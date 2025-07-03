Anne olmak için gün sayıyor! Zeynep Mayruk'tan New York'ta yeni hamilelik pozları

New York'ta tatil yapan ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ve eşi Zeynep Mayruk, tatilden karelerini paylaşmaya devam ediyor. Anne olmak için gün sayan Mayruk, karnı burnunda yeni pozlarını paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Anne olmak için gün sayıyor! Zeynep Mayruk'tan New York'ta yeni hamilelik pozları - Resim : 1

Başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş, uzun süredir birlikte olduğu modacı sevgilisi Zeynep Mayruk’a 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenme teklif etmiş, çift şubat ayında ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle nişanlanmıştı. 

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Anne olmak için gün sayıyor! Zeynep Mayruk'tan New York'ta yeni hamilelik pozları - Resim : 2

Sarıtaş ile Mayruk, geçtiğimiz yıl 27 Haziran’da Çeşme’de evlenerek mutlu birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı. Şimdilerde erkek bebek bekleyen çift, Amerika’ya tatile çıktı. 

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Anne olmak için gün sayıyor! Zeynep Mayruk'tan New York'ta yeni hamilelik pozları - Resim : 3

Tasarımcı kimliğiyle de tanınan Zeynep Mayruk, tatilden paylaştığı karelerle sosyal medyada ilgi odağı oldu

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Anne olmak için gün sayıyor! Zeynep Mayruk'tan New York'ta yeni hamilelik pozları - Resim : 4

New York’tan “Teşekkürler NYC” notuyla paylaştığı gönderiler arasında yer alan karnı burnunda pozu, takipçileri tarafından büyük beğeni aldı. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.