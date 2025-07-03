Anne olmak için gün sayıyor! Zeynep Mayruk'tan New York'ta yeni hamilelik pozları

Başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş, uzun süredir birlikte olduğu modacı sevgilisi Zeynep Mayruk’a 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenme teklif etmiş, çift şubat ayında ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle nişanlanmıştı.