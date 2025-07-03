Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol balayı için Yunanistan'a gitti

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında İtalya tatilinde sevgilisi Merve Dinçkol'a evlenme teklifi eden ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, dört yıllık ilişkilerini geçtiğimiz günlerde görkemli bir düğünle evlilikle taçlandırdı.

Çiftin nikah töreni, Feyyaz Şerifoğlu'nun rol aldığı iki dizide de karakterinin partnerine evlenme teklifi ettiği sembolik bir yer olan Kemer Country'de gerçekleşti. Nikah töreninde duygusal anlar da yaşandı. Özellikle Feyyaz Şerifoğlu'nun annesinin, oğlunun bu mutlu gününde gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Düğün sonrası balayına çıkan ünlü çiftin rotası Yunanistan oldu. Şerifoğlu ve Dinçkol, tatillerinden keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Yunanistan'ın Pire şehrine giden çiftin romantik tatil pozları, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Merve Dinçkol, evliliğin ardından eşi Feyyaz Şerifoğlu'nun soyadını da sosyal medya profiline ekleyerek, profilini "Merve Dinçkol Şerifoğlu" olarak güncellemişti. Bu detay, çiftin yeni hayatlarına resmiyet kazandırdığını bir kez daha gösterdi.