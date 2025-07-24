Hakan Sabancı'nın objektifinden Hande Erçel: Amalfi'den romantik kare
Geçtiğimiz günlerde Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile modacı Elie Saab’ın oğlu Celio Saab’ın Lübnan’da Zein Qutami ile evlendiği düğüne katılmıştı. Çift şimdi de tatil için rotasını Amalfi'ye çevirdi.
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Başarılı oyunculuk kariyeriyle adından söz ettiren Hande Erçel, özel hayatıyla da magazin gündeminde kalmaya devam ediyor. Genç iş insanı Hakan Sabancı ile bir süredir birlikte olan Erçel, sevgilisiyle tatiline devam ediyor.
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Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü modacı Elie Saab’ın oğlu Celio Saab’ın Lübnan’daki görkemli düğününe katılmıştı.
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Aşk dolu kareleriyle dikkat çeken ikili, şimdi de rotasını İtalya’nın gözde tatil beldelerinden Amalfi’ye çevirdi.
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Güneşli günlerin tadını çıkaran çift, sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla yine gündem oldu. Hakan Sabancı’nın, sevgilisi Hande Erçel’i manzarayla birlikte çektiği kare, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.