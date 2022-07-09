Kişiliğiniz doğum haritanızdan okunsun: Doğum haritası (natal) nedir? Doğum haritası nasıl çıkartılır?

Kişisel bilgilere dayanarak çıkarılan doğum haritasına natal harita deniyor. Bu haritalar üzerinden astrologlar, çeşitli yorumlar gerçekleştirerek kişiliğinize ve hayatınıza dair tespitlerde ve öngörülerle bulunuyor. Bir diğer ismi ile doğum haritası anlamına gelen natal harita, dünyaya geldiğiniz anda gökyüzündeki yıldızların ve gezegenlerin konumunu ele alınarak oluşturuluyor. Pek çok kişi natal harita nedir, sorusunun cevabını araştırıyor.

Natal harita sayesinde kişinin doğduğu anda yıldızların, gezegenlerin bulunduğu lokasyonlar ele alınarak dünya merkezli bakış açısıyla bir doğum haritası oluşturuluyor. Bu haritanın kişinin hayatına ve kişiliğine dair kapsamlı bilgiler barındırdığı düşünülüyor. Natal haritanın hesaplanabilmesi için kişilerin doğum yerinin, doğum tarihinin ve doğdukları anın ele alınması gerekiyor. Doğum saati bazında incelendiğinde dakikanın ve saniyenin dahi haritanın düzgün oluşturulması noktasında etkisi olduğu biliniyor.

Natal haritanın içerisinden pek çok konuya dair çıkarımda bulunmak mümkün oluyor. Harita içerisinden çıkarılabilecek bilgiler şu şekilde sıralanabiliyor:

Kişinin güçlü ve zayıf yönleri

Kariyer potansiyelleri, kişinin başarılı olabileceği meslekler

İlişki ve evlilik potansiyelleri

Aile içi durumları ve anne-baba, kardeşlerle olan ilişkiler

Psikolojik ve fizyolojik genel sağlık durumu

Maddi kazanç kapıları ve şans göstergeleri

Bu bilgilerin yalnızca natal harita üzerinden ulaşılabilir olması pek çok kişinin dikkatini çekiyor. Bu sebeple kişiler sıklıkla natal harita yorumlama yoluna başvuruyor.



Natal harita nasıl yorumlanır?

Natal haritayı yorumlayabilmek için öncelikle tutarlı ve doğru doğum bilgilerinin girilmesi gerekiyor. Daha sonrasında bu bilgilere dayalı olarak haritanın oluşturulması bekleniyor. Harita oluşturulduktan sonra astrolojiye göre belirlenmiş olan açıların ve aynı zamanda göstergelerin doğrultusunda haritanın yorumlanması mümkün oluyor.

Natal harita yorumlaması gerçekleştirilirken ele alınması gereken belli başlı noktalar bulunuyor. Astrolojideki gezegenlerin ve evlerin yansımaları, bu evlerin oluşturdukları açılar, hangi burcun hangi eve düştüğü gibi detaylara bağlı olarak natal haritanın yorumlanması mümkün oluyor. Tutarlı bir yorum gerçekleştirilebilmesi için astroloji alanında uzmanlaşmak gerekiyor. Özellikle natal harita yorumlaması gerçekleştirilirken evlerin dikkate alındığı biliniyor.

Astrolojide evler

Astrolojide 12 adet ev bulunuyor. Bu evleri ve evlerin etki ettiği konuları şu şekilde sıralamak mümkün oluyor:

1. ev kişinin dışarıya karşı gösterdiği yönü yani maskesi

2. ev: kişinin maddi Kazancı sağladığı yerler ve harcamaları

3. ev: yakın akrabalar, iletişim yolları ve kısa yolculukları

4. ev: kişinin içerisine doğduğu ev ve ebeveynleri

5. ev: kişinin ilham kaynağı, çocukları ve yaratıcılık noktası

6. ev: kişisel gelişimini desteklenmesi ve sağlık konuları

7. ev: evlilik, sevgililik ve genel itibariyle ikili ilişkileri, ortaklıkları

8. ev: kişinin yıkılıp yeniden doğduğu yer, dönüşümler ve miras

9. ev. Yolculuk, yurt dışı bağlantıları, felsefe ve yüksek öğrenim

10. ev: Kariyer basamakları, dünyaya karşı olan sorumluluklar ve hedefler

11. ev: Arkadaş çevresi, grup organizasyonları

12. ev: Kişinin bilinç dışı davranışları, rüyaları, önsezileri, kolektif bilinci ve ruhsal çalışmaları





Evlerin yansıttığı konular bu şekilde çeşitlilik gösterirken evlere denk gelen burçlar da konular üzerindeki etkileri açıklamakta etkili oluyor. Astrologlar genel itibarıyla evlere düşen burçları, gezegenleri ele alarak natal haritaya bir yorumlama getiriyor. Natal harita yorumlaması doğrultusunda kişinin hayatında yaşaması muhtemel olan olaylar, geçmiş yaşantısına dair bilgiler, kişilik özellikleri ve kadersel bağları hakkında fikir edinmek mümkün oluyor. Buna bağlı olarak günümüzde pek çok kişinin natal harita yorumlatma yolunu tercih ettiği de görülüyor. Bu haritaların yorumlanması doğrultusunda kişilerin hayatları hakkında büyük ölçekli fikir sahibi olması sağlanıyor. Üstelik yalnızca kişinin kendine ait hayatı ile ilgili olarak değil, ilişkileriyle bağlantılı olarak da harita yorumlarının gerçekleştirilmesi mümkün oluyor.