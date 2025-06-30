1 Temmuz 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

1 Temmuz 2025 Salı günü astroloji burçlar için neler söylüyor? Astrolog Dilara Yıldızhan; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumlarını Elele okuyucuları için yazdı. İşte 1 Temmuz 2025 günü için günlük burç yorumları...

1 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU - 1 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; Bu Salı; sezgilerin huzurlu bir durumda. Hemen cevaplar bulmaya çalışmadan onları dinle. İş yerinde, yaklaşmakta olan bir zorluğu önceden fark edebilirsin. Evde ise, ertelenmiş bir konuşma için ideal bir zaman oluşabilir.

BOĞA BURCU - 1 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; Bugün nostaljik bir hava seni ziyaret edebilir ama bunu köklerinle yeniden bağ kurmak ve sana huzur veren şeyleri hatırlamak için kullan. Aceleci mali kararlar almaktan kaçın. Nazik ve mantıklı bir mali tavsiye büyük fark yaratabilir.

İKİZLER BURCU - 1 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; Zihnin hâlâ oldukça açık. Bunu önümüzdeki günleri planlamak ve net öncelikler belirlemek için kullan. Aşkta, samimi bir konuşma güveni güçlendirebilir. Ortak sessizlikler için de alan bırak.

YENGEÇ BURCU - 1 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; Duyguların net ve iyi yönlendirilmiş durumda. Bugün, ilerlemeni engelleyen döngüleri kapatmak ve yeni olasılıklara açılmak için ideal. Aile içinde empatin, anlaşmazlıkların olduğu yerlerde köprüler kurabilir.

ASLAN BURCU - 1 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; Enerjin liderlik etmeye yönelse de, bugün kendini dayatmak yerine sükûnetle ilham vermek seni daha çok parlatacak. Bırak, eylemlerin konuşsun. Duygusal alanda, partnerinin jestlerine dikkat et.

BAŞAK BURCU - 1 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; Gözlem yeteneğin bugün başkalarının fark etmediği detayları görmene yardımcı olacak. Bulunduğun çevrede zekice çözümler bulabilirsin. İlişkilerde, gerginlik büyümeden önce dürüstçe konuş; zamanında yapılan küçük bir diyalog yanlış anlamaları önleyebilir.

TERAZİ BURCU - 1 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi; Bu Salı yaratıcılık seninle. Kişisel projeler ya da tarz değişiklikleri için harika bir zaman. Yakın çevrende biri senden tavsiye isteyebilir; sözlerin onların gününü aydınlatabilir.

AKREP BURCU - 1 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; Bugün duygusal bir dönüm noktasını temsil ediyor. Artık sana faydası olmayan şeyleri bırakmaya hazırsın. İlişkilerde, samimiyet yeni kapılar açacak. Gerçekten ne hissettiğini dile getirmeye cesaret et.

YAY BURCU - 1 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; Keşfetme arzun bugün güçlü şekilde uyanıyor. Yeni bir hobi edinebilir ya da bakış açını genişletecek biriyle tanışabilirsin. Aşkta, hassas tarafını çekinmeden göster.

OĞLAK BURCU - 1 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; Bugünün anahtar kelimesi: denge. Hafta sonun yoğun geçtiyse biraz dinlen. Kendinle bağ kur ve iletişim aracılığıyla kalbini sevdiklerine yaklaştır.

KOVA BURCU - 1 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; Planlarında beklenmedik bir değişiklik seni daha iyi bir sürprizle karşılayabilir. İlk anda reddetme. Sosyal çevrende, biri sana hayatı farklı bir bakışla göstererek gözünü açabilir.

BALIK BURCU - 1 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU