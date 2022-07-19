İlişkinizin geleceğini öğrenin! Kompozit harita nedir? Kompozit harita nasıl yorumlanır?

Astrolojiye olan ilgi gün geçtikçe çoğalırken bu konuda merak edilenlerin sayısı da artış gösteriyor! Her gün yüzlerce kişi doğum haritasına, burç yorumlarına ve birliktelik haritasına bakıyor. Bu sayede hem geçmiş hem şimdiki zaman hem de gelecek zaman hakkında bilgi sahibi olunabiliyor. Astrolojiye ilgi duyan kişiler için son derece önemli olan ve sıklıkla merak edilen konulardan bir tanesi de birliktelik haritası! Yüz binlerce çiftin araştırdığı, ilişkilerinin geleceklerini öğrenmek için detaylı bir şekilde incelediği birliktelik haritası nedir? Kompozit harita nasıl yorumlanır?

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BİRLİKTELİK HARİTASI (KOMPOZİT HARİTA) NEDİR?

Birliktelik haritası; bireylerin birlikte oldukları kişi ile kesişim noktalarını, uyumlarını ve ilişkilerini ortaya çıkaran haritaya verilen isim. Tıpkı doğum haritası gibi birliktelik haritası da pek çok bilgiye ulaşmaya yardımcı oluyor. Bu sayede bireyler ilişkileri hakkında bilgi alabilirken aynı zamanda ilişkilerini daha doğru bir şekilde yönlendirebiliyor.

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BİRLİKTELİK HARİTASI NASIL BULUNUR?

Birliktelik haritası bulmak için birkaç yöntem bulunuyor. Bu yöntemlerden ilki alanında uzman bir astrologdan yardım almak olarak biliniyor. Alanında uzman bir astrologdan yardım alındığında kısa süre içerisinde birliktelik haritası ortaya çıkarılabiliyor. Bunun yanı sıra astrologlardan yardım almadan birliktelik haritası hesaplaması gerçekleştirmek de mümkün. Birliktelik haritasının bulunması için arama motorunda yer alan birliktelik haritası hesaplama motorlarından yararlanılabiliyor. Bu şekilde birkaç dakika içerisinde birliktelik haritasının hesaplanması mümkün. Birliktelik haritası hesaplama kısmında çiftlerin adının, soyadının, doğum günü, ayı ve yılının, doğum saatinin ve doğum yerinin belirtilmesi gerekir. Bu bilgilerin ilgili kısımlara yazılmasının ardından birliktelik haritası hesaplama işlemi gerçekleştirilir.

KOMPOZİT HARİTA İLE SİNASTRİ ARASINDAKİ FARKLER NELERDİR?

Birliktelik haritası ilişkilerde iki tarafın özelliklerini karşılaştırırken Sinastri ise bu şekilde bir karşılaştırma gerçekleştirmez.

Birliktelik haritası ilişki hakkında bilgi verirken Sinastri haritası ise ilişkiler hakkında detaylı bilgi içermez.

Sinastri haritasında kişinin kendi hayatı konu edilir. Ancak iki haritanın üst üste koyulmasıyla hangi noktalarda çakışmalar olduğu, hangi noktalarda düzelmelerin yaşandığı hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür.

BİRLİKTELİK HARİTASI (KOMPOZİT HARİTA) NASIL YORUMLANIR?

Birliktelik haritasının elde edilmesinin ardından yorumlanması da büyük önem taşıyor. Bu haritanın doğru bir şekilde yorumlanması için kişilerin birkaç püf noktayı bilmesi gerekiyor. Öncelikle birliktelik haritasında Ay, eril kişiyi işaret ediyor. Erkek bireyin nasıl bir kadını hayatında istediği, hayalindeki kadını, ilişkiden beklentilerini görmeyi sağlıyor. Ay kısmında sert bir açının bulunması durumunda ilişkide yaşanabilecek olumsuzluklar hakkında bilgi sahibi olunabiliyor. Bunun yanı sıra olumlu bir açı olması durumunda ise ilişkide konuşarak anlaşma, sorunları kısa süre içerisinde çözme becerisi, olumlu paylaşımlar ve uzun süreli bir ilişki enerjisi görülüyor. Birliktelik haritasında bulunan Venüs ise yine eril haritası için oldukça önem taşır. Bu kısımdan da eril bireyin nasıl bir ilişki istediği hakkında bilgi sahibi olunabiliyor. Harita içerisinde Venüs’ün Ay, Güneş ya da Mars ile kavuşması durumunda bu ilişkinin güçlü bir ilişki olacağı söyleniyor. Aynı zamanda Satürn – Venüs kesişimi de uyumlu açılar arasında yer alıyor ve bu açının elde edilmesi durumunda ilişkinin romantik ve dinamik bir ilişkiden çok ciddi ve monoton bir ilişki olduğu ortaya koyulabiliyor.

Birliktelik haritasında yer alan Mars ise dişil bireyin aşık olmak istediği, hayatına almak istediği kişinin özelliklerini belirtiyor. Eğer eril bireyin haritasında bulunan Venüs ile dişil bireyin haritasında bulunan Mars kesişiyorsa bu durumda ilişki olumlu bir şekilde değerlendirilebiliyor. Ancak haritaların doğru bir şekilde incelenmesi ve yorumlanması gerekiyor. Aksi bir durumda haritadan olumsuz sonuçlar çıkarılması ile yanlış bir adım atılması mümkün hale geliyor.