Koç burcu cinsellikte hangi burçlarla anlaşır? Yatakta ne ister?

Koç, astroloji çarkında ilk burç ve aynı zamanda ilk ateş burcudur. Ateşli ve cesurdurlar ancak konu çarşafın altına gelince çok kaygısız olabilirler. Koç burcu, yatakta meydan okumayı sever ve bol miktarda heyecan ister. Yani açıkçası zirvede olmayı sever.

Bir astrolog Koç burcu hakkında şöyle diyor; "Eğer Koç burcunda bir partneriniz varsa, cinsel hayatınız açısından veya başka konularda hiçbir konuda endişelenmenize gerek yok. Bu güneş burcundaki insanlar neredeyse her konuda liderlik yapmayı seviyorlar. Böylece partnerlerinin hoşlantısına göre yatakta doğru hamleleri ne zaman ve nasıl yapacaklarını biliyorlar."

KOÇ BURCU YATAKTA NASIL OLUR?

Seks yapmayı çok severler. Eğlenceli ve özgürdürler ve bunu yaparken partnerinden de aynı şeyi beklerler.

Ön sevişme onların çok sevdiği bir şey değildir. Daha çok ana aksiyona geçmeyi seven türdendirler. Bu yüzden 5 dakikadan fazla bir ön sevişme beklemeyin.

Seksten sonra sarılmayı seven bir Koç'a çok nadiren rastlarsınız. Bunu sizi memnun etmek için yapabilirler. Ama aslında bu Koç'ların tarzı değildir.

Koç çekingen burçlardan değildir. Sınırda tehlikeli olmaktan hoşlanırlar. Misyoner pozisyonu, gibi basit pozisyonlar ve kelimeler onların sözlüğünde olmaz.

KOÇ BURCUNUN CİNSELLİKTE EN İYİ ANLAŞTIĞI 3 BURÇ

Koç ve Aslan

Muhtemelen Koç ve asil Aslan'ın mükemmel bir uyum içinde olduğunu birçok kez duymuşsunuzdur. İkiniz de motive ve dışa dönüksünüz. Ve konu coşku ve çekiciliği ifade etmeye geldiğinde Leo sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Cinsel açıdan konuşursak, bu enerjik tipin size ayak uydurabilmesi, bir araya gelip gezmek için de iyi bir nedendir. Öncelikle ikinizin cinsel olarak bir araya gelip arkadaş kalabildiğinden emin olursanız bu harika olabilir. Uzun vadeli bir ilişki söz konusu olduğunda, her birinizin çok fazla çalışma yapması gerekecek çünkü ikinizin de çok fazla bağlılığa ihtiyacı var.

Koç ve Yay

Yay burcunun mutlu, karşınıza çıkan enerjisiyle iletişim kurmanız oldukça kolaydır. Aranızda geçen cinsel çekiciliğe benzeyen herhangi bir işaret, uzun süre yanıtsız kalmayacaktır.

Yay burcunun arkadaş canlısı, esprili ve güler yüzlü doğası sizin için anında heyecan uyandıracak. Maceracı, her şeye hazır doğanız bu canlandırıcı kişiye hitap edecek. Yatakta asla söndürülemeyecek gibi görünen bir ateşi paylaşacaksınız. Ancak hepsini birden yakmamaya dikkat edin. İkinizin birbirinize o kadar çabuk yükselmesi sonradan aniden soğutabilir, dikkat! Yay sizi ani bir öpücükle boğacak ve vücudunuzun o anda uygun olan herhangi bir yerine dokunmaya kalkacaktır. Bu yaklaşımın hızlı olmasına hayran kalacak olsanız da, her şey bittiğinde elinizde hayal kırıklığı dolu bir çanta kalabilir.

Koç ve Akrep

Burcunuzun yöneticisi olarak ateşli gezegen Mars, ikinizinde ortak noktası. Ancak gece ile gündüz kadar farklısınız. Fakat ikinizin yatak ya da kullanışlı olan herhangi bir mekanda aranızda ateş çıkacağından şüpheniz olmasın. Aranızdaki seksi, hakimiyet mücadelesinin erotik zevk hissi kadar çekici olduğu, tutku dolu bir güreş maçı gibi hissedeceksiniz. Akrep mükemmellik arayışındadır ve sizinle yatakta bunun için bulunduğunun bilincindedir.