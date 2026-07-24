48 yaşındaki Mine Tugay'dan bikinili pozlar

“Zalim İstanbul”, “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” ve “Yalan Dünya” gibi yapımlarda rol alan Mine Tugay, tatilden yaptığı yeni paylaşımla sosyal medyada dikkat çekti.

Güzel oyuncu son olarak bikinili pozlarıyla adından söz ettirdi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Mine Tugay (@minetugay)'in paylaştığı bir gönderi

"ÜNLÜ GİBİ YAŞAMIYORUM"

Geçtiğimiz aylarda kariyeri hakkında konuşan Tugay, "Şöhreti yüksek bir kadın olarak yaşadığın zorluklar neler oldu" sorusuna "Ben açıkçası ünlü gibi yaşamıyorum. Hayatımda sadelik ve işlevsellik ön planda. Alanımı kendim belirlediğimden çok fazla zorluk yaşamadım" cevabını verdi.

"EMİN OLMADIĞINIZ UYGULAMALARI YAPMAYIN"

Yaptırdığı estetik işlemler ile sık sık gündeme gelen Mine Tugay "Zamanında yapılan bir dolgunun sol gözümün altında donması nedeniyle birkaç ameliyat olmak zorunda kaldım. Şişmeler ve çökmeler oluyor, son olarak orada oluşan bir kist nedeniyle ameliyat oldum ve kortizon tedavisi görüyorum. Estetik cerrahlara sesleniyorum; kadınların suratları deneme tahtası değil, emin olmadığınız uygulamaları yapmayın lütfen" diyerek sitem etmişti.