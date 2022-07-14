Karma astroloji nedir? Karma astrolojide evlerin anlamı ne?

Karma astroloji, geçmişten bugüne yaşamış olduğunuz deneyimlerinizi doğum haritanız üzerinden çeşitli teknikler ile inceleyerek size geleceğinizi gösteren bir alan. Doğu ve batı astrolojilerinin bir harmanı olarak karşımıza çıkan karma astroloji, yaşantınızda düğümlenmiş noktaları, karşınıza çıkan kişileri ve yaşam yolculuğunuzda yer alan döngüleri ve çıkmazları sizin doğum anınızda gökyüzündeki yıldızların konumuna göre açıklamaya çalışan bir astroloji çeşidi. Bu makalede karma astroloji nedir? Karma astrolojisinde evlerinde evlerin anlamları ne? sorularının yanıtlarına bakıyoruz.

KARMA ASTROLOJİ NEDİR?

Karma astroloji doğum haritanız ile birlikte evrenin size getirdiği ve getirecekleri konusunda bilgiler sunmayı ve yaşamınız ile ilgili önemli çıkarımlarda bulunmayı hedefler. Karma astrolojiden yararlanabilmeniz için öncelikle doğum haritanızı öğrenmeniz çok önemlidir çünkü doğum haritanızı kullanarak çıkarımlarda bulunur. Çeşitli karma noktası hesaplamalarını gezegenler ile birleşik bir şekilde yorumlayarak yaşantınız hakkında çıkarımlar yapabilmeyi vaadeder.

DOĞUM HARİTASI NEDEN ÖNEMLİ?

Karma astroloji için yeryüzü, gökyüzünün bir yansımasıdır. Tam olarak doğdunuz anda gökyüzünün almış olduğu konum size özeldir. Doğduğunuz ânın bir fotoğrafı olan doğum haritası sizin yaşama getirdikleriniz ve evrenin sizin yaşantınıza kattıkları açısından içerisinde pek çok önemli bilgiyi saklar. Doğum haritanızı çıkartmak karma astrolojiden faydalanmak için atılacak olan ilk adımdır. Sonrasında astrolojinin sınırsız günlerinden yararlanmak için kendinizi karmanın gücüne bırakabilirsiniz.

KARMA ASTROLOJİDE EVLER

Ev unsuru astroloji için çok önemlidir. Doğu’dan başlayarak Batı’ya doğru saat yönünün tersi bir yönde sıralanan evler 12 kısımdan oluşur. Evler, hayatınızda kişisel, çevresel ve sosyal anlamda içinde bulunduğunuz durumu, bu alanların size ve sizin bu alanlara olan etkilerinizi ve konumlarınızı açıklamaya yarar. Bu evlerde burçlar ve burçları temsil eden gezegenler yer alır. Bu evlerde yer alan gezegenleriniz sizin o evin konusunu hangi şekillerde ortaya koyduğunuz ile ilgili bilgiler verir ve gelecekte o ev konusunda neler olacağını öngörür. Bu evlerden ilki yükselen burçtur. Doğum saatinizi bilmeniz bu evin size getirmiş olduğu durumları nasıl yaşadığınızı ve gelecek muhtemel durumlara nasıl tepki vereceğinizi belirler.



KARMA ASTROLOJİ İLE NELER ÖĞRENİLİR?

Yaşamın karanlık taraflarını aydınlatmak, başa gelen olaylara anlam vermek ve gelecekte nelerle karşılaşılacağına, nerelerde bulunulacağına dair öngörüler karma astroloji konusuna girer.

Doğum haritanızın sonsuz evren içerisindeki önemini ve sadece size özel olan bir ânın evren için ne kadar etkili olduğunu görebilirsiniz. Doğduğunuz andan itibaren evrende bir yer kaplamaya başlamış olursunuz ve size olan getirileri ile hayatınızı şekillendirirsiniz. Karma astroloji bu şekillendirmeyi gezegenlerin ve yıldızların bilgisi ışığında yapmayı hedefler.

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