve güvenilir olmakla övünen toprak burçlarıdır. Ancak ateşli ve özgür ruhlu Yaylar, sürekli hareket halindedir ve bir anda bir şeyden diğerine geçerler. Bu iki burç kesinlikle ortak bir zemin bulabilirken, farklılıkları birbirleri için özellikle sinir bozucu olabilir ve bu da bazı büyük anlaşmazlıklara yol açabilir.

Yay burcunun özgürlük ve sürekli uyarılma konusundaki ateşli ihtiyacı, Boğa burcunun kendini güvensiz ve bitkin hissetmesine neden olabilir. Çünkü bu sabit toprak burçları hayatın duyusal zevklerine dalabilecekleri daha yavaş bir temponun tadını çıkarmak isterler. Bu arada, gezgin Yay burcu, Boğa burcunun evcimen eğilimleri tarafından boğulmuş hissedebilir. Çünkü bu çılgın yürekli insanlar genellikle parti yapmayı ve tamamen spontane olmayı severler. Ne yazık ki, her iki burç da çok fazla taviz vermek istemiyor; Boğa oldukça inatçıdır ve Yay burcu kendini beğenmiş davranabilir; bu nedenle, bir ilişkinin samimiyetini yönetmeye çalışırken bu kesinlikle bazı hararetli tartışmalara yol açabilir.

Yengeç ve Kova

Bir Yengeç ve Kova çift olmaya karar verdiğinde, aşılması gereken birçok engel olacak çünkü bu su ve hava burçları birbirinden çok farklı. Ve kesinlikle üstesinden gelinmesi imkansız olmasa da, bu iki burcun ilişki ihtiyaçlarında oldukça zorlu uyumsuzlukları olduğu için kendilerini oldukça fazla kavga ederken bulabilirler.

Yengeç, zodyağın en besleyici ve hassas burçlarından biridir ve sevdikleriyle duygusal yakınlığı sürdürmek onlar için çok önemlidir. Ancak havadar Kova çok daha mesafelidir. Genellikle hayata daha nesnel ve duygusuz bir bakış açısıyla bakarlar ve bu da bazen onları mesafeli gösterebilir. Bazı Kova insanları bir Yengeç'in duyguları tarafından biraz boğulmuş hissedebilir. Bu da onların geri çekilmesine veya kötü tepki vermesine neden olabilir.