Seray Kaya, Sahra Işık ve İdris Aybirdi ile ilgili sessizliğini bozdu

Sahra Işık ve sevgilisi İdris Aybirdi 2019 yılında evlenmişti. Çift, evliliklerinden kısa bir süre sonra ilişkisinde sorunlar yaşamış ve evlilik terapistine gitmişti. Seansların ardından evliliklerine bir şans daha veren ikili, barıştıklarını açıklamıştı.

Çift, sosyal medyadan bebek beklediklerinin müjdesini vermişti. Sahra Işık ve iş insanı İdris Aybirdi, merakla bekledikleri bebekleri Pamir'e 12 Haziran 2025 günü sağlıklı bir şekilde kavuşmuştu.

SÜRPRİZ BOŞANMA AÇIKLAMASI

Sahra Işık, sosyal medyadan yaptığı sürpriz açıklamayla eşi İdris Aybirdi ile boşandıklarını duyurmuştu. Işık mesajında; "Birlikte aldığımız ortak kararla evliliğimizi sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırdık. Hayatımızdaki en kıymetli bağ olan 11 aylık bebeğimizin huzuru ve mutluluğu her zaman önceliğimiz olmaya devam edecektir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve hassasiyet için teşekkür ederiz." ifadelerini kullanmıştı.

Sahra Işık eski kocasının kendisini Kızılcık Şerbeti oyuncularından biriyle aldattığını iddia etmişti. Bu kişinin Seray Kaya olduğu iddiası ise sosyal medyada hızla yayılmıştı.

YASAK AŞK İDDİASINA YALANLAMA

Seray Kaya ile haklarında çıkan yasak aşk iddialarını kesin bir dille yalanlayan Aybirdi, açıklamasına ''Son günlerde hakkımda yapılan yorumlar ve ortaya atılan iddialar nedeniyle kısa bir açıklama yapma gereği duydum. Öncelikle belirtmek isterim ki; karşı tarafla olan evliliğimiz, karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde sona ermiştir. Nitekim boşanma sürecinin ardından kendisinin de kamuoyuyla paylaştığı "saygı ve sevgi çerçevesinde boşandık" açıklaması, bu durumun en açık göstergesidir. Evlilik birliğimiz süresince, sürece dahil edilmeye çalışılan kişi ile iddia edilen tarihlerde bir tanışmamız ya da birlikteliğimiz başlamamıştır. Gerçek dışı tarih ve yorumlarla farklı bir algı oluşturulmasını kabul etmiyor, özel hayatımıza ilişkin gerçekleşen durumlara üçüncü kişilerin haksız şekilde bu sürece dahil edilmesini doğru bulmuyorum. Beni tanıyan herkes bu konudaki duruşumu ve hassasiyetimi bilmektedir. Bugüne kadar sessiz kalmayı tercih ettim. Bunun en önemli nedeni oğlumun bu süreçten mümkün olduğunca az etkilenmesini istemem. Bir baba olarak önceliğim her zaman onun huzuru ve mutluluğu olacaktır. Elbette oğlumla ilgili maddi ve manevi sorumluluklarımı yerine getiriyorum, getirmeye de devam edeceğim. Özel hayatıma, aileme ve yakın çevreme yönelik asılsız iddiaların son bulmasını temenni ediyorum. Bazı meselelerin mahkeme salonlarında ya da sosyal medyada değil, daha sağduyulu bir zeminde ele alınması gerektiğine inanıyorum. Herkesten bu süreçte daha ölçülü ve hassas davranmasını rica ediyorum'' notunu düşmüştü.

Aşk iddialarının magazin gündeminde günlerce konuşulduğu ünlü oyuncu Seray Kaya ise sessizliğini bozarak aldatma haberiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

''HAYATIMDA HİÇ GÖRMEDİM''

Kaan Kurdoğlu'nun haberine göre; Kaya, aldatma haberleriyle ilgili "Sessiz kalmayı sürdürmemin tek nedeni ortada bir çocuk olması. Bu demek değildir ki iddiaları kabul ediyorum. Bir problem var belli ki ama o problemin içindeki kişi ben değilim. Aile kavramına gerçekten önem veren biriyim. Ne bir aileye, ne de özellikle bir çocuğa zarar verebilecek bir adım atacak karakterde biri değilim. Sahra Hanımla düğünde tanışmıştık ondan sonra hayatımda hiç görmedim. Aynı masalarda oturmadık. Beni sosyal medyada takip edince ben de takibe aldım." diye konuştu.